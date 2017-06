Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii

Casele sunt ca un zodiac terestru, delimitand 12 sectoare de viata ce includ toata gama de actiuni si preocupari pe care le poate avea omul. Ele respecta cele 4 momente ale zilei (Rasarit, Zenit, Apus si Nadir).

Aceste case atrologice definesc si impart exact aspectele vietii tale la care se refera horoscopul, adica la genuri de oameni si relatii, idei, circumstante de viata, toate aceste domenii ce se desfasoara in acele case.

1. Prima casa: imaginea ta

Prima casa estea cea care guverneaza, ei bine..ghici ce? Chiar pe tine insati! Aspectul tau fizic, imaginea pe care o proiectezi in mintea celorlalti despre tine, prima impresie pe care o faci atunci cand cunosti pe cineva, dar si modul de a o luat de la capat, sau cum incepi tu lucruri noi.

De asemenea, aceasta iti reglementeaza mecanismele de aparare, atitudinea fata de alte medii, indicand momentul prielnic inceputurilor noi. Iti reliefeaza personalitatea, temperamental, liderul din tine. Este casa lui “EU”.

Daca aveti guvernat/a de planeta Uranus (planeta de rebeliune) in prima casa. probabil ca adoptati un stil vestimentar mai nonconformist si sunteti mai rebeli in atitudine. De exemplu, Johnny Depp si Kurt Cobain l-au avut amandoi pe Uranus in prima casa.

2. A doua casa: cea a bunurilor materiale

Aceasta casa va include resursele financiare, bunurile pe care le detineti, dar si relatia si perspectiva voastra asupra lor. Indica posesiunile, darurile, achizitia, nevoia de securitate, conduita financiara, castigul, dar si pierderea. Este casa castigului prin efort personal.

De exemplu, daca horoscopul spune ca planeta Venus (planeta banilor) merge in retrograd in ce-a de-a doua casa (sectorul veniturilor), atunci acesta este un avertisment ca vei trece printr-o perioada financiara mai putin placuta.

3. A treia casa: comunicarea

A treia casa va guverneaza intreaga zona de comunicare. Cum va dezvoltati abilitatile de a comunica, relatiile cu familia, prietenii, colegii, mediul in care ati crescut si v-ati dezvoltat intelectual, educatia.

De asemenea, a treia casa stabileste gandurile pe care la aveti, cum le concretizati in actiuni sociale, fie in scris, in vorbire, in media si lista poate continua, fiind casa acumularii cunostiintelor. Daca Nodul de Nord pe care il aveti (destinul) este asezat in aceasta casa, atunci puteti fi destinat unei cariere in scris, in comunicare.

4. Casa a patra: familia, caminul

A patra casa va guverneaza caminul si toate lucrurile ce implica asta, de la familie, la radicinile tale, pana la sentimentul de siguranta, apartenenta si la relatia pe care o ai cu mama ta sau cu cea mai materna persoana din jurul tau.

Aceasta influenteaza, de asemenea, relatia mentala pe care ai format-o cu propriul tau trecut, perspectiva asupra stramosilor tai, intreaga viata interna. Reprezinta ereditatea, trecutul, nostalgiile, fiind casa ce reflecta nevoia de intimidate.

Daca Saturn (planeta Karma) se afla in cea de-a patra casa a graficului nasterii, este posibil sa fi avut in trecut o educatie profunda, provocatoare. Insa, daca aceasta se afla in prezent in cea de-a patra casa, este posibil sa treceti prin schimbari la domiciliu chiar in aceste momente.

5. Casa a cincea: creativitatea

Aceasta este casa bucuriei, a jocurilor, a placerii, a romantismului si a dragostei daruite. Se refera si la exprimarea creativitatii pe care o aveti, sub diferite forme. Ar putea include jocurile de noroc, atitudinea fata de romantism, fata de distractie.

Cea de-a cincea casa influenteaza relatiile cu partenerul, proiectele de viitor, dorinta de a avea copii. Este casa iubirii, creatiilor, vacantelor, distractiilor, teatrului, cadourilor oferite, sportului, sarbatorilor.

6. A sasea casa: serviciul si sanatatea

Acasta casa guverneaza activitatile si viata voastra de zi cu zi, adica locul de munca, responsabilitatile zilnice, ordinea, organizarea, metodele si strategiile pe care le aveti in ducerea la bun sfarsit a acestora.

De asemenea, a sasa casa include si starea de sanatate, animelele pe care le detineti sau vreti sa le aveti, ajutorul pe care il acordati colegilor sau tuturor celor din jurul vostru. Este casa datoriilor, a actiunilor obligatorii pentru a trai.