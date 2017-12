Care celebritate ar putea fi cea mai bună prietenă a ta, în funcție de zodie

Fiecare celebritate are personalitatea de așa natură încât te face să vrei să îi cunoști mai bine – sau să stai cât mai departe de ei, depinde. Partea interesantă e ca fiecare are o părere diferită și cu totii suntem atrași sau respinși de anumite aspecte. Din fericire, zodiile au câteva răspunsuri și explicații!

Deci, cine s-ar potrivi cel mai bine ca cel mai bun prieten? Știu, știu.. cu toții ne dorim ca răspunsul să fie Beyonce (pentru că, E BEYONCE.. hello?!) sau Ryan Gosling (din aceleași motive evidente), dar adevărul e că există o altă vedetă cu care ai putea să te înțelegi perfect pentru că personalitățile vostre pur și simplu vibrează!

Așa că, hai să vedem cu cine te potrivești cel mai bine și care personalitate de la Hollywood ar putea să fie cea mai bună prietenă a ta dacă nu ar fi.. personalitate la Hollywood.

CAPRICORN

Taylor Swift! – Poate că nu ești chiar o fană a muzicii ei dar, până la urmă, nu asta contează acum! Ceea ce e cel mai important pentru voi e să aveți ambiție și să excelați în orice domeniu. Sunteți muncitoare și tot ce vă doriți la finalul unei zile grele este să va relaxați cu o sticlă de vin alături de pisicile voastre.

VĂRSĂTOR

Lady Gaga! – Vărsătorii își văd prietenii ca pe cele mai de preț lucruri, motiv pentru care nu au absolut nicio problemă în a merge până la capătul pămîntului pentru ei! Dacă îți dorești o prietenie cu cineva care să fie la fel de creativ și autentic ca și tine, Lady Gaga e persoana potrivita. Faimoasei cântărețe nu îi e frică să se exprime exact așa cum simte, iar atunci când vine vorba de a-și îmbărbăta prietenii, crede-mă că te-ar susține în cele mai inedite proiecte! Împreună ați fi cu adevărat de neoprit!

PEȘTI

Selena Gomez! – Ești genul de persoană sensibilă și grijulie, deci ai nevoie de o prietnă care să fie la fel de dulce ca și tine! Ei bine, Selena e răspunsul tuturor întrebărilor tale! E sinceră, autentică și are grijă întotdeauna de persoanele din jurul ei – exact ca tine. Ați petrece multe seri ca între fete împreună, împletindu-vă parul și vorbind despre Justin Bieber.

BERBEC

Chrissy Teigen! – Ești o femeie independentă care nu acceptă să fie tratată altfel decât merită! Practic, ești destinată să fii prietenă cu Teigen, care e cunoscută drept cea mai amuzantă vedetă din social media. Amandouă sunteți hotărâte în viața profesională și mereu reușiți ceea ce vă propuneți! După atâta munca și după o adevărată demonstrație de putere feminină, știți exact ce v-ar face seara perfectă – o sticlă de șampanie și 3 pungi de Doritos!

TAUR

Miley Cyrus! – Ești foarte confortabilă cu sexualitatea ta și ai nevoie de o prietenă care simte la fel! Tu și Miley sunteți două femei foarte ambișioase și senzuale dar, în același timp genul de tipe în care se poate regăsi aproape oricine. Sigur, ai și tu momentele tale de excentricitate, dar pentru asta e Miley acolo – să îțî spună că ești specială și că este total ok să te exprimi exact așa cum simți!

GEMENI

Rihanna! – Probabil că ești o bad girl veritabilă, dar ești perfectă în rolul ăsta! Personalitatea ta duală reușește să intrige pe aproape oricine, pentru că ești pur și simplu imprevizibilă. Ești o fire antentă și curioasă și poti trece de la jucaușă la serioasă în mai puțin de o secunda! Cu Rihanna alături, care știm cu toții că nu se dă înapoi de la nimic, poți cuceri Lumea! Imagineaza-și doar cum ar fi să intrați împreună într-un club, purtând cu încredere Fenty de sus până jos.

RAC

Blake Lively! – Ești genul de persoana sensibilă și emoțională care se bazează pe prieteni pentru a-i oferi suport moral indiferent de situație. Ai nevoie de o prietenă puternică și stabilă, așa cum este Blake! Este o fată incredibilă, cu capul pe umeri, care apreciază familia și prietenii la fel de mult cum o faci și tu! Gandește-te: tu și Lively, copiii James și Ines, iar Ryan Reynolds aducand limonadă pe verandă pentru toată lumea. Cheers!

LEU

Mandy Moore! – Ai o personalitate foarte puternică, tocmai de aia vrei să fii sufletul petrecerii cu orice preț! Ai nevoie de o prietenă precum Mandy, care să te ajute să rămâi cu picioarele pe pământ. Moore este loială și nu ar avea nicio problemă dacă ar fi nevoie să iți tină o lecție de viață și să te readucă la realitate. Poți să-ți imaginezi numai cum ar fi să ascultați impreună melodiile preferate în mașină și sa cantați o data cu radioul?

FECIOARĂ

Kristen Bell! – Pentru că ești obișnuită să vezi mereu partea plină a paharului, nici nu îți poți imagina ca una dintre prietenele tale să nu aibă același optimism! Kristen este o persoană pozitivă, plină de compasiune și care deși înțelege greutățile vieții, preferă să înceapă fiecare zi cu un zâmebet! Indiferent dacă ați face concursuri de karaoke sau v-ați surprinde constant cu animăluțe de pluș, o prietenie ca voastră ar fi de neegalat!

BALANȚĂ

Jennifer Lawrence! – Ești foarte sociabilă și ai nevoie de o prietenă cel puțin la fel de deschisă ca și tine! Lawrence nu numai că va fi centrul atenției oriunde ați merge, dar te va face și pe tine să te remarci peste tot, pentru ca da, chiar este genul acela de persoana! Amandouă ați adora serile spontane în care ați ieși în oraș fără un plan anume și v-ați distra până dimineața!

SCORPION

Beyonce! – Ei bine, ai tras lozul cel mare în materie de celebrități care ți-ar putea fi BFF! Nu numai că amandouă sunteți motivate de succes, dar aveți și cele mai mari șanse să faceți orice sacrificiu pentru a vă indeplini visele! Da, sunteți o adevărată forță, motiv pentru care vă permiteți să fiți și emotive atunci cînd simțiți (avantajul de a fi o adevărată scorpioancă este acela că nimeni nu își va schimba părerea pentru un singur moment de sensibilitate)! Impreună cu Beyonce ați face orice cap să se întoarcă și să vă invidieze – indiferent de moment sau situație!

SĂGETĂTOR

Bella Hadid! – Dorința ta arzătoare de a învăța mereu lucruri noi te-ar face perfectă pentru Bella, de vreme ce amandouă aveți aceeași frică – PLICTISEALA. Deși câteodată iei lucrurile mult prea în serios, Hadid te-ar ajuta să nu mergi pe drumul pesimismului nesfârșit. Onestitatea și inteligența ei te vor ridica pe noi culmi, iar dacă acele culmi se află la urmatorul show Victoria’s Secret, ai numai de caștigat!

Text: Ruxandra Urziceanu

Foto: Hepta