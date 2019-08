4 zodii care sunt calme într-o relație

Neschimbata întrebare „Oare suntem făcuți unul pentru celălalt?' poate să fie motivată de simțul nostru critic, de pesimism sau de semnul astrologic. Acestea fiind spuse, este mai mult decât sigur faptul că toți avem acel prieten pe care îl invidiem când vine vorba de comportamentul lui în relații.

Motivul? Pare să nu ne împărtășească nici o zecime din bagajul de griji în ceea ce privește relația noastră amoroasă, pe care îl purtăm zilnic. Genul acesta de cunoștințe par că preferă să lase lucrurile să vină de la sine, în mod natural, și dețin o încredere oarbă că lucrurile vor funcționa întotdeauna.

Prietenul acesta – pe care toți îl avem în viața noastră – are o atitudine relaxată în orice circumstanță, lasă lucrurile să se desfășoare în ritmul lor și nu simte nevoie de a intra în control. Nu este vorba despre faptul că nu vor să comunice sau lasă probleme să se acumuleze într-un baraj care o să cedeze într-o zi, ci pur și simplu au încredere că lucrurile vor merge bine.

A avea o astfel de încredere instinctivă (și probabil irațională) este o binecuvântare, dar și un blestem. Iată o listă cu zodiile care se bucură – sau nu – de această dualitate prin atitudinea lor calmă în cadrul relațiilor.

1. Gemeni

Unul dintre cele mai mari atuuri ale zodiei de aer ce se reflectă atât în viața lor de zi cu zi, cât și în relațiile pe care le leagă cu alte persoane este adaptabilitatea înnăscută. Acest semn astrologic nu găsește dificultăți când vine vorba de adaptarea la alt job, altă relație sau alt domiciliu.

Gemenii nu simt nevoie să forțeze nimic și au încredere în ceea ce le spune inima – deoarece o urmează de parcă nu ar fi fost răniți sau dezamăgiți înainte. De obicei, această zodie este pregătită pentru orice, atât timp cât nu se plictisește și nu există monotonie. Dacă aveți ca și partener de viața un Gemeni, ține-ți mereu în priză pentru că așa își găsesc fericirea.

2. Balanța

O altă zodie de aer: Balanța adoră să fie îndrăgostită – și de cele mai multe ori este îndrăgostită mai mult de ideea decât de partener. Iar pentru acest lucru și pentru latura sa romantică, puteți să-i mulțumiți planetei sale conducătoare, Venus. Cu toate acestea, dacă există un lucru pe care Balanța îl urăște, acela este conflictul.

Acest semn astrologic este capabil să parcurgă 1000 de kilometri pe jos, numai ca să evite o ceartă, întrucât Balanța joacă un rol pasiv în relațiile amoroase. Cu toate acestea, asta nu înseamnă că poți călca în picioare o Balanța – deși este o zodie diplomată, are un simț al corectitudinii foarte bine dezvoltat și nu va accepta acest lucru. Într-o relație caracterizată de iubire și echilibru, Balanța adoptă o atitudine calmă și lasă lucrurile să vină de la sine.

3. Săgetătorul

Nu doar că este cel mai optimist semn din zodiac, dar este și cel mai calm. Această zodie de pământ are o conexiune puternică cu natura și are încredere că, dacă lucrurile sunt lăsate să-și urmeze cursul natural, acestea au tendința de a se rezolva singure. Să nu mai punem la socoteală faptul că Jupiter este planeta conducătoare, planetă care aduce foarte mult noroc – așadar, Săgetătorul chiar are tot dreptul să fie pașnic.

De asemenea, gândurile referitoare la ce parcurs va avea relația curentă și miile de scenarii nu pun niciodată stăpânirea pe zodia de pământ. În schimb, Săgetătorul are încredere că dacă este menit să fie, va fi. Încercați să legați acest spirit liber de voi și veți afla într-o secundă cât de mult înseamnă cu adevărat libertatea pentru ei.

4. Pești

Ca și elementul lor, apa, Peștilor le place să ia diverse forme, astfel încât se adaptează destul de ușor la noile relații. Flexibilitatea și intuiția sunt lucrurile care descriu cel mai bine acest semn zodiacal – ambele oferite de planeta care îi conduce, Neptun, cunoscută pentru abilitatea sa de a oferi încrederea că totul o să fie bine.

Toată lumea cunoaște deja faptul că zodia Pești este un visător care preferă să vadă unde îi pot duce visele – lucrul acesta este menționat la aproape fiecare horoscop. Acestea fiind spuse, este important de menționat că deși adoptă o postură calmă într-o relație, asta nu înseamnă că nu le pasă de partenerul lor, sau că nu au sentimente profunde.

Text: Ioana Oblu

Foto: PR

