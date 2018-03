6 zodii care îi ajută pe ceilalți să fie mai relaxați

Sunt câteva zodii care tind să fie cei mai buni prieteni. Știți voi, persoanele alea care ne sunt alături, pe care ne putem baza orice ar fi.

Nu fac diverse lucruri doar pentru a primi ceva în schimb, nici nu fac promisiuni de care nu se pot ține.

Taur

Taurii sunt de neclintit. Un Taur poate rezolva orice, păstrându-și, în același timp, calmul, indiferent de circumstanțe. Ei rezolva orice fără să între în panică și nici nu lasă problema pe umerii altcuiva. Taurii sunt capabili să îi ajute pe ceilalți datorită puterii lor.

Capricorn

Te poți baza pe un Capricorn în orice situație. Își asumă faptele și chiar dacă lucrurile scapă de sub control, ei nu mint și nu vor ascunde nimic. Cum spuneam, își vor asumă totul. În plus, te poți baza pe un Capricorn că va face tot ce îi stă în putință.

Leu

Leii au o intuiție foarte bună referitor la ce este corect și ce ester au. Leii se simt obligați a fie un exemplu demn de urmat pentru cei din jurul lor și sar în ajutorul oricu aflat în nevoie. Sunt sinceri, loiali și așteaptă aceleași calități și de la cei din jur. În calitate de lideri, Leii nu își permit să fie iresponsabili și frivoli, căci trebuie întotdeauna să fie stâlpul de rezistență

Fecioara

Fecioarelor le place să fie deosebite și nu țin să se conformeze standardelor, doar pentru a fi plăcute de cei din jur. Sunt sigure că fac lucrurile bine (și, în general, chiar o fac), așa că nu trebuie să încerce să îi mulțumească pe ceilalți. Fecioarele sunt persoane de încredere și deloc egoiste. Dau mereu tot ce e mai bun.

Balanță

Balanțelor le place dreptatea, așa că o vor susține cu fiecare ocazie. Nu sunt agresive, dar întotdeauna vor lupta pentru ceea ce este corect și moral. Astfel, vor deveni avocați ai dreptății, pentru oricui i se face o nedreptate.

Rac

Racii sunt persoane pline de iubire. Ei îi încurajează pe ceilalți și se bucură de succesul altora. Vor face orice sunt rugați să facă. Nu le place să fie în centrul ateniei, așa că nici nu așteaptă nimic în schimbul ajutorului oferit. De asemenea, nu au nevoie să dea pe cineva jos pentru a avea ei succes, așa că vor oferi suport oricui.

