Cum să îți dai seama că un bărbat este îndrăgostit, în funcție de zodia lui

Este într-adevăr îndrăgostit de tine sau îți pierzi timpul cu el? Cu siguranță ai avut dilema asta de multe ori și nu ai știut cum să o gestionezi.

Fiecare bărbat își exprimă sentimentele în mod diferit. Dacă alții preferă să îți spună direct că sunt îndrăgostiți de tine, mai sunt și unii cărora le e extrem de dificil și resimt o presiune foarte mare. Însă, în acest sens ne ajută și astrologia pentru că, în funcție de zodia unui bărbat, îți dai seama mai repede dacă el este îndrăgostit de tine sau nu:

1. Berbec

Bărbatul Berbec iubește extrem de pasional și e implicat în totalitate. O relație cu un bărbat care are acest semn zodiacal este precum un rollercoaster pentru că e imprevizibil și mereu pregătit de noi experiențe. În plus, e un bărbat romantic și care face o mulțime de gesturi prin care își arată dragostea.

2. Taur

Bărbatul Taur așteaptă foarte mult timp până când să se implice într-o relație pentru că vrea să fie convins de sentimentele sale și să nu facă o greșeală. Este afectuos, iar iubirea lui este una sinceră și nu are interese ascunse. Își dorește să trăiască o poveste de dragoste deschisă și e dispus la compromisuri.

3. Gemeni

În ceea ce îl privește pe bărbatul Gemeni, el este sincer și nu îi place să se ascundă. Îți vei da seama că e îndrăgostit de tine pentru că îți va spune acest lucru. Nu este adeptul declarațiilor romantice, ci mai degrabă al faptelor. Însă ar trebui să ai grijă pentru că are tendința de a se plictisi foarte repede.

4. Rac

Bărbatul Rac va aștepta mult timp până când să îți mărturisească dragostea lui din teama de a nu fi rănit. Este foarte sensibil și are nevoie de timp ca să îți arate și latura lui vulnerabilă. Vrea să se implice într-o relație serioasă și de la care are convingerea că poate fi una de lungă durată. Trebuie să ai grijă la semnalele pe care ți le transmite pentru că pot fi înșelătoare.

5. Leu

În cazul bărbatului Leu, răbdarea nu există în vocabularul lui. Este extrem de entuziasmat atunci când se îndrăgostește și va spune asta tuturor. Îi place să fie în centrul atenției și nu se va lăsa mai prejos nici atunci când își exprimă iubirea. Simte nevoia de a primi complimente, însă și el la rândul lui își va arăta afecțiunea.

6. Fecioară

Bărbatul Fecioară poate fi înțeles greșit atunci când e îndrăgostit pentru că nu știe cum să își exprime sentimentele. Este atent la fiecare pas pe care îl face, însă atunci când vine vorba de relații, nu ar trebui să țină cont de reguli, ci mai degrabă să se lase purtat de ceea ce simte.

7. Balanță

În mod surprinzător, bărbatul Balanță se îndrăgostește foarte ușor. Îi place să flirteze și te va cuceri încă de la prima întâlnire cu personalitatea lui fermecătoare. Știe să se facă plăcut și apreciază foarte mult la o parteneră sinceritatea și naturalețea.

8. Scorpion

Bărbatul Scorpion este destul de discret și nu își împărtășește atât de repede sentimentele. Preferă să aibă parte de intimitate și să decidă singur când anume este momentul potrivit să își mărturisească emoțiile. Însă, după ce va face asta, vei vedea că o relație cu un bărbat Scorpion este extrem de intensă și imprevizibilă.

9. Săgetător

Bărbatului Săgetător nu îi e frică de angajamente. La prima vedere pare foarte sigur pe el și independent, însă cu timpul își dă seama că are nevoie și de o relație și implicit de iubire în viața lui. Dacă te îndrăgostești de un bărbat Săgetător, ar trebui să fii pregătită pentru că te vor aștepta experiențe de neuitat.

10. Capricorn

Bărbatul Capricorn are standarde înalte și își dorește tot ceea ce este mai bun pentru el. Muncește din greu pentru ceea ce are și consideră că nu are timp de pierdut. Din acest motiv, el îți va demonstra că te iubește prin comportamentul său. Are intenții serioase și îți va spune încă de la început care sunt planurile sale de viitor alături de tine.

11. Vărsător

Pentru bărbatul Vărsător contează foarte mult să aibă o relație de prietenie cu partenera sa. Dacă au devenit cei mai buni prieteni, pentru el este un indicator că relația lor va funcționa și că se pot completa unul pe celălalt. Este un bărbat inteligent și plin de idei creative care te vor surprinde.

12. Pești

La prima vedere poate părea timid, însă bărbatul Pești este precaut și nu vrea să aibă parte de dezamăgiri. Este visător și îți va dezvălui încă de la primele întâlniri latura sa romantică. Are nevoie să primească de la o parteneră afecțiune și validare pentru că prin acest mod îi va crește încrederea în sine.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro