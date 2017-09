Citeste horoscopul saptamanal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanta, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pesti si afla ce ti-au rezervat astrele pentru perioada 2 – 8 octombrie 2017, ca sa fii pregatita pentru schimbarile care se pot produce in cariera, in viata de cuplu, in privinta sanatatii sau a banilor.

Horoscop saptamanal Berbec: 2 – 8 octombrie 2017

In aceasta saptamana Marte si Venus iti genereaza o stare exuberanta si joviala in plan personal, iar persoana iubita va fi putin confuza. In plus, iti va fi mult mai usor sa te exprimi prin actiuni concrete decat prin vorbe. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Berbec.

Horoscop saptamanal Taur: 2 – 8 octombrie 2017

Nu e nicio problema daca te simti coplestita de emotii inca de luni dimineata. Familia este o sursa insemnata de stres si e de asteptat sa fii afectata de tot ceea ce traiesc membrii ei. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Taur.

Horoscop saptamnal Gemeni: 2 – 8 octombrie 2017

In aceasta saptamana esti concentrata pe noi inceputuri. Este sansa ta sa scapi de niste vechi obiceiuri care ajung mereu sa te dezechilibreze emotional. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Gemeni.

Horoscop saptamanal Rac: 2 – 8 octombrie 2017

Esti un excelent oranizator luni. Cand cineva are nevoie sa puna la punct ceva, tu esti persoana la care apeleaza. Sunt momente in care doresti sa iti canalizezi atentia spre viata personala si prietenii nu par sa inteleaga aceasta nevoie a ta. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Rac.

Horoscop saptamanal Leu: 2 – 8 octombrie 2017

Intalneste-te cu prietenii sau familia in acest inceput de saptamana si asigura-te ca modul in care comunicati functioneaza foarte bine; este posibil sa descoperi lucruri interesante si nebanuite. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Leu.

Horoscop saptamanal Fecioara: 2 – 8 octombrie 2017

Conexiunile interpersonale sunt foarte importante in acest inceput de saptamana si fortele cosmice zambesc asupra tuturor planurilor tale personale. Gandeste un pic mai mult in anumite probleme delicate care tin de o persoana importanta pentru tine si vei avea parte de… Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Fecioara.

Horoscop saptamanal Balanta: 2 – 8 octombrie 2017

Poate ca a venit momentul sa te ocupi de o problema mare pe care ai tot evitat-o in ultima vreme, chiar daca te face sa suferi. Cea mai buna metoda de a rezolva situatia este sa ataci fara sa stai prea mult pe ganduri si sa faci doar ceea ce simti. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Balanta.

Horoscop saptamanal Scorpion: 2 – 8 octombrie 2017

Ai indeajuns de mult respect fata de persoana ta pentru a amana momentul recompensei pana in punctul in care planurile ti se indeplinesc. Ceilalti vor percepe acest lucru ca pe o aroganta din partea ta, insa tu consideri ca este foarte important sa-ti… Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Scorpion.

Horoscop saptamanal Sagetator: 2 – 8 octombrie 2017

Esti fericita sa lasi pe altcineva sa preia controlul la birou in acest inceput de saptamana pentru ca tu ai in minte lucruri mai importante care se refera la viitorul personal. Din fericire, dispui de concentrarea si abilitatile necesare pentru a reusi sa… Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Sagetator.

Horoscop saptamanal Capricorn: 2 – 8 octombrie 2017

Cei din jur nu au vazut inca nimic la tine in plan profesional, cel putin pana la inceputul acestei saptamani cand, configuratia astrala iti amplifica la cote maxime toate reusitele. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Capricorn.

Horoscop saptamanal Varsator: 2 – 8 octombrie 2017

Totul tine de detalii in acest inceput de saptamana si este foarte posibil ca acestea sa te doboare daca nu faci un efort suplimentar pentru a te concentra. Atunci cand simti ca este nevoie, permite-ti si cateva momente de repaus… Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Varsator.

Horoscop saptamanal Pesti: 2 – 8 octombrie 2017

La inceputul acestei saptamani minimalizeaza implicarea ta in proiectele pe care le coordonezi si da-le celor din jur oportunitatea sa se remarce! Uneori ai tendinta sa preiei controlul intr-un mod absolut si sa dictezi toti pasii care trebuie urmati. In plan personal,… Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Pesti.