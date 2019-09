Cât de generoasă ești, în funcție de zodia ta

Unele dintre noi avem tendința de a fi foarte generoase și de a oferi mereu din ceea ce avem celor din jur. Fie că vorbim de împrumutul unor bani, dedicarea într-un proiect, toate aceste persoane vor mereu să fie de ajutor pentru cei din jur, fie că le este solicitat ajutorul sau nu. Pe de altă parte, unele persoane ar da orice pentru a fi mereu de ajutor și chiar fac eforturi pentru a nu-i dezamăgi pe cei din jur. Generozitatea ar trebui să vină din suflet și să nu aștepți ceva în schimbul ei.

Ajungem să credem că generozitatea definește un om, însă ar trebui să ne dăm seama că toate gesturile pe care le facem trebuie să vină din suflet, să fie făcute din propria noastră dorință, fără a avea constrângerea celor din jur. Degeaba ești generoasă cu un om dacă gestul pe care l-ai făcut nu este sincer. Oamenii au tendința de a vrea să îi impresioneze pe cei din jur cu scopul de a crea o altă imagine față de cea pe care o au deja.

Iată cum arată generozitatea, pentru fiecare zodie în parte:

1. Berbec

Femeile Berbec își doresc mereu să își ajute prietenii în orice problemă. Și nu o fac doar pentru a avea atenția celor din jur, însă vor ca persoanele apropiate să fie mereu în regulă, să nu aibă vreo problemă. Ajutorul pe care îl dau este apreciat de către cei din jur, iar astfel și ele vor continua să își ajute prietenii.

2. Taur

Femeile Taur își exprimă generozitatea într-un mod… culinar. Fie că vorbim de organizarea unei petreceri, aniversări sau chiar a unei sărbători mai importante, intotdeauna vor fi acele persoane care vor găti cele mai multe feluri de mâncare. Pe lângă asta, oferă și persoanelor care nu au posibilitățile necesare.

3. Gemeni

Femeile Gemeni au o fire extrem de generoasă, iar unul dintre lucrurile pe care le fac cel mai des pentru apropiați este să îi îndrume. Dacă au o soră sau un frate mai mare, vor fi acele persoane care mereu îi vor îndruma, mai ales dacă vorbim de ceea ce urmează să facă în viață. Sfaturile pe care le dau întotdeaua vor fi apreciate de către cei din jur.

4. Rac

Femeia Rac este întotdeauna bună cu cei din jur, fie că vorbim de o vânzătoare sau un om de afaceri, ea se comportă la fel. Pe lângă asta, are foarte multă răbdare cu cei din jur și își va folosi această răbdare pentru a le oferi tot ceea ce au nevoie. Firea ei extrem de sensibilă o face să fie foarte atentă la nevoile celor din jur.

5. Leu

Femeile Leu sunt cunoscute pentru cât de mult efort depun pentru a fi pe placul celor din jur. Ele își concentrează atenția către a fi de ajutor în orice moment. Le place extrem de mult să ofere cadouri, chiar și fără nicio ocazie, ci doar pentru a-și face simțită prezența. Pentru ele, este important ca apropiații lor să fie fericiți.

6. Fecioară

Fecioarele sunt extrem de generoase cu cei din jur, dar mai ales le place să doneze. Fie că vorbim de haine sau mâncare, întotdeauna se vor gândi la binele altora, iar ulterior la binele propriu. În sărbătoriile importante, vor fi primele care vor cumpăra diferite cadouri pentru cei dragi, dar și pentru persoanele care nu au posibilități.

7. Balanță

Balanțele întotdeauna vor oferi o vorbă bună atunci când este nevoia. Pe lângă asta, mereu vor intui problemele celor din jur și vor încerca să își ofere ajutorul, chiar dacă nu le este cerut. Cu fiecare ocazie, vor aprecia ceea ce au, fie că vorbim de situația financiară, prieteni sau locul de muncă.

8. Scorpion

Pentru femeile Scorpion, natura este cea care a fost mereu importantă pentru ele. Se implică în mod constant în acțiuni de ajutorare a mediului, ba chiar devin o voce și în grupul de prieteni, pentru a-și îndruma prietenii să îi urmeze exemplul. Pe lângă faptul că au adoptat un stil de viață sănătos, își îndeamnă prietenii și să recicleze sau chiar să nu mai folosească atât de mult plastic.

9. Săgetător

În ceea ce privește generozitatea, femeile Săgetător își vor folosi întotdeauna vocea pentru a-i influența pe cei din jur în bine. Chiar dacă vorbim de un sfat în orice domeniu, mereu vor fi acolo când persoanele dragi au nevoie. Uneori, este posibil să vadă anumite lucruri pe care cei din jur nu le văd deoarece acordă o mare atenție asupra detaliilor și au un spirit de observație extrem de bun.

10. Capricorn

Femeia Capricorn întotdeauna își va dedica timpul pentru cei din jur. Chiar dacă doar își ascultă prietenii atunci când au probleme, răbdarea lor mereu se va concentra asupra ascultării și înțelegerii celor din jur. Iar când vine vorba de o relație, sunt cu atât mai mult mai implicate deoarece își doresc ca relația lor să funcționeze, orice ar fi.

11. Vărsător

Dacă cineva are vreo problemă, femeia Vărsător va fi acolo pentru a o rezolva. Firea ei extrem de inventivă o face mereu să găsească soluții creative, poate chiar neașteptate. Și nu spunem acum că doar găsește soluții, ci îi și determină pe cei din jur să le pună în aplicare.

12. Pești

Femeia Pești nu doar că este alături de persoanele dragi în momentele grele, dar își și oferă dragostea atunci când are ocazia. Are destulă dragoste de oferit, iar pentru asta va face în așa fel încât să fie plăcută de cei din jur. Își oferă ajutorul ori de câte ori are ocazia, iar astfel ajunge să fie privită drept o persoană bună și capabilă să se gândească mai întăi la cei din jur.

Foto: PR

