6 zodii cu care e o adevărată provocare să fii într-o relație

Relațiile sunt o adevărată provocare, mai ales când ai alături și un partener care complică și mai mult lucrurile. Și nu spunem acum că face acest lucru în mod intenționat, ci doar că uneori nu știe cum să reacționeze în anumite situații sau pur și simplu, dintr-o dorință de a face relația să funcționeze, uită de faptul că într-o relație trebuie să facă doar ceea ce simte.

În același timp, există și parteneri care sunt pesimiști, care consideră că e mai bine să pună lucrurile rele în față, iar ulterior să se gândească și la părțile pozitive. Iar dacă relația în care ești acum este una complicată, un motiv pentru care e așa poate avea în vedere comportamentul sau atitudinea pe care o ai față de partenerul tău. Așa că, iată care sunt cele 6 semne zodiacale care sunt complicate într-o relație:

1. Gemeni

Este destul de greu să fii într-o relație cu o femeie Gemeni deoarece ea nu se dedică unui singur lucru, ori chiar unui singur partener. Își dorește în permanență să experimenteze, iar din acest motiv, pentru ea nu e prioritar în acest moment al vieții să aibă o relație. Își dorește mereu câte ceva nou, iar dacă în relația în care e intervine rutina, își va părăsi partenerul cu prima ocazie.

2. Săgetător

Femeia Săgetător este extrem de sociabilă și știe cum să își facă prieteni noi, în orice loc ar merge. Este carismatică și își folosește la maximum această latură. Însă, în relațiile amoroase are mult prea multă încredere în ea, ceea ce nu este rău, dar această atitudine îl poate deranja pe partener deoarece el nu se va simți suficient de apreciat în relație.

3. Taur

Pentru femeia Taur, nu există compromisuri într-o relație. Își dorește mereu să aibă dreptate, chiar dacă știe că acest lucru nu se poate întâmpla de fiecare dată. Va încerca prin orice mijloc să obțină tot ceea ce își dorește, chiar dacă pe parcurs poate dezamăgi și câteva persoane. Pentru ea, părerea celor din jur nu contează și mereu își urmează intuiția.

4. Vărsător

Femeia Vărsător este una dintre femeile care nu e deschisă față de partenerul ei. În acest sens, nu există o cale de mijloc, iar partenerul pe care îl are va trebui să intuiască în permanență dacă ea are nevoie de ceva, are o problemă sau să știe care sunt sentimentele ei. Nu face acest lucru în mod intenționat, însă are nevoie de timp pentru a se simți confortabil în compania partenerului.

5. Scorpion

Femeia Scorpion este extrem de pasională într-o relație, iar sentimentele pe care le are sunt intense, dar acest lucru poate fi și o mare presiune pentru un partener care nu e la fel precum ea. Este sensibilă și se implică în totalitate relației. Cu toate acestea, își dorește să dețină controlul relației, astfel încât să își acapareze partenerul.

6. Pești

Femeia Pești are tendința de a se considera mereu o victimă, cu toate că nu este așa. Din acest motiv, își dorește mereu să aibă parte de atenția celor din jur și să fie centrul universului lor, dacă s-ar putea. Atunci când întâmpină o problemă, își pierde speranța și are nevoie de cineva să îi fie alături și să o ajute să treacă cu bine peste toate problemele. Dacă are parte de dezamăgiri în relație, va fi foarte greu pentru ea să își recapete încrederea în partener.

