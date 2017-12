Femeile nascute in aceste 4 zodii sunt menite sa ajunga celebre

Incredere in sine, entuziasm si incapatanare. Suna cunoscut? Vezi cum dorinta de a se face remarcati ii face pe unii oameni sa le sclipeasca ochii. Sunt lideri naturali, au talente acaparatoare si carisma. Aceste persoane sunt cele care ies in evidenta si lasa o impresie in orice grup s-ar afla. Motivele pot fi diferite si de cele mai multe ori tin de trasaturile de caracter. Un lucru este cert: unii oameni sunt pur si simplu destinati sa fie faimosi.

Totusi, nu iti pierde sperantele. Daca esti extrovertita si sociabila, nu ai notorietate garantata, cum de altfel nici introspectia si timiditatea nu iti elimina sansele de a fi vizibila. Nu este vorba doar despre talente innascute sau un anumit tip de personalitate. Oamenii de succes sunt muncitori si constanti. Acestia au tot timpul un obiectiv pe termen lung si lucreaza la viitorul lor pentru a realiza ceva demn de lauda.

Faima o poate obtine oricine, uneori prin noroc si cel mai des prin multa munca si dedicare. Retine ca popularitatea nu este un obiectiv in sine. Celebritatile iubesc ceea ce fac si astfel au ajuns sa fie cunoscute. Au acel quelque chose fascinant, acea sclipire unica tipica unei stele.

Astrologia ne poate ajuta sa intelegem mai multe. Descopera mai jos 4 semne zodiacale pe care le asteapta faima dupa colt.

BERBEC

Femeia Berbec este cea pe care toata lumea isi doreste sa o cunoasca atunci cand patrunde intr-o incapere. Este aproape imposibil sa nu devina celebra cu o astfel de priza la oameni. Nimeni nu poate rezista farmecului acestei zodii. Totul pare sa radieze in prezenta unui Berbec.

Acest semn va ramane cu picioarele pe pamant. Nu vei citi pe chipul ei aroganta sau superioritate, ceea ce o va ajuta pe termen lung. Chiar daca va ajunge populara, femeia Berbec nu va face parada cu acest lucru. Este tipul de celebritate prietenoasa si deschisa cu oamenii din jur.

LEU

Femeia Leu este sortita sa devina o celebritate inca de la nastere. Natura ei teatrala si plina de viata ii va croi un drum lin catre faima. Vorbim de natura poetica si emfatica tipica unei Drama Queen.

Are intotdeauna planuri mari de viitor si nu prea conteaza ceea ce face in sine, ci cata atentie capteaza prin activitatea sa. Interesul pentru binele personal va face din femeia Leu o celebritate inaccesibila si vanitoasa. Atentie la aceast lucru pentru este foarte posibil sa nu realizezi. Este bine cunoscuta pretiozitatea Leului.

SCORPION

Femeia Scorpion este reprezentanta uneia dintre acele zodii pe care nu le vei uita niciodata dupa ce le intalnesti. Nu o face constient, dar mentine atentia prin senzualitate si mister. Magnetismul o ajuta sa ramana in memoria celor din jur si de ce nu, sa devina faimoasa. Ii place sa cunoasca multi oameni si sa fie populara. Stie ca lase intotdeauna o impresie si adora sa construiasca povesti in jurul ei. Fie ele romantice, de prietenie, rivalitate sau profesionale, povestile nu lipsesc.

Scorpionul este o fire deschisa si prietenoasa si se bucura intotdeauna sa cunoasca oameni noi. Si daca se intampla sa cunoasca un om care o poate ajuta sa devina faimioasa si mai bine! In functie de cat de cunoscuta devine, celebritatea i se poate urca la cap sau dimpotriva, poate sa o faca modesta. Inclinam spre prima varianta.

VARSATOR

Femeia Varsator este un alt semn care se face remarcat, dar prin cu totul alte metode. Cert este ca nu trece neobservata si nu este uitata prea usor. Oricine a cunoscut o femeie varsator stie ca este independenta si isi vede de proiectele sale fara sa se lase influentata de cei din jur. Si de obicei, ideile Varsatorului sunt atipice. Ce sa mai discutam, fiecare reprezentant al acestei zodii este unic.

Atunci cand un Varsator capata faima, va fi cel mai probabil pentru ceva nemaiauzit si neconventional, asa cum numai ei pot gandi si simti. Si chiar daca nu va reusi sa construiasca ceva original, realizarile ei vor fi recunoscute ca acel ceva ce numai o femeie Varsator putea face.

Tu te-ai gandit vreodata cum ar fi sa devii faimoasa? Daca iti doresti acest lucru, tot ceea ce trebuie sa faci este sa fii tu. Daca este sortit sa atingi culmile succesului, o vei face. In principiu, noi credem ca faima vine din lucruri si personalitati renmarcabile.

