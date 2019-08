Cele 5 zodii care vor să fie mereu în centrul atenției

Unora ne place să oferim mai multă atenție, în timp ce alții adorăm să o primim. Cunoști senzația pe care o ai când un prieten îți spune că s-a gândit la tine în ultimul timp? Sau sentimentul pe care îl ai când primești un mesaj de ziua ta de la cei dragi? Despre acel fel de atenție vorbim astăzi. Atenția care te face să te simți iubită și apreciată.

În timp ce a fi în centrul atenției nu este ceva vital, sentimentul că aparținem unei comunități ne este mereu necesar. Încrederea în tine depinde în mare măsură de oamenii în jurul cărora decizi să fii și mai ales de cât de implicată ești în relațiile cu ceilalți. În general, a-ți găsi locul potrivit nu este deloc ușor, dar cu siguranță este mult mai bine să cauți un grup în care să îți regăsești prioritățile, decât să rămâi în zona de confort.

Că tot vorbeam de apartenența la un grup, pentru unele zodii acest lucru nu este suficient. Își doresc mereu să fie în centrul atenției, deoarece așa se simt cel mai confortabil. În schimb, pentru altele, cât mai puțină atenție este tot ceea ce își doresc și se declară mulțumiți de ceea ce primesc.

Precum prietenia și respectul, atenția are la rândul sau două sensuri. Atenția pe care o primești trebuie să fie egală cu atenția pe care o oferi. Când așteptăm prea multă atenție riscăm să le dăm persoanelor din viața noastră de înțeles că singurul lor scop este acela de a ne face să ne simțim mai bine în legătură cu noi. Și asta nu sună tocmai plăcut, cu siguranță ai trecut și tu prin ceva asemănător.

Astfel, am realizat pentru tine un top al zodiilor care au nevoie de toată atenția care le poate fi oferită.

Berbec

Femeile născute în zodia Berbec așteaptă atenția celorlalți deoarece consideră că o merită. Sunt de părere că nu își doresc chiar toată atenția, dar știm și noi prea bine că, oriunde merg, de fiecare dată, sunt sufletul petrecerii. Ne-am dat și noi seama, adoră atenția.

În timp ce Berbecii sunt cunoscuți ca fiind foarte încrezători și independenți, ei își doresc ca oamenii să le facă mereu complimente. Zodia aceasta este prin natura sa una cu un ușor aer de lider și nu ezită să își arate dorința de atenție, ba chiar să se supere când nu primește ceea ce așteaptă.

Gemeni

Gemenii preferă atenția deoarece au impresia că pot oferi foarte multe lucruri fanilor pe care îi au. De ce nu ar vrea toată lumea să se apropie și să asculte ce are de spus o femeie născută în zodia Gemeni? Lipsa atenției, în comparație cu alte zodii, nu o s-o deranjeze foarte tare, însă clar nu o să accepte ca cineva s-o ignore și o să facă tot posibilul să primească atenția pe care consideră că o merită.

Modul pe care îl folosește pentru a primi atenție este acela de a se oferi la rândul său ca o prietenă cu care să poți discuta orice. Caracterul său dual îi permite să fie orice gen de persoană simți că ai avea nevoie în viața ta, ceea ce înseamnă că nu mai este nevoie să îți oferi atenția altcuiva, doar o ai pe ea.

Rac

Racilor le place să își păstreze prieteniile, să nu se îndepărteze nimeni din grupul lor. Femeia Eac este înnebunită după atenție, mai ales atunci când simte că oamenii din viață ei fac schimbări și nu mai este totul despre ea.

Dacă e să fim sincere, știm că Racii sunt foarte nesiguri pe ei. Având în vedere acest aspect, e de înțeles de ce au nevoie constantă de atenția cuiva și mai ales să le fie oferită garanția că nu vor fi părăsite de cei pe care îi iubesc.

Leu

Din tot horoscopul, Leii sunt cei care adoră cel mai mult atenția. Știm că femeile născute în zodia Leu sunt cele mai încrezătoare, dar cui îi strică niște atenție? Chiar dacă nu au neapărată nevoie de ea pentru a se simți puternice și independente.

Pentru nativii Leu, întreagaa lume este o scenă, iar atenție este doar a lor. Indiferent de relația pe care o ai cu o femeie Leu, acesta se va asigura întotdeauna că este în centrul atenției tale.

Săgetător

Femeile născute în zodia Săgetător preferă să fie independente, dar sunt și fanele atenției din partea celorlalți. Tind să se laude când știu că lumea este atentă la ele. Deși primesc atenția pe care și-o doresc, ele încearcă să pară greu de impresionat.

