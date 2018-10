7 zodii care au calitățile necesare pentru a ajunge faimoase

Pentru a deveni faimos și pentru a te menține constant în vârful piramidei, trebuie să depui un efort continuu pentru a păstra publicul alături de tine. De asemenea, trebuie să știi cum să reacționezi în situațiile dificile, când lucrurile nu merg așa cum ai plănuit, de aceea, asigură-te că te pregătești pentru diverse situații în care ai putea fi pus. Există anumite calități pe care o persoană trebuie să le îndeplinească pentru a experimenta faima, iar acestea se regăsesc cel mai mult la aceste șapte semne ale zodiacului:

Leu

Cu toții știm că Leul este mereu în căutare de faimă și atenție, pe care le merită din plin, de altfel. Potrivit astrologiei, Leii sunt plăcuți de cei din jur pentru că știu cum să le ofere exact ceea ce vor. Celebrul Mick Jagger, născut în zodia Leu, spune „nu poți să obții întotdeauna ceea ce vrei, dar dacă te străduiești îndeajuns de mult, ai putea obține ceea ce ai nevoie”.

Săgetător

La fel ca Leul, în această situație, Săgetătorul se va grăbi să acapareze lumina reflectoarelor și o va folosi în avantajul lui. Nu se teme de atenție și deși nu este foarte îngăduitor atunci când are parte de refuzuri, reușește să aibă foarte mare încredere în forțele lui proprii. Aici îl putem oferi drept exemplu pe Frank Sinatra, căruia nu-i pasă de comentariile celor din jur, fredonând „I did it my way”.

Berbec

Berbecul este unul dintre semnele zodiacului care poate echilibra faima dobândită, fiind o zodie luptătoare, de aceea ne așteptăm ca faima pe care o obține să vină dintr-un efort considerabil și semnificativ. Cu siguranță nu se va folosi de o rețea de socializare pentru a deveni faimos, cel mai probabil îi vei găsi într-o zonă de interes care să le exploateze această putere de caracter pe care o au.

Scorpion

Faima este adeseori acompaniată de o dorință avidă de a fi în control, iar Scorpionii se potrivesc cel mai bine acestei descrieri. Nu numai că își vor pava drumul către vârful piramidei, dar se vor și promova într-un mod eficient. Scorpionii îndeplinesc simultan mai multe atribuții, iar pentru un exemplu concret, îl putem menționa în cazul acestei zodii pe Bill Gates.

Rac

Deși îi cunoaștem pe cei din zodia Rac ca fiind unele dintre cele mai comode zodii, acest lucru nu înseamnă că nu își doresc să fie faimoase, având chiar și câteva calități importante care să-i recomande în acest sens. Atunci când se ambiționează să ajungă într-un anumit punct al carierei lor, Racii își vor da toată silința și își vor îndeplini fiecare vis pe care îl au. Chiar și atunci când par leneși, se gândesc la noi soluții prin care se pot dezvolta personal.

Gemeni

Gemenii sunt indeciși cu privire la acest aspect, deoarece, pe de o parte, vor să fie foarte faimoși, iar pe de altă parte, să li se ofere credit și recunoștință pentru tot ceea ce fac. Aceștia iubesc atenția, dar spre deosebire de Leu, când procesul devine din ce în ce mai greu, Gemenii eșuează.

Fecioară

Deși poate părea surprinzător, Fecioara se gândește destul de mult la faimă și avere. Ceea ce îi preocupă pe cei din această zodie nu este doar să fie în centrul atenției, ci să li se ofere și o recompensă pentru munca pe care o depun. Vor cere să fie plătiți și vor obține ceea ce vor. Fecioara este o zodie puternică, ce știe cum să-și folosească partea întunecată în propriul avantaj.

