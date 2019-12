Horoscop anual 2020. Previziuni astrale pentru toate zodiile

Citește horoscopul anului 2020 pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce au rezervat astrele pentru fiecare semn din zodiac. Iată care vor fi schimbările pe care le aduce acest horoscop anual 2020, în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor, pentru fiecare zodie.

Horoscop anual 2020 Berbec

Pentru zodia Berbec, anul 2020 se anunță a fi unul destinat schimbărilor. Și spunem asta pentru că trebuie să fii pregătită încă de la începutul anului pentru anumite transformări pe care trebuie să le faci în viața ta. Descoperă ce îți vor aduce astrele în ceea ce privește dragostea, cariera, banii și sănătatea. În anul 2020 trebuie să te gândești foarte bine înainte de a lua o decizie și să iei în considerare toate posibilitățile. Nativii Berbec vor avea un an intens din mai multe puncte de vedere. Vei fi destul de nehotărâtă și va trebui să știi care este maniera potrivită prin care să comunici pentru a rezolva eficient problemele pe care le întâmpini. Citește horoscopul complet al anului 2020 pentru Berbec (dragoste, carieră, bani, sănătate).

Horoscop anual 2020 Taur

Anul 2020 se anunță unul extrem de prosper pentru nativii Taur. Își vor concentra atenția asupra propriei persoane și nu vor mai amâna planurile pe care le au. Știu să trăiască fiecare clipă și se lasă dominați de către instinct. În 2020, datorită experiențelor de care vei avea parte, vei ajunge să te cunoști foarte bine și să îți dai seama ce anume îți dorești. Citește horoscopul complet al anului 2020 pentru Taur (dragoste, carieră, bani, sănătate).

Horoscop anual 2020 Gemeni

Anul 2020 aduce pentru Gemeni schimbări importante, eclipsa de lună oferindu-ți șansa de a transforma aspecte importante ale vieții tale. Gemenii vor avea parte atât de dramă, cât și de multe bucurii, fiind un an încarcat cu numeroase experiențe. Totodată, această eclipsă oferă nativilor zodiei posibilitatea de a se cunoaște mai bine, fiind un an potrivit pentru a evolua din toate punctele de vedere. Activitățile de zi cu zi vor avea o importanță mai mare decât credeai în atingerea obiectivelor. Citește horoscopul complet al anului 2020 pentru Gemeni (dragoste, carieră, bani, sănătate).

Horoscop anual 2020 Rac

Anul 2020 va fi unul mai liniștit pentru nativii Rac, fiind un an în care aceștia se vor preocupa mai ales de dezvoltarea personală, având și mai mult noroc decât de obicei. Cel mai important lucru pentru Rac în acest an este înțelegerea propriei motivații, pentru a-și explica reacțiile și răspunsurile din diferite momente. Dacă ești Rac și vrei să te controlezi mai bine în anumite situații, este momentul să reflectezi asupra emoțiilor și a lucrurilor care te fac să iei decizii pe moment. Cele trei eclipse de lună te vor ajuta să te gândești mai profund la propriile sentimente, fiind totodată momentul să te bazezi mai mult pe propria intuiție. Este anul potrivit pentru a te dezvolta și a explora cât mai multe domenii care te pasionează. Citește horoscopul complet al anului 2020 pentru Rac (dragoste, carieră, bani, sănătate).

Horoscop anual 2020 Leu

Anul 2020 vine cu schimbări majore în viața nativilor Leu. Pe lângă lucrurile care îți vor transforma complet viața, vor apărea și diferite provocări, fie în carieră, fie din punct de vedere financiar. Cel mai important este să îți păstrezi calmul chiar și în situațiile tensionate și să fii conștientă de propriile limite pentru a putea să te dezvolți cât mai bine. Astrele ți-au pregătit un an destul de bun, așadar nu trebuie să îți faci griji foarte mari pentru lucrurile cu care te vei confrunta. Citește horoscopul complet al anului 2020 pentru Leu (dragoste, carieră, bani, sănătate).

Horoscop anual 2020 Fecioară

Încă de la debutul anului, nativii Fecioară se vor bucura de un mare succes pe plan profesional. Acest parcurs profesional de invidiat va fi ascendent pe toată durata anului. Învață să profiți de fiecare oportunitate care ți se ivește în cale și nu uita că uneori este nevoie de un plus de răbdare pentru a-ți vedea visele împlinite. În 2020, principala preocupare a nativilor Fecioară ar trebui să fie familia și relațiile cu cei apropiați. Trebuie să renunți la lucrurile de care te-ai agățat în anii trecuți, căci doar privind înainte vei putea pune capăt unor probleme care te-au afectat major. În relația cu partenerul de cuplu ar trebui să ai mai multă răbdare și să înveți cum să treci peste problemele minore. Dacă nu poți face acest lucru, atunci poate este momentul să găsești o altă persoană alături de care să fii fericită. Citește horoscopul complet al anului 2020 pentru Fecioară (dragoste, carieră, bani, sănătate).

Horoscop anual 2020 Balanță

Pentru nativii Balanță, 2020 va fi un an mult mai ușor decât precedenții. Vei avea mai puține responsabilități și mai mult timp ca să faci exact ceea ce îți dorești. 2020 este un an excelent pentru a te concentra pe propria persoană și pe relațiile care îți aduc fericire. Ești mult mai sigură pe propria persoană, astfel vei avea curajul de a-ți duce la bun sfârșit visele și de a-ți îndeplini țelurile propuse. A doua parte a anului vine cu succes în carieră, chiar dacă ai putea întâmpina unele conflicte minore la locul de muncă. Și viața amoroasă va avea un parcurs lin, mai ales că îți dorești cu adevărat o relație stabilă care să te împlinească. Citește horoscopul complet al anului 2020 pentru Balanță (dragoste, carieră, bani, sănătate).

Horoscop anual 2020 Scorpion

Astrele prevăd multe lucruri benefice în 2020 pentru nativii Scorpion, dar poate cel mai important aspect este faptul că vor reuși să se elibereze de lucrurile și întâmplările care îi țineau ancorați în trecut. În 2020 ești liberă să iei acele decizii pe care te temeai să ți le asumi în anii trecuți, ar trebui să te concentrezi pe hobby-uri și să faci numai ceea ce iubești. Vei avea mai multă energie, vei fi mai fericită, în general, acest an este unul bun de care ar trebui să profiți din plin. 2020 este un an marcat de evoluție pe toate planurile, iar nativii Scorpion se vor putea bucura de rezultatele eforturilor pe care le-au depus în ultimii ani. Trebuie să profiți din plin de calitățile și abilitățile tale deoarece te vor ajuta să lucrezi mult mai eficient, iar recompensele nu vor întârzia să apară. Nu te aventura însă în afaceri riscante, deoarece este un an pentru productivitate, nu pentru risipă. Citește horoscopul complet al anului 2020 pentru Scorpion (dragoste, carieră, bani, sănătate).

Horoscop anual 2020 Săgetător

Anul 2020 se anunță unul al schimbărilor pentru nativii Săgetător. Își vor concentra atenția asupra carierei și dezvoltării personale. Cu toate acestea, li se recomandă să aibă foarte multă răbdare și încredere în propriile forțe deoarece doar prin ambiție și perseverență vor obține ceea ce își doresc. Puterea de muncă pe care o au Săgetătorii îi va ajuta să își ducă la bun sfârșit planurile pe care le au. Ar trebui să acorde o foarte mare atenție sănătății deoarece se pot confrunta cu câteva probleme. Unele experiențe de care vor avea parte îi vor schimba și îi vor face să își dea seama cine sunt cu adevărat. Citește horoscopul complet al anului 2020 pentru Săgetător (dragoste, carieră, bani, sănătate).

Horoscop anual 2020 Capricorn

Pentru nativii din zodia Capricorn, anul 2020 se anunță a fi unul al dezvoltării propriei persoane. Încep să se aprecieze tot mai mult și sunt conștienți de ceea ce au de oferit. Își urmăresc interesele și cred în calitățile pe care le au. Este momentul potrivit în care se decid că trebuie să se pună pe primul loc, însă trebuie să aibă grijă să parcurgă toate etapele pentru a ajunge acolo unde își doresc. Citește horoscopul complet al anului 2020 pentru Capricorn (dragoste, carieră, bani, sănătate).

Horoscop anual 2020 Vărsător

Horoscopul anului 2020 pentru nativii Vărsător vine să le reamintească persoanelor născute în această zodie că a venit momentul să se pună pe ei pe primul loc. Trebuie să îți găsești timp, dar și resurse, pentru a-ți îmbunătăți calitățile, pentru a te maturiza pe plan emoțional, pentru a avansa la locul de muncă. Nu trebuie să lași această perioadă să treacă fără a profita din plin de ajutorul astrelor. Asigură-te că îți faci timp și pentru prieteni, pentru familie sau pentru partenerul de cuplu, însă momentele pe care le vei petrece doar tu cu tine sunt cu adevărat importante. A te relaxa și a diminua nivelul de stres sunt două aspecte cu adevărat esențiale pentru a putea avea o viață fericită și împlinită. Citește horoscopul complet al anului 2020 pentru Vărsător (dragoste, carieră, bani, sănătate).

Horoscop anual 2020 Pești

Anul 2020 va fi unul plin de aventură pentru nativii Pești. Aceștia vor fi mai încrezători în propriile forțe și mai independenți decât în anii precedenți. În același timp, ei vor fi mai realiști și vor încerca să înțeleagă mai bine lumea din jurul lor. Dacă ești Pești, pregătește-te să ai parte de câștiguri importante, dar și de responsabilități pe măsură. Trebuie să fii foarte atentă la oportunitățile care apar în carieră, însă totodată nu trebuie să îi ignori pe cei din jurul tău. Anul 2020 ar putea aduce o nouă relație serioasă, care îți va schimba viața. Citește horoscopul complet al anului 2020 pentru Pești (dragoste, carieră, bani, sănătate).

