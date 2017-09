5 zodii care nu te iarta daca le gresesti vreodata

Cu cat inaintam in varsta si ne maturizam mai mult, cu atat ne este mai usor sa facem o selectie clara in ceea ce priveste relatiile si prieteniile (cel putin unora dintre noi!). Uneori, ne dam seama ca nu ne mai intelegem ca pe vremuri cu prietenii pe care ii avem, sau ca, odata cu timpul, am pierdut acea legatura care se presupune ca ar trebui sa existe in orice prietenie. Cand apare momentul in care simti ca un/o prieten/a te tine pe loc sau ca nu iti aduce niciun beneficiu, atunci poate ca ar fi bine sa incerci sa te indepartezi usor-usor de acea persoana.

In timp ce anumite zodii sunt foarte precaute in legatura cu subiectul delicat al prieteniei, altele nu au nici cea mai mica ezitare cand vine vorba de a rupe pentru totdeauna legatura cu o persoana cu care a fost candva apropiata. Iata care sunt acelea:

Berbec

Berbecii nu se tin in laturi de la nimic, indiferent de circumstante. Daca le-ai gresit vreodata, te poti considera inexistent in viata lor. Ei nu au nevoie sa reflecteze prea mult pe tema aceasta, pentru ca sunt convinsi ca din momentul in care ai incercat sa le faci vreun rau lor sau unei persoane dragi lor, nu mai ai ce cauta langa ei.

Taur

Spre deosebire de Berbeci, Taurii isi acorda timp sa se gandeasca si sa analizeze mai bine situatia, inainte de a lua o hotarare permanenta. Dar odata ce s-au decis, nu ii mai opreste nimic din a duce la bun sfarsit planul de despartire. Te vor sterge de asemenea si de pe toate retelele de socializare ca sa fie siguri ca nu vor mai avea nicio legatura cu tine.

Leu

Leii sunt cei mai predispusi la a pune capat prieteniilor, fara sa se uite inapoi. Si asta nu se intampla neaparat pentru faptul ca au fost raniti, ci pentru ca ei prefera sa fie mai singuri. Pur si simplu acesta este felul lor si nu au intentia de a jigni pe nimeni facand lucrul asta. Este in natura Leului sa fie cel mai bun si pentru a ajunge acolo, sunt nevoiti sa se distanteze de anumiti oameni la un moment dat. Si sa stii ca nu le este deloc frica sa treaca direct la actiune!

Scorpion

Cand vine vorba de prietenii, Scorpionii nu stau extraordinar la acest capitol, in general. Ei prefera grupurile restranse de prieteni in care stiu ca se pot increde. Daca un Scorpion taie legatura cu tine, atunci inseamna in mod clar ca i-ai gresit cu ceva. Nu este un lucru care sa le faca placere si prefera sa nu se ajunga la astfel de situatii, pe cat posibil.

Varsator

Varsatorii sunt foarte sociabili si tind sa isi schimbe grupul de prieteni destul de usor. Se indeparteaza de persoanele care nu impartasesc aceleasi interese cu ale lor sau cu care nu sunt compatibile din mai multe puncte de vedere. Nu te simti jignit daca patesti sa fii dat la o parte de catre un varsator, ei nu au intentii rele, ci pur si simplu asa este natura lor.

