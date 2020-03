Cum să gestionezi situațiile stresante, în funcție de zodia ta

Cheia este să descoperim ce anume ne declanșează stresul și anxietatea și să gestionăm acel lucru în cea mai bună manieră. O modalitate de a face această descoperire este să ne uităm la semnul nostru zodiacal, care ne determină personalitatea dominantă, punctele tari și punctele slabe.

Așadar, iată câteva soluțîi pentru stres, în funcție de zodia ta:

Berbec

Berbecii sunt entuziaști. Se aruncă în rezolvarea unei sarcini cu toată forța și energia de care dispun. Sunt însă și iuți la mânie, așa că dacă își folosesc toată energia pe un lucru, pot deveni frustrați că nu au rezolvat mai multe chestii. Au nevoie de un anumit timp, o oră pe zi sau o zi pe săptămână, ca să se odihnească și să nu facă nimic.

Taur

Taurii vor că lucrurile să fie făcute după metodele lor. Atunci când își pun în minte ceva, sunt încăpățânați, așa că se stresează îngrijorându-se pentru toate detaliile. Și, dacă se întâmplă să dea greș sau să nu rezolve ceva, se supără și se gândesc încontinuu ce a mers greșit și cum să repare situația. Taurii au nevoie să aibă încredere în instinctele lor și să își cunoască propria valoare.

Gemeni

Gemenii energetici, dar neliniștiți sunt predispuși la a reacționa instantaneu la lucrurile neînsemnate care îi deranjează. Pentru că sunt agitați, ei trebuie să fie ocupați mereu cu ceva și îi stresează situația în care nu au nimic de făcut. Totuși, asta le consumă toată energia. Gemenii au nevoie de ceva de făcut relaxant, cum ar fi yoga sau artă.

Rac

Racii sunt loiali și demni de încredere, însă în secret sensibili și plângăcioși. Când cineva țipă la un Rac sau îl critică, sau îl ignoră, acesta nu va arăta, însă va pune la suflet iar acest lucru va fi un motiv de stres pentru el. Își țin emoțiile închise, așa că cea mai bună metodă să gestioneze stresul este să se descarce în față cuiva în care au încredere.

Leu

Leul este ambițios și loial, însă are și o parte pretențioasă și melodramatică. Este obișnuit să fie liderul, așa că se stresează atunci când situația nu este sub controlul său. Cea mai bună metodă de gestionare a stresului pentru Lei este pur și simplu să accepte că nu totul este sub controlul lor.

Fecioară

Fecioara este cel mai analitic dintre semne și, totodată, cel mai sceptic. La fel ca și Taurul, are tendința să se gândească prea mult și să se streseze pentru lucruri și situații pe care nu le poate termina sau repara. Cel mai bine ar fi ca Fecioara să analizeze mai mult aspectele pozitive decât pe cele negative.

Balanță

Idealismul unei Balanțe și simțul său justițiar sunt unele dintre cele mai puternice calități ale sale, dar, în același timp, cele mai stresante. Când se confruntă cu nedreptatea, pot să reacționeze foarte urât, iar acest lucru să îi streseze. Balanțele au nevoie să respire adânc; odată ce se vor calma, vor răspunde la situație într-o manieră calmă și cu o minte deschisă.

Scorpion

Scorpionul are tendința de a-și ascunde sentimentele. Natura lui independentă îi face să prefere solitudinea în loc să se descurce cu ceea ce are de făcut. Astfel, nu este confortabil în majoritatea situațiilor sociale, lucru care îi stresează. Scorpionul ar trebui să fie deschis și să își comunice sentimentele.

Săgetător

Dintre toate semnele, Săgetătorul este cel mai independent și cel mai libertin. Groaznic pentru el este să stea degeaba și să nu se miște. De asemenea, situațiile în care este necesar să se poarte într-un anumit fel îi scot din minți. Însă Săgetătorul poate gestiona stresul zilnic prin a ieși afară și a se lăsa pradă laturii sale aventuroase.

Capricorn

Asemenea Leilor, Capricornii sunt ambițioși. Își cunosc valoarea și abilitățile, dar asta înseamnă și că sfârșesc prin a-și seta niște standarde imposibil de înalte. Iar faptul că nu îndeplinesc aceste standarde îi stresează. Capricornii ar trebui să se relaxeze și să se gândească la ce au făcut, în loc de ce ar fi putut să facă. Trăiește în prezent, nu în trecut!

Vărsător

Vărsătorul se numără printre cele mai rebele semne zodiacale. Vrea ca lucrurile să fie făcute în felul său sau deloc, așa că nu îi place să îi spună cineva ce să facă. Câteodată sunt stresați de cât de multe lucruri vor să facă în atât de puțîn timp. Cea mai bună cale de a gestiona această situație stresantă este să încetinească și să se relaxeze, pentru a putea să se concentreze mai bine.

Pești

Devotat, dar timid, Peștele își plânge foarte mult de milă. Când este într-o situație în care ar putea fi judecat de alți oameni, este stresat. Este foarte sensibil. Peștii pot depăși acest stres prin adoptarea unei atitudini de genul „și asta va trece”, și să își rezerve câteva minute pentru a se relaxa.

Citește și:

5 zodii care nu au parte de pasiune în relație

Foto: Arhivă Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro