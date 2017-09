Ce ii lipseste lui cel mai mult la tine, in functie de zodia ta

Te-ai indragostit, dar el nu da semne ca ar fi simti ceva? Te place fizic, dar la prima intrebare se enerveaza si nu are rabdare sa iti raspunda. Ati avut o relatie serioasa, dar ai ramas doar cu amintirile. Si acum te gandesti ce nu a functionat. Poate pur si simplu nu sunteti facut unul pentru altul, dar fii sigura ca ceva i-a atras atentia la tine. Noi avem cateva indicii despre ce lucruri te fac memorabila pentru barbatii din viata ta, desi poate nu a mers totul ca la carte. Afla de ce iti va duce dorul, in functie de caracteristicile zodiei tale.

Berbec

Daca esti Berbec, cu siguranta cel mai mult ii lipseste increderea ta in tine. Femeia berbec emana siguranta si o transmite de fiecare data celor din jurul ei. Barbatii din viata ta prind curaj atunci cand le esti aproape. Fostului ii va lipsi sa se afiseze in fata prietenilor si familiei cu tine. Admira cat de repede te adaptai situatiei si te imprieteneai in contexte noi.

Taur

Fostii tai isi vor aminti de tine ca o femeie de incredere. Esti mereu alaturi de cei dragi atunci cand au nevoie de tine si esti mereu acolo, disponibila si deschisa. Esti in stare de multe pentru a petrece mai mult timp alaturi de persoana iubita si el iti va duce dorul pentru asta.

Gemeni

De ce iti simte lipsa? Distractia nu va mai fi aceeasi fara tine si el stie ca tu erai sufletul petrecerii. Isi aminteste deseori ca erai sociabila. Obisnuiati sa iesiti impreuna cu prietenii lui si v-ati placut mult reciproc. Ai acel quelque chose care atrage oamenii in jurul tau, asta l-a atras si pe el. Ii placea sa petreaca timp cu tine, precum toti oamenii pe care ii cunosti.

Rac

Cand ti se face dor de o femeie Rac, ti se face dor de totul la ea. Ceea ce ii va lipsi cel mai mult este chimia speciala pe care o impartaseati si preferintele comune pentru aproape orice: muzica, filme, restaurante si toate cele. El stie cat de mult va asemanati si cat de bine va era impreuna si de aceea ii va fi dor de naturaletea pe care o afisa alaturi de tine.

Leu

Cand un barbat intalneste o femeie leu cu siguranta va ramane marcat de pasiunea ei. Iubea sa te vada incantata de orice si te asculta cu drag atunci cand ii povesteai in cele mai mici detalii despre lucrurile de zi cu zi. El stia ca asa arati tu ca iti pasa: prin comunicare si voie buna. Ceea ce il fascineza cel mai mult la tine este ca pui suflet in tot ceea ce faci.

Fecioara

Esti memorabila pentru ca esti muncitoare si loiala. Acestea sunt doua dintre cele mai importante calitati pe care trebuie sa le aiba o iubita si tu le aveai pe ambele. Ai trecut prin foc si prin apa pentru a-i demonstra cat de mult il iubeai si iti pasa de el. Si ii este deseori dor de dedicarea ta.

Balanta

Degeaba se chinuie, mereu ii va lipsi relaxarea ta si felul in care te lasai dusa de val. Pentru Balante este important este sa petreceti timp impreuna. Sunt pregatite sa iasa in oras sau sa stea in casa. Isi aduce aminte de lejeritatea cu care tratezi lucrurile si de faptul ca nu esti o femeie mult prea pretentioasa.

Scorpion

Cu siguranta, i-a ramas imprimata vointa ta de a face si a incerca aproape orice. Erai mereu pregatita de aventura si de experiente noi. Intalnirile voastre erau atat de distractive. Are multe amintiri cu tine si ati incercat de toate: drumetii, vizite la muzee, city break-uri sau chiar parasutism si scufundari. Nu crede ca va mai gasi pe cineva atat de deschis la experiente noi precum erai tu.

Sagetator

Ceea ce este de neuitat la femeia sagetator este simtul umorului. Isi aminteste cum radeai cu pofta la toate glumele lui si il faceai sa rada tot timpul. Odata ce incepeati sa radeti nu va mai puteati opri. Deseori oboseati distrandu-va. Cand te vedea, stia ca veti petrece momente frumoase. Ai ramas in memoria lui ca o femeie plina de viata.

Capricorn

Cat de usor putea sa fie totul in prezenta ta! Se simtea iubit pentru ceea ce e si nu trebuia sa se prefaca a fi altcumva pentru a te impresiona. Tu il acceptai cu defecte si calitati, cu bine si rau. Nu prea a mai reusit sa gaseasca pe nimeni asemanator de cand v-ati departit si cam ofteaza dupa tine.

Varsator

Ceea ce l-a atras intotdeauna la tine este cat de fidela esti credintelor tale. Daca tu crezi in cev, nu exista motiv sau persoana care sa te faca sa te razgandesti. Isi aminteste cat de pasionata erai de anumite subiecte, cat timp liber investeai in ideile si credintele tale. Sa stii ceea ce vrei este pentru el atragator si se gandeste des la tine.

Pesti

Nu poti sa treci peste sensibilitatea femeilor pesti si barbatii nu pot sa nu ramana marcati de ea. Si nu, nu plangi usor, dar mereu ai fost sincera cu el si nu te dadeai inapoi de la nimic. Nu iti era frica sa ii spui ceea ce simti si asta a facut comunicarea dintre voi doi deschisa si constructiva. Isi aminteste intimitatea aceea, cand va spuneati totul si stia mereu ceea ce simteai.

Text: Madalina Guerrieri

Foto: Imaxtree