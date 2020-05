Fiecare dintre noi are un anumit tip de inteligență, de la emoțională, creativă, până la rațională. Odată ce descoperim ce tip avem, ar trebui să profităm și să îl folosim în avantajul nostru.

În timp ce unele dintre noi avem o mai mare predilecție către o gândire matematică, altele se lasă ghidate de sentimente, dezvoltându-și astfel inteligența emoțională. Iată care sunt cele 6 zodii care te vor surprinde cu inteligența lor:

1. Vărsător

Femeia Vărsător este pregătită de orice și mereu o vei vedea cu câte un plan de rezervă. Nu este niciodată prinsă pe picior greșit și vine cu soluții noi dacă întâmpină vreo problemă. În fiecare situație mai dificilă pe care o traversează vede câte o oportunitate și știe să profite de ea.

2. Fecioară

Femeia Fecioară se preocupă în mod constant de dezvoltarea proprie și caută cum anume să își îmbunătățească abilitățile. Este o fire creativă și se adaptează foarte ușor situațiilor neprevăzute. Este organizată, are totul pus la punct, până în cele mai mici detalii.

3. Capricorn

Înainte de a lua o decizie, femeia Capricorn o va analiza foarte bine și va lua în considerare toate variantele. Găsește foarte repede rezolvări inteligente și nu se lasă niciodată doborâtă, în ciuda faptului că pot exista situații când greșește. Preferă să se adapteze și să meargă înainte.

4. Scorpion

Femeia Scorpion te va surprinde cu felul în care vede lucrurile. Ea este mereu informată, iar când vine vorba de puterea de convingere, îți va oferi răspunsuri extrem de bine argumentate. În plus, este atentă la detalii, care știm și noi că ele pot face diferența.

5. Gemeni

Ar trebui să iei în considerare părerea femeii Gemeni deoarece ea are mereu dreptate. Este pregătită să înfrunte orice și întotdeauna are câte ceva inteligent de spus. Are un simț al umorului foarte bine dezvoltat și comunică foarte ușor cu cei din jur.

6. Pești

Uneori femeia Pești are atât de multe idei creative și complexe, încât se poate simți copleșită. Are un grad de inteligență emoțională extrem de mare și îi e teamă să nu își dezamăgească apropiații. Se lasă ghidată de propriile emoții și în cele mai multe dintre cazuri are de câștigat.

Foto: PR

