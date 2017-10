De ce ai fost parasita, in functie de zodia lui

Toata lumea stie ca o despartire poate fi neplacuta. De fapt, poate doar daca nu ai deloc sentimente fata de persoana respectiva poti spune ca nu esti deloc afectata. Din pacate insa, nu intotdeauna decizia de a renunta la o relatie este luata de comun acord. Se intampla ca doar unul din voi sa isi doreasca din nou libertate, iar atunci totul devine mult mai dramatic.

Cateodata este si mai dificil deoarece nu poti intelege sau nu primesti un motiv clar. Daca te afli in aceasta situatie, acest articol ar putea fi util. Evident, doar iubitul tau stie de fapt ce s-a intamplat, insa zodiile pot oferi cateva indicii.

Berbec

Berbecii pot fi destul de obositori. Sunt mereu nerabdatori, isi doresc sa obtina atat de multe si sunt grabiti chiar si cand vine vorba de relatii. Deoarece au nevoie de cineva care sa tina pasul cu ei, este posibil ca iubitul tau Berbec sa fi fost suparat ca tu poti face totul ca el. Cand vine vorba de certuri sigur ai observat cat de imatur poate fi, asadar nu ai nevoie de un asemenea temperament. Bucura-te ca esti singura si ofera-ti momente de relaxare. Dupa o asemenea relatie sigur ai nevoie.

Taur

Nativii Taur sunt incapatanati, insa sigur ti-ai dat deja seama de acest lucru. Totodata, nu accepta ca alti oameni sa le dea indicatii sau sfaturi cand vine vorba de persoanele alaturi de care isi petrec timpul, asadar i-ai spus ca nu iti plac foarte mult prietenii lui sau ai vrut sa iesi o data cu ei, atunci cu siguranta el s-a suparat. Desi iti va simti lipsa, va prefera sa fie singur decat sa recunoasca ca a gresit si sa isi ceara iertare pentru ca v-ati despartit pentru un motiv atat de stupid.

Gemeni

Se spune despre Gemeni ca ar avea doua personalitati si cateodata credem si noi asta din cauza comportamentului lor. Sunt romantici, insa nu stiu niciodata ce isi doresc. Desi par pregatiti sa se implice intr-o relatie serioasa, in urmatorul moment de sperie de o astfel de responsabilitate si aleg sa se indeparteze de tine. Sa nu te suprinda daca vei primi un mesaj de la el peste ceva timp, este modul lui obisnuit de a se purta.

Rac

Cand vine vorba de cei din zodia Rac lucrurile sunt putin mai complicate. Nativii Rac pot fi partenerii perfecti, asta daca iti doresti sa ai langa tine pe cineva care nu prea vrea sa se distreze. De fapt, ei nu se simt in largul lor daca tu vrei sa iesiti in fiecare seara, ci prefera sa stati impreuna, doar voi, acasa. Daca tu, din contra, preferi sa socializezi cat mai mult, atunci pur si simplu nu exista o compatibilitate foarte mare.

Leu

Leii au o personalitate dificila, iar cel mai trist este ca adesea ei nu vor sa fie iubiti, ci mai degraba sa fie adorati. Au nevoie de foarte multa atentie, iar atunci cand se simt neglijati devin foarte imaturi. Oricat de multa rabdare ai avea, stii si tu ca nu poti accepta acest comportament la nesfarsit. Este ok sa ii acorzi atentie, insa daca in relatia voastra el are impresia ca este cel mai important, atunci iti este mai bine singura.

Fecioara

Fecioarele sunt perfecte si acest lucru este enervant. Iubesc sa lucreze si o fac cu atata placere incat se intampla sa uite de relatia voastra. Din pacate insa, chiar daca v-ati despartit, tot te simti vinovata pentru ca el este atat de respectuos si de amabil, incat simti ca ai pierdut cel mai bun lucru din viata ta. Uita de aceste ganduri. Ideea de relatie perfecta era diferita pentru voi doi.

Scorpion

Scorpionii se enerveaza foarte usor. Daca ai facut ceva gresit, atunci Scorpionul nu va putea trece peste prea usor. Au o personalitate puternica, sunt mandri si chiar posesivi. Desi misterul din jurul acestui nativ te atrage, o relatie cu el poate deveni obositoare. Priveste partea buna a lucrurilor, acum nu mai esti la fel de stresata si ai in sfarsit timp sa te ocupi si de lucrurile care te pasioneaza pe tine.

Sagetator

Probabil stii deja asta, insa nativul Sagetator are nevoie de libertate – este cea mai importanta pentru el. In plus, trebuie sa fii pregatita sa pleci oricand intr-o calatorie. Ai nevoie de un program destul de flexibil pentru a-l putea insoti oriunde isi doreste, asadar daca l-ai refuzat pana acum, acesta ar putea fi motivul separarii voastre. In plus, nu vei primi niciodata atentia lui completa, asadar daca esti in cautarea unei relatii mai stabile, nu trebuie sa iti para rau ca esti singura acum.

Capricorn

Capricornii sunt ambitiosi, nu au personalitatea Leilor, insa si acestia se iau prea in serios. Sunt destul de autoritari, asadar isi doresc sa le respecti dorintele. Nu ai nevoie de asa ceva, nu?

Varsator

Varsatorii, la fel ca Sagetatorii sunt spirite libere, dornice de aventura. Spre deosebire de acestia insa, aventura inseamna pentru ei lucruri mai putin obisnuite. S-ar putea ca el sa iti fi cerut sa va faceti tatuaje identice. Daca l-ai refuzat pentru ca ti se parea o idee nebuneasca, atunci s-ar putea sa il fi ranit. Iti va fi mai bine fara el, ai nevoie de cineva care iti respecta alegerile.

Pesti

Pestii sunt persoane foarte placute, incearca mereu sa ajute pe oricine si ar face totul sa te faca fericita. Nativul Pesti pare a fi partenerul ideal, insa nu si daca iti doresti o persoana care isi poate asuma deciziile si poate avea idei proprii, fara sa ii fie teama ca te-ar putea supara. Daca i-ai spus vreodata ca ar trebui sa fie mai independent, probabil l-ai ranit atat de tare incat sa aleaga sa fie singur. Desi s-ar putea sa regreti sa v-ati despartit, tu stii mai bine ce fel de persoana este potrivita pentru tine.

