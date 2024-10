Cum se comportă zodiile pe aplicațiile de dating vs. în realitate

Te-ai gândit vreodată că i-ai putea cunoaște mai bine pe cei cu care vorbești pe aplicațiile de dating cu ajutorul zodiacului?

Mai exact, așa îți va fi mai ușor să îți dai seama dacă posibilii parteneri nu sunt deloc pe gustul tău sau, din contră, te vor surprinde la prima întâlnire chiar dacă nu se pricep atât de bine la comunicarea online.

Iată cum se comportă fiecare zodie pe aplicațiile de dating și în realitate:

Berbec

Pregătește-te de o conversație online destul de intensă dacă vorbim de un nativ Berbec. Plini de autenticitate și încredere, se vor simți destul de confortabil conducând discuția și ocupând cea mai mare parte din ea – la fel procedează și în realitate, însă șarmul și umorul lor îi vor transforma într-o companie pe cinste!

Taur

Probabil cea mai stabilă zodie, Taurul nu se va sinchisi prea mult să intre în pielea altui personaj în online. Ce primești acolo, vei primi și în realitate. Avantajul? Același lucru se aplică și firii lor romantice – de aceea e destul de posibil ca, pe lângă mesajele drăguțe din aplicație, să primești și un buchet de flori la prima întâlnire! Pur și simplu nu se pot abține să nu te răsfețe.

Gemeni

Acum e acum. Așa cum te așteptai, e destul de greu să îți dai seama cum ar putea fi o persoană din zodia Gemeni în realitate doar după felul în care îți scrie mesaje. Nu doar că sunt maeștri ai comunicării în orice fel și chip, dar personalitatea lor e extrem de fluidă – chiar și involuntar, se vor purta altfel decât ai fi crezut în realitate. Iar următoarea întâlnire va fi și ea diferită. And so on.

Rac

Nu îți va fi niciodată greu să comunici cu un nativ din zodia Rac – însă ei folosesc aplicațiile de dating întocmai pentru a reuși să înceapă o conversație înainte să fie nevoie să și întâlnească persoana respectivă. În realitate, cu siguranță îți vor părea timizi la început, dar călduroși și încântați să te vadă! Odată ce începeți să vorbiți, totuși, lucrurile revin la normal.

Leu

Profilul de dating al Leilor va fi aproape întotdeauna plin de poze orbitoare cu ei, cu prietenii lor și cu toaaată distracția din viața lor. Doar întreabă-i mai multe, și îți vor răspunde imediat. Dacă te atrage personalitatea lor, vei rezista și exploziei de strălucire din realitate – fiindcă ei strălucesc la fel de tare în orice mediu! Online sau offline!

Fecioară

Să vorbești cu o Fecioară pe o aplicație de dating pare mai mult un interviu pentru un job de vis. Nativii acestei zodii nu se joacă – îți vor pune exact întrebările necesare ca să își dea seama dacă vă potriviți, vor căuta perfecțiunea în fiecare moment și… vor reuși să devină destul de amuzanți și prietenoși în realitate, spre suprinderea ta.

Balanță

Balanțele sunt pline de șarm și îți vor oferi unele dintre cele mai relaxante discuții din viața ta – atât în online, cât și în realitate! Sunt persoane echilibrate și țin mult la starea de bine a partenerului, astfel că ar trebui să te pregătești să fii ascultată, răsfățată și sedusă la prima întâlnire – nu că nu ai fi fost deja de la primele mesaje.

Scorpion

Nu vei afla prea multe despre Scorpioni dacă iei ca sursă doar profilul lor din online. Sunt extrem de rezervați și nu îți vor împărtăși prea multe decât dacă ajung să te cunoască – și tocmai de aceea va dura ceva timp până să accepte o întâlnire în offline. După mai multe întâlniri, poate vei afla mai multe despre ei. Poate nu.

Săgetător

Nativii zodiei Săgetător au o calitate care de multe ori poate fi văzută ca un defect: sunt direcți. În online, probabil că ți se va părea destul de lipsit de sentimente, însă cu siguranță îți va spune clar, de la început, dacă își dorește sau nu o relație cu tine. Destul de repede va veni și o primă întâlnire, unde simțul umorului îi va face să nu mai pară chiar atât de ofensivi – ci chiar super de treabă!

Capricorn

Mulți spun despre Capricorni că sunt o zodie rece și nepăsătoare – adevărul e însă că un Capricorn pur și simplu nu suportă să facă ceva de pomană; iar asta include și transmiterea de mesaje pompoase. Acestea fiind zise, să vorbești cu un Capricorn prin mesaje o să ți se pară extrem de… ciudat. Însă dacă ajungi să îi cunoști în realitate, vei afla că râd chiar destul de des și cu poftă!

Vărsător

Mereu excentrici, Vărsătorii vor părea mereu că postează cele mai bizare fotografii și uneori chiar că lasă mesaje codate, concepute strict pentru mintea lor și a „semenilor”. În realitate, s-ar putea ca personalitatea lor să iasă și mai mult în evidență, într-un mod aproape imposibil de ignorat. Asigură-te că citești măcar 2-3 cărți înainte de fiecare întâlnire, fiindcă veți avea conversații luuuuungi și substanțiale despre… cam orice!

Pești

Cel mai probabil te vei simți confuz după o conversație online cu cineva din zodia Pești – și asta pentru că în general sunt foarte visători, dar și destul de rezervați. Când ajungi să îi întâlnești în realitate, totuși, se vor transforma în cele mai drăguțe și romantice persoane, având mai mereu grijă de tine și de cum te simți.

Foto: PR





Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro