Horoscopul saptamanal iti dezvaluie previziunile astrale pentru urmatoarea perioada si iti arata ce te asteapta in cariera, dragoste, sanatate sau in privinta banilor. Citeste horoscopul saptamanal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanta, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pesti si afla ce ti-au rezervat astrele pentru perioada 25 septebmrie – 1 octombrie 2017.

Horoscop saptamanal Berbec: 25 septembrie – 1 octombrie 2017

Influenta lui Mercur nu te lasa sa te cufunzi in starea de plictiseala care te incearca si te face sa iei lucrurile in propriile maini, gasind diferite modalitati de a-ti indeplini obiectivele, fie ele personale sau profesionale. Promisiunile pe care le faci astazi sunt de durata, chiar daca presupun un efort destul de mare pentru tine.

Horoscop saptamanal Taur: 25 septembrie – 1 octombrie 2017

In primul rand, cauti sa intelegi oamenii, insa nu faci niciun fel de efort pentru a fi mai sociabila decat de obicei. In aceasta saptamana esti foarte sensibila si ai mare nevoie de afectiune. Ai multe lucruri de spus, insa vei putea sa faci acest lucru doar in anumite conditii de securitate afectiva. Pluto are un rol esential in viata ta profesionala si te sustine in toate proiectele pe care le ai.

Horoscop saptamanal Gemeni: 25 septembrie – 1 octombrie 2017

Sub influenta disonantei dintre Luna si Venus, un sentiment de insatisfactie va duce la o lipsa de incredere in fortele proprii pe intreg parcursul saptamanii. Intr-o relatie, dubiile nu te lasa sa te intelegi prea bine cu partenerul tau care nu va fi dispus sa mute muntii din loc doar pentru a-ti demonstra ce simte pentru tine. Singura, frica de o experienta neplacuta te face sa anulezi o intalnire romantica.

Horoscop saptamanal Rac: 25 septembrie – 1 octombrie 2017

Sentimentele intense si emotiile pe care le resimti te ajuta sa gasesti cuvintele potrivite in viata ta personala. Pe alocuri te chinui sa iti tii sub control natura romantica, deoarece nu vrei ca cel de langa tine sa se simta intimidat de natura ta exploziva. Pe parcursul acestei saptamani ramai concentrata pe cariera; trebuie sa finalizezi un proiect foarte important al companiei.

Horoscop saptamanal Leu: 25 septembrie – 1 octombrie 2017

Nimic nu te opreste, pentru ca esti intr-o forma foarte buna in aceasta perioada. Daca esti singura, faci tot ceea ce-ti sta in putinta sa schimbi acest fapt si e foarte posibil sa reusesti datorita sarmului tau natural. Intr-o relatie, armonia este mereu prezenta, iar tu si partenerul nu aveti nevoie de cuvinte pentru a va intelege; pentru cei din jur acest lucru este mereu surprinzator in mod placut.

Horoscop saptamanal Fecioara: 25 septembrie – 1 octombrie 2017

In aceasta saptamana, emotiile tale variaza de la stres pana la euforie intr-un timp foarte scurt. Conjunctia dintre Luna si Uranus iti condimenteaza viata sentimentala si pe alocuri ai senzatia ca nu stii sa faci fata fericirii pe care o resimti. Intr-o relatie, initiativa ta va aduce noutate si partenerul te va urma imediat. Singura, cariera ramane prioritatea ta deoarece iubesti profesia pe care o ai.

Horoscop saptamanal Balanta: 25 septembrie – 1 octombrie 2017

Relatia ta amoroasa este destul de ambigua, insa nici tu nu faci prea multe pentru a schimba situatia. Nu e vorba ca nu te intereseaza, insa nu vrei sa fii cea care preia controlul si cu atat mai putin sa te explici sau sa incerci sa intelegi ce anume nu functioneaza cum trebuie. Viata profesionala iti ofera foarte multe satisfactii, lucru care te mentine motivata si determinata sa iti atingi obiectivele.

Horoscop saptamanal Scorpion: 25 septembrie – 1 octombrie 2017

Te comporti ca o mica detectiva in aceasta zi de luni, analizand imprejurimile, luand notite si gandindu-te la teorii legate de anumite aspecte ciudate care au loc in viata ta. Marti si miercuri, abordarea ta va capata o dimensiune sociala destul de pregnanta si te vei trezi in postura de a interoga anumite persoane. Din fericire, acestia nu vor baga in seama atitudinea ta exploratoare.

Horoscop saptamanal Sagetator: 25 septembrie – 1 octombrie 2017

Nu realizezi cum ai devenit o persoana atat de importanta pentru anturajul tau din punct de vedere social, dar iti dai seama ca toata lumea apeleaza la tine pentru luarea deciziilor personale. Esti persoana din grup cu idei, cu inspiratie si cu energie, si probabil asa se explica pozitia pe care o ocupi. Pe parcursul acestei saptamani te impaci cu ideea ca in viata profesionala ai avut parte de un esec.

Horoscop saptamanal Capricorn: 25 septembrie – 1 octombrie 2017

Esti atasata de anumite persoane intr-un mod adanc, complicat si totodata foarte frumos. Daca cineva are o problema cu unul dintre prietenii tai, are o problema si cu tine, iar daca cineva se indragosteste de una din prietenele tale, este nevoie de aprobarea ta pentru ca lucrurile sa se intample. Chiar daca este interesanta o asemenea pozitie in plan social, este consumatoare de energie si te incarca negativ.

Horoscop saptamanal Varsator: 25 septembrie – 1 octombrie 2017

Te straduiesti sa respecti termenele limita si sa-ti depasesti asteptarile in aceasta zi de luni. Nu ai nevoie sa te imbraci intr-un mod deosebit pentru a iesi in evidenta la bioru deoarece; datorita faptului ca-ti respecti promisiunile si esti o fire darnica te vei evidentia din multime. Spre sfarsitul saptamanii iti analizezi viata si gandesti foarte filosofic; din nefericire, nimeni nu e dispus sa iti asculte plangerile sau macar sa te sustina moral.

Horoscop saptamanal Pesti: 25 septembrie – 1 octombrie 2017

Luni, abilitatile tale artistice ies in evidenta si iti readuci aminte de talentele pe care le ai. E o surpriza placuta sa realizezi faptul ca nu ti-ai pierdut indemanarea si sa observi ca cei din jur sunt impresionati de ceea ce faci. Partea sentimentala ramane pentru tine un subiect despre care alegi sa nu vorbesti, deoarece neimplinirea pe care o traiesti te intristeaza foarte mult.