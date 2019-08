5 zodii asumate care nu simt nevoia să se justifice în fața celor din jur

Aceste zodii nu doar că nu fac lucruri pentru a fi pe placul celor din jur, însă sunt extrem de asumate cu stilul lor de viață, credințele pe care le au și nu vor să se alinieze unor așa-zise trend-uri. Stilul lor libertin le dă ocazia și oportunitatea de a experimenta mereu și de a nu fi nevoite să se justifice în fața celor din jur. Uneori, este mai bine să lași lucrurile să decurgă de la sine și fără să le forțezi.

De foarte multe ori avem tendința de a face compromisuri și de a ne complace în anumite situații cu care nu suntem de acord din teama de a nu-i pierde pe cei din jur. Nu spunem că nu ar trebui să faci compromisuri, însă fă doar atunci chiar simți că este nevoia și că te poate ajuta. Nu încerca să fii ceea nu ești doar pentru că îți este frică că îi vei pierde pe cei din jur.

Nimeni nu se simte confortabil atunci când i se spune ce să facă. Doar noi suntem conștienți de ceea ce este mai bine pentru noi și care sunt nevoile noastre actuale. Important este să ai încredere în tine, în ceea ce crezi și să nu ai o problemă în a-ți susține punctul de vedere, oricând este nevoie.

Astfel, iată care sunt zodiile care nu simt nevoia să se justifice în fața celor din jur și își vor urma instinctul, orice ar fi:

1. Berbec

Femeia Berbec întotdeauna va obține ceea ce și-a propus. Nu o interesează ceea ce cred alții despre ea și vrea mereu să se simtă bine în pielea ei, orice ar fi. Nu crede că este datoare cuiva cu explicații, iar din acest motiv încearcă să evite pe cât posibil să se justifice. Dacă cineva le spune să nu facă un anumit lucru, cu atât mai mult vor încerca și își vor dori cu ardoare să facă acel lucru. Pentru femeia Berbec contează ca ceea ce face să vină cu adevărat din suflet și să depună pasiune în activitățile în care se implică.

2. Vărsător

Pentru femeia Vărsător, contează să nu ajungă să facă pe plac celor din jur deoarece îi este frică să nu își piardă identitatea. Nu o interesează să fie la fel ca ceilalți și nici nu are nevoie de susținerea prietenilor deoarece se descurcă singură în orice situație. Este independentă, atât financiar, cât și emoțional și nu simte că trebuie ca cineva să fie de acord cu modul lor de a acționa. Nu se va da înlături de la ideile și dorințele pe care le are, fie că ele sunt mai neobișnuite.

3. Leu

Știm deja că femeia Leu este încăpățânată și va face orice îi stă în putință să fie un lider, așa că nu e o surpriză să îți spunem că este una dintre zodiile care nu are nevoie de aprobarea celorlalți pentru acțiunile ei. Își va susține întotdeauna punctele de vedere pe are le are, având desigur la bază și argumentele potrivite. Are mare încredere în ea și mai ales, în instinctul ei care de cele mai multe ori a ajutat-o în cele mai grele situații.

4. Săgetător

Femeia Săgetător este independetă, sigură pe sine și știe foarte bine că nu are nevoie de validarea celor din jur. Are un simț al răspunderii extraordinar și este conștientă că trebuie să fie mulțumită și împăcată cu cine este ea. Are foarte multă încredere în ea și nu ezită să-și arate această latură, astfel că nu are nevoie ca cineva să îi valideze acțiunile.

5. Rac

Femeia Rac nu simte nevoia să fie populară sau plăcută de cei din jur. Pentru ea, contează să aibă libertatea de a alege și să nu se simtă constrânsă de prejudecățiile celor din jur. Este mereu creativă și reușește să își pună imaginația în valoare, deși de cele mai multe ori cei din jur nu o înțeleg. Pentru femeia Rac, a fi plăcută de cei din jur nu reprezintă o prioritate, ci mai degrabă contează să fie mulțumită de ea.

