Horoscop saptamanal. Previziuni pentru perioada 13-19 noiembrie 2017

Citeste horoscopul saptamanal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanta, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pesti si afla ce ti-au rezervat astrele pentru perioada 13-19 noiembrie 2017, ca sa fii pregatita pentru schimbarile care se pot produce in cariera, in viata de cuplu, in privinta sanatatii sau a banilor.

Horoscop saptamanal Berbec: 13-19 noiembrie 2017

La inceputul acestei saptamani ai impresia ca lucrurile nu merg asa cum ti-ai dori in relatiile cu cei din jur. Nu te impacienta pentru ca ele se vor regla de la sine! Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Berbec.

Horoscop saptamanal Taur: 13-19 noiembrie 2017

Chiar daca nu o sa-ti placa sa recunosti, aparentele au o influenta importanta asupra actiunilor tale. De cele mai multe ori te lasi inselata. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Taur.

Horoscop saptamanal Gemeni: 13-19 noiembrie 2017

Totul se rezuma la echilibru si flexibilitate in acest inceput de saptamana. Activitatea fizica te ajuta sa functionezi foarte bine. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Gemeni.

Horoscop saptamanal Rac: 13-19 noiembrie 2017

Per ansamblu, viata ta sentimentala nu va fi afectata de probleme majore. Cu toate astea, disonanta Venus-Saturn va aduce o multime de interactiuni destul de complicate. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Rac.

Horoscop saptamanal Leu: 13-19 noiembrie 2017

Ti-e greu sa te gandesti la proiecte pe termen lung sau sa te implici mai mult in viata sentimentala. Indiferent cat ti-ai dori acest lucru, nu reusesti sa te mobilizezi. Din fericire, este vorba doar de ceva trecator. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Leu.

Horoscop saptamanal Fecioara: 13-19 noiembrie 2017

Dificultati sau conflicte mai mult sau mai putin semnificative te vor supara in aceasta saptamana. Se pare ca-ti lipsesc punctele de referinta si nu reusesti sa-ti regasesti ritmul si echilibrul de altadata. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Fecioara.

Horoscop saptamanal Balanta: 13-19 noiembrie 2017

Ai parte de o saptamana foarte ciudata. Impulsivitatea si reactiile necontrolate te vor face foarte dificil de suportat. Pe de alta parte, faptul ca esti sociabila si entuziasmul de care dai dovada te ajuta sa fii placuta de cei din jur. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Balanta.

Horoscop saptamanal Scorpion: 13-19 noiembrie 2017

Munca poate fi o sursa de conflicte. Fie ii acorzi o importanta prea mare si nu te ocupi de partea sentimentala, fie iei acasa problemele de la serviciu. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Scorpion.

Horoscop saptamanal Sagetator: 13-19 noiembrie 2017

Indiferent de dispozitia ta afectiva, ai un singur drum pe care trebuie sa-l urmezi. Este posibil sa ai o zvacnire care sa te transforme intr-o persoana dornica sa-si asume riscuri in viata sentimentala. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Sagetator.

Horoscop saptamanal Capricorn: 13-19 noiembrie 2017

In zilele urmatoare asteapta-te la cateva dispute in viata sentimentala. Soarele in opozitie cu Luna te face sa-ti pierzi rabdarea cu cel de langa tine. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Capricorn.

Horoscop saptamanal Varsator: 13-19 noiembrie 2017

Sentimentele intense pentru cei din viata ta te fac sa fii vulnerabila. Esti foarte usor de ranit! Ai energie si iti exprimi mereu opiniile la birou. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Varsator.

Horoscop saptamanal Pesti: 13-19 noiembrie 2017

Prezenta lui Saturn te va face sa fii rigida in raport cu cei din jur. Incarcatura emotionala pe care o dai oricarei situatii ajunge sa te consume psihic. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Pesti.