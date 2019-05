Cât de multă încredere poți avea în persoanele din jur, în funcție de zodia lor

Așa cum am văzut până acum, zodia unei persoane poate spune foarte multe despre personalitatea ei. Astrele ne pot ajuta să ne dăm seama de mai multe aspecte decât ne-am putea imagina. Vorbind despre încredere, nu putem fi niciodată prea sigure dacă persoanele cărora am ales să le împărtășim secretele sau problemele vor fi silențioase și nu vor discuta cu altcineva despre ele.

Cu toții am fost, probabil, puși în situația în care am avut încredere în oameni nepotriviți, iar la sfârșit, am fost răniți. Așadar, iată cum putem caracteriza zodiile în funcție de calitatea încrederii pe care o putem avea în ele:

Capricorn

De departe, în Capricorn poți avea cea mai mare încredere, din toate celelalte zodii. Nu trebuie să te îngrijorezi niciodată în legătură cu secretele tale, pentru că sunt păstrate în siguranță. Cuvântul Capricornului este cel mai important pentru el, ceea ce înseamnă că atunci când spune că va respecta un lucru, o va face, și îl va încălca doar dacă se va întâmpla ceva cu adevărat semnificativ, neexistând o altă cale.

Rac

Racul iubește cu toată ființa atunci când se atașează de o persoană. Deși sunt cunoscute ca fiind ființe sentimentale, simplul fapt că ar face orice pentru persoanele pe care le iubesc, îi poziționează pe Raci pe al doilea loc în topul zodiilor în care poți avea încredere. Deși se confruntă cu probleme de comportament câteodată, își îndreaptă foarte repede greșelile. Vor merge până în pânzele albe pentru a-și proteja persoanele dragi și se vor asigura că fac tot ce le stă în putință pentru binele lor. Nu trebuie să fii rudă de sânge cu un Rac pentru a te trata ca pe un membru al familiei.

Balanță

Atunci când nu sunt prea apropiate de cineva, Balanțele pot lăsa impresia că sunt indecise. Chiar și așa, atunci când se atașează de un om, înțeleg că, odată cu orice relație, fie că este vorba de familie, prieteni sau un partener, vin și responsabilități, astfel că depun efort și își dedică timpul pentru a o dezvolta în cel mai bun mod posibil. Dacă o Balanță te iubește, îți va rămâne alături indiferent de circumstanțe.

Scorpion

Câteodată, Scorpionii sunt percepuți ca fiind puțin cam duri și inadecvați în anumite situații. Chiar dacă are defecte clare, calitatea Scorpionului de a fi o persoană de încredere este apreciată de cei din jur. Se atașează de anumiți oameni, iar când acest lucru se întâmplă, vor face orice pentru cei care contează atât de mult pentru ei. Odată ce le-ai surprins interesul, îți vor acorda ajutorul ori de câte ori vei avea nevoie. Le sunt loiali doar acelora pe care îi iubesc.

Fecioară

Fecioara este îngrijorată constant. Însă grijile pe care și le-a creat în exces sunt un element cheie atunci când vorbim despre motivul pentru care spunem despre ea că este un om de încredere. Îi place să se asigure că persoanele ei preferate sunt bine. Fecioarele vor merge dincolo de limite pentru bunăstarea familiei și a prietenilor.

Berbec

Berbecul este o zodie cu gândire foarte logică, ceea ce înseamnă că, de obicei, este prea inteligent pentru a le permite sentimentelor să preia puterea. Dacă un lucru nu este potrivit sau nu funcționează, nu ezită să facă schimbări în acest sens – chiar dacă asta înseamnă să-și lase prietenii în urmă. Berbecul se gândește la ceea ce este mai bine pentru toată lumea, nu doar la ce este mai bine pentru un singur individ.

Taur

Un Taur de încredere nu doar că nu îți va dezvălui secretele, ci îți va oferi și loialitate. Taurii au, de obicei, atât o parte deschisă, luminoasă, cât și una întunecată. Partea luminoasă le permite să depășească limitele pentru persoanele iubite, în timp ce partea întunecată tinde să facă alegeri și să ia decizii care au un potențial real de a face mai mult rău decât bine. Dacă nu le place un lucru sau nu sunt de acord cu o părere, își vor arăta latura încăpățânată.

Vărsător

Vărsătorii sunt destul de șarmanți, foarte inteligenți, dar deseori pot avea un ego masiv care le va sta în calea loialității pentru cei pe care-i prețuiesc. Însă poți avea încredere să le împărtășești secretele? Probabil că nu. Dacă nu ar fi fost atât de mult conduși de ego, oamenii s-ar fi putut încrede în ei. Vărsătorii sunt cunoscuți pentru modul unic în care gândesc și pentru ideile bune. Au un perete în jurul inimii pentru protecție. Dacă te lasă înăuntru, ai putea avea o șansă. Dacă îi rănești, vei deveni doar o amintire.

Gemeni

Gemenii își schimbă stările și se răzgândesc foarte des. Câteodată, chiar încalcă promisiuni, dar nu într-un mod voit. Neîncrederea în Gemeni pornește de la faptul că se confruntă cu atât de multe lucruri personale, atât în interior, cât și în exterior, în același timp, că ori nu pot ori nu știu să se descurce cu toate. Gemenii trec dintr-o relație în alta cu ușurință, fie că vorbim despre prietenii sau relații amoroase.

Leu

Leii chiar știu cum să ducă un secret cu ei în mormânt. Câteodată, însă, ar trebui să specifici că ceea ce le spui este un secret. Partea mai puțin plăcută în ceea ce-i privește pe Lei este faptul că se implică într-o situație doar dacă vor beneficia în vreun fel de pe urma ei. Când iubesc o persoană, nu se gândesc la acest lucru. Sunt ființe afectuoase cu cei care înseamnă foarte mult pentru ei. Dacă un Leu nu te place, nu va fi un secret, pentru că sunt destul de direcți în interacțiunile cu oamenii.

Săgetător

Săgetătorul nu este cea mai de încredere zodie din lume. Va alege strict pe cine vrea pentru a face parte din cercul lui de prieteni. Deși este destul de angajat în spațiul familial, nu va ezita să întrerupă legătura cu o persoană dragă dacă așa simte că trebuie să facă. Mai mult decât atât, vor face o favoare cuiva doar dacă va beneficia și el în vreun fel de pe urma situației.

Pești

Deși pot fi distractivi, au tendința de a abandona persoanele atunci când situația devine dificilă. Peștii nu sunt cele mai logice ființe, lucru ce rezultă din nivelul ridicat de creativitate pe care îl au. Au mintea în milioane de locuri simultan, de aceea, ocupă prima poziție pentru cel mai puțin de încredere semn zodiacal dintre toate. Ceea ce înseamnă că va fi în interesul tău să fii foarte atentă la ceea ce spui în preajma lor.

