Horoscop saptamanal. Previziuni pentru perioada 27 noiembrie – 3 decembrie 2017

Citeste horoscopul saptamanal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanta, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pesti si afla ce ti-au rezervat astrele pentru perioada 27 noiembrie – 3 decembrie 2017, ca sa fii pregatita pentru schimbarile care se pot produce in cariera, in viata de cuplu, in privinta sanatatii sau a banilor.

Horoscop saptamanal Berbec: 27 noiembrie – 3 decembrie 2017

Te gandesti la stilul tau, in general, in acest inceput de saptamana. Realizezi faptul ca mai trebuie sa lucrezi pentru ca unele lucruri sa ajunga perfecte in viziunea ta. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Berbec.

Horoscop saptamanal Taur: 27 noiembrie – 3 decembrie 2017

Firea ta cuceritoare iese la suprafata in acest inceput de saptamana datorita astrelor care zambesc vietii tale sentimentale. Energia pe care o resimti iti creste semnificativ puterea de atractie. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Taur.

Horoscop saptamanal Gemeni: 27 noiembrie – 3 decembrie 2017

Pasiunea revine in viata personala incepand de luni. Oboseala psihica si fizica din ultima perioada te-au indepartat de partener. Ati renuntat la planurile impreuna in pofida altor prioritati. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Gemeni.

Horoscop saptamanal Rac: 27 noiembrie – 3 decembrie 2017

Conexiunile interpersonale sunt foarte importante in acest inceput de saptamana. Fara sa iti dai seama in mod direct, fortele cosmice zambesc asupra tuturor planurilor tale. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Rac.

Horoscop saptamanal Leu: 27 noiembrie – 3 decembrie 2017

Esti fericita sa lasi pe altcineva sa preia controlul in acest inceput de saptamana. Nu vrei sa te mai implici in tot ceea ce se intampla in jurul tau. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Leu.

Horoscop saptamanal Fecioara: 27 noiembrie – 3 decembrie 2017

Cei din jur nu au vazut nimic inca, cel putin pana la inceputul acestei saptamani, atunci cand configuratia astrala amplifica tot ce e pozitiv la tine. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Fecioara.

Horoscop saptamanal Balanta: 27 noiembrie – 3 decembrie 2017

La inceputul saptamanii este posibil sa-ti planifici sa faci lucrurile un pic diferit. Gasesti noi modalitati de a-ti atinge obiectivele si alegi sa nu iti mai explici actiunile. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Balanta.

Horoscop saptamanal Scorpion: 27 noiembrie – 3 decembrie 2017

Totul tine de detalii in acest inceput de saptamana. Fara sa iti dai seama de acest lucru, este foarte posibil ca acestea sa te doboare daca nu faci un efort suplimentar pentru a te concentra. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Scorpion.

Horoscop saptamanal Sagetator: 27 noiembrie – 3 decembrie 2017

Acest inceput de saptamana se arata a fi promitator conform astrelor. Energia pozitiva prezenta in viata ta aduce armonie si multe reusite. Chiar daca provocarile de care ai parte la birou pot fi uneori mult prea solicitante, reusesti sa le raspunzi pe masura. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Sagetator.

Horoscop saptamanal Capricorn: 27 noiembrie – 3 decembrie 2017

La inceputul acestei saptamani minimalizeaza lucrurile pe care le ai de facut in echipa la munca si reprogrameaza intalnirile sociale. Ai o energie mentala foarte puternica. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Capricorn.

Horoscop saptamanal Varsator: 27 noiembrie – 3 decembrie 2017

Imaginatia ta va fi incredibil de activa pe parcursul acestei saptamani, motiv pentru care vei fi foarte creativa chiar si la birou. Desi esti o fire care se adapteaza usor, in anumite momente iti este dificil sa te lasi absorbita de imaginea de ansamblu. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Varsator.

Horoscop saptamanal Pesti: 27 noiembrie – 3 decembrie 2017

E posibil sa ai parte de cateva energii destul de ciudate la inceput de saptamana. Iti va fi destul de greu sa-ti dai seama de ceea ce se intampla. Daca esti sincera in intentiile pe care le ai, e un inceput cat se poate de bun. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Pesti.