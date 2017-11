Horoscop saptamanal. Previziuni pentru perioada 20-26 noiembrie 2017

Ti-am pregatit Horoscopul saptamanal pentru perioada 20-26 noiembrie 2017, ca sa stii cum va fi saptamana viitoare in plan personal, dar si in cariera. Astrele iti dezvaluie previziunile pentru urmatoarea perioada si iti arata ce te asteapta in cariera, dragoste, sanatate sau in privinta banilor.