Citeste horoscopul saptamanal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanta, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pesti si afla ce ti-au rezervat astrele pentru perioada 16 – 22 octombrie 2017, ca sa fii pregatita pentru schimbarile care se pot produce in cariera, in viata de cuplu, in privinta sanatatii sau a banilor.

Horoscop saptamanal Berbec: 16 – 22 octombrie 2017

Inca de la inceputul saptamanii ai o dispozitie inconfortabila si ti se pare ca lucrurile decurg exact asa cum nu ti-ai fi dorit. Te simti dezamagita in ceea ce priveste viata ta si te decizi sa iti rezervi mai mult timp pentru a analiza ceea ce se intampla cu tine, indeosebi in plan personal. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Berbec.

Horoscop saptamanal Taur: 16 – 22 octombrie 2017

Se pare ca in viata ta este pe punctul de a se declansa o furtuna. Esti foarte indecisa, nesigura si acest lucru atrage toata energia negativa de la persoanele cu care intri in contact. Nu reusesti sa-ti mentii punctul de vedere si treci mai mereu de la o idee la alta, asa incat,… Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Taur.

Horoscop saptamanal Gemeni: 16 – 22 octombrie 2017

La inceputul acestei saptamani vei simti foarte multa melancolie si tristete. Te indrepti catre amintirile pe care le ai si incerci sa retraiesti momente din trecut. Esti foarte indecisa si tot ceea ce iti doresti in momentul de fata este sa lasi ca… Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Gemeni.

Horoscop saptamanal Rac: 16 – 22 octombrie 2017

Fiecare dintre noi are un mod diferit de a se raporta la ceea ce se intampla si de a analiza evenimentele din jur. Se pare ca la inceputul acestei saptamani te vei concentra foarte mult asupra modului in care ceilalti reusesc sa faca fata problemelor si descoperi o diversitate de mecanisme de aparare la care nu te-ai fi asteptat. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Rac.

Horoscop saptamanal Leu: 16 – 22 octombrie 2017

Se pare ca din nou ai ceva probleme financiare, insa cu siguranta o sa reusesti sa ajungi pe linia de plutire; strategia ta isi face mereu efectul atunci cand este pusa in aplicare. Partea materiala te intriga, deoarece consideri ca interfereaza foarte mult cu sistemul tau de valori. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Leu.

Horoscop saptamanal Fecioara : 16 – 22 octombrie 2017

Proiectele profesionale pe care le desfasori in prezent te provoaca intr-un mod la care nu te asteptai si acest lucru te incanta. In plan personal constiinta ta incearca sa faca fata provocarilor si reusesti sa ajungi la un compromis in ceea ce priveste… Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Fecioara.

Horoscop saptamanal Balanta: 16 – 22 octombrie 2017

Incearca sa te organizezi mai bine decat ai facut-o pana in prezent! Sistemul tau de valori te ajuta sa iei decizii pe perioada lunga, dar de cele mai multe ori te impiedici de obstacole care practic nu au nicio legatura cu ceea ce se intampla. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Balanta.

Horoscop saptamanal Scorpion: 16 – 22 octombrie 2017

Viitorul tau profesional se pare ca nu a aratat niciodata mai clar decat in mometul de fata. Incearca sa nu iei in considerare gandurile negative care iti inunda mintea si da-ti voie sa traiesti cu adevarat ceea ce meriti! Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Scorpion.

Horoscop saptamanal Sagetator: 16 – 22 octombrie 2017

Iti incepi saptamana intr-o nota pozitiva si plina de entuziasm. Esti o fire romantica si iti doresti sa petreci mai mult timp alaturi de persoana iubita. Reactiile pe care la ai uneori par a fi usor exagerate si iti dai seama de acest lucru prin modul in care se comporta cei din jur cu tine. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Sagetator.

Horoscop saptamanal Capricorn: 16 – 22 octombrie 2017

Problemele legale si financiare sunt doua dintre subiectele care iti creaza o stare de disconfort la inceputul acestei saptamani. Daca esti pe punctul de a face o tranzactie, ar fi bine sa iei in considerare toate implicatiile pe care le presupune. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Capricorn.

Horoscop saptamanal Varsator: 16 – 22 octombrie 2017

In zilele de luni si marti va trebui sa spui nu oricarei activitati noi ce apare. Nu este vorba ca nu te simti pregatita pentru ceea ce urmeaza, doar ca este timpul sa te mentii focusata asupra a ceea ce ai de realizat in momentul de fata. Mijlocul saptamanii va fi dedicat exploararii si noilor actiuni. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Varsator.

Horoscop saptamanal Pesti: 16 – 22 octombrie 2017

Inca de la inceputul saptamanii simti ca ai o dispozitie extraordinara. Te simti pregatita sa-ti asumi orice risc ce poate aparea si te vei implica in proiecte care in momentul de fata par a fi nerealizabile. In zilele de marti si miercuri vei fi pusa la incercare; anumite persoane din jurul tau iti vor marturisi lucruri ce creeaza confuzie. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Pesti.