Cum te o comporti dupa o despartire, in functie de zodia ta

Berbec

Zodia Berbec reprezinta intensitate, lucru reflectat in toate punctele de vedere, inclusive in relatiile amoroase. Berbecii se implica si depun efort maxim pentru persoana iubita, astfel ca le este foarte greu sa renunte la ea. Fiind dificil sa rupa legaturile cu persoanele apropiate, de cele mai multe ori ajung sa pastreze relatii de prietenie cu fostele iubiri.

Taur

Cand spui Taur, spui incapatanare, dar pasiune. Intr-un cuplu, acestia reprezinta pasiunea intruchipata. Cand vine vorba de despartire, reactia unui Taur o poate lua intr-una din cele doua directii. In primul caz, Taurul poate ajunge sa rupa orice legatura cu fostul. Totusi, asta nu il va face sa treaca usor peste despartire. In cealalta situatie, acesta poate intra intr-o stare in care singurul lucru care il face sa se simta bine este sa se “agate “ de orice amintire legata de fostul. Indiferent unde sunt, cu cine si ce fac, ei sunt prinsi in trecut si e nevoie de timp ca sa “evadeze “.

Gemeni

Zodia sensibilitatii, atunci cand vine vorba de o despartire in cazul Gemenilor, sentimentele nu se tem sa “ intre in joc “. Nu le este usor sa isi uite fostul, cu toate ca nu mentin contactul cu acesta. In ciuda acestui fapt, starea de suferinta a acestora nu dureaza pentru mult timp. Destul de usor, acestia isi ocupa mintea cu altceva.

Rac

Persoane sensibile, dar puternice, Racii nu isi deschid inima in fata multor persoane. Prin urmare, dupa o despartire, nu o sa ii vezi vreodata plangand sau suferind, asta pentru ca singura persoana in fata careia “ isi permit “ sa planga sunt ei insisi. Cu toate astea, puterea si orgoliul ii ajuta sa treaca peste despartire.

Leu

Leii isi doresc si cauta atentie cu orice pret. Nici macar dupa o despartire nu renunta la a isi dori sa fie centrul atentiei. N-ai sa vezi un Leu sa planga dupa o relatie ce s-a sfarsit, insa va cauta sa atraga atentia fostului afisandu-se cu alte persoane.

Fecioara

Zodii inteligente si rationale, Fecioarele au de multe ori puterea de a fi rezervate. Aceste trasaturi sunt semne clare ca odata ce a avut loc o despartire, nu exista cale de intoarcere. Cu atat mai mult, daca motivul despartirii este fostul, acestea prefera sa rupa orice legatura cu el, fara cale de impacare.

Balanta

Printre cele mai dragastoase si iubitoare persoane pe care le-ai intalnit se numara cu siguranta si Balantele, natura acestora reflectandu-se si in relatii. Iubirea pentru persoana de langa ele face sa le fie greu sa treaca peste o despartire, cauzandu-le in schimb sentimente de tristete si suferinta. Totusi prefere sa nu le arate si fostilor asta, ci in schimb sa ii trateze frumos si sa pastreze o relatie amicala cu acestia.

Scorpion

Scorpionii s-au nascut cu dorinta si iubirea pentru putere, lucruri care ii fac sa devina putin introvertiti atunci cand vine vorba de exprimarea sentimentelor. Cand isi exprima sentimentele, acestia au impresia ca pierd putere. Atunci cand se despart de cineva, incearca din rasputeri sa ascunda faptul ca sufera, si de cele mai multe ori reusesc. Ascund asta atat de bine, incat persoanele din trecutul lor se intreaba daca au avut vreodata sentimente fata de acestea. Cu toate ca se poarta frumos cu fostii, atitudinea lor rece ii face sa se intrebe daca le-a pasat vreodata cu adevarat.

Sagetator

Aici vorbim despre zodiile cu spirit de aventura, zodii mereu dornice sa incerce lucruri noi si sa isi traiasca viata la maxim. Sagetatorii sunt de asemenea cunoscuti pentru teama de angajamente. Sunt persoane optimiste care nu isi pierd usor speranta, astfel ca reusesc sa treaca destul de usor peste o despartire, fara prea multa drama. Fiind spirite aventuroase, reusesc sa isi gaseasca o ocupatie si sa uite de fostul destul de repede.

Capricorn

Capricornii s-au nascut cu o nevoie speciala. Acestia au nevoie sa simta constant ca sunt importanti pentru persoanele importante. Astfel, cand vine vorba de o iubire, acestia au tendinta sa ofere orice partenerului. Nevoia de a se simti doriti nu ii lasa sa accepte faptul ca cineva se poate desparti de ei, fiind foarte deranjati. Prin aceste trasaturi, Capricornii ajung sa incerce cu orice pret sa se impace cu fostul iubit, obtinand efectul opus, si anume de a il indeparta de ei.

Varsator

Acestia tind sa pastreze distanta si sa ramana rezervati in fata celor din jur, fapt care le afecteaza si relatia. Rareori Varsatorii reusesc sa se deschida complet in fata partenerului acestora. Pe de alta parte, modul lor detasat de a privi lucrurile ii ajuta atunci cand trec printr-o despartire. Nu prea vezi un Varsator care sa sufere prea mult pentru o relatie, ba chiar incearca sa stearga orice urma a fostului din viata acestora.

Pesti

Zodii visatoare si emotionale, Pestii sunt de parere ca merita intotdeauna sa faci sacrificii si eforturi pentru persoanele iubite, fapt pentru care se poarta intotdeauna foarte frumos cu fostii. Acestia nu vor lasa niciodata prietenia cu fostii sa se destrame, chiar daca ii raneste.

Text: Monica Andrei

Foto: PR