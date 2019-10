4 zodii care au probleme în stabilirea limitelor

Iar aceste impuneri pot îmbrăca diverse forme – fie că este vorba despre timpul dedicat exclusiv ție, fie că îi ceri partenerului să nu-ți mai pună porecle sau să nu posteze imagini cu tine pe rețelele de socializare fără să-ți ceară permisiunea.

Oricât de sănătoase credeți că sunt limitele impuse din legătura voastră amoroasă, există patru semne zodiacale care găsesc acest proces unul dificil. Motivul? Aceste zodii au ca sarcină primordială identificarea și învățarea propriilor limite în relația cu ei înșiși – așadar, stabilirea granițelor în alte relații este deosebit de complicată.

Spre exemplu, dacă ești zodia Balanță, probabil ai observat deja că impunerea limitelor într-o legătură amoroasă nu este un coșmar. Zodia de aer are capacitatea naturală de a se concentra pe problemele cheie și știe cum să facă compromisuri în cadrul relațiilor. Atât timp cât are capacitatea de a se afirma și nu adoptă o atitudine pasivă, zodia Balanță are abilități de discernământ uimitoare.

Însă, dacă nu te regăsești în descrierea de mai sus, probabil te încadrezi în una dintre cele patru zodii care întâmpină probleme în stabilirea granițelor. Iată lista semnelor astrologice ce trebuie permanent să lucreze la acest aspect al vieții lor amoroase.

1. Taur

Secretul unei relații sănătoase alături de partener este evidentă – întâi de toate, trebuie să ai o relație sănătoasă cu tine. Aspectul acesta trebuie ținut minte în permanență dacă ești zodia Taur, deoarece nu ai un simț dezvoltat în ceea ce privește valoarea de sine. Persoanele născute sub acest semn astrologic trebuie să-și stabilească propriul sistem de valori, înainte de a intra într-o relație.

Dacă vă simțiți foarte siguri pe relația voastră amoroasă sau comportamentul pe care îl adoptați în cadrul acesteia, este minunat – însă, dacă nu vă simțiți total încrezători, dedicați-vă un timp consolidării sănătății tale mentale și emoționale.

2. Leu

Datorită perspectivelor și opiniilor asupra vieții caracteristice zodiei de foc, Leul se confruntă cu probleme în instaurarea limitelor unei relații. Această zodie își consideră partenerul ca fiind perfect – dar nu datorită calităților, ci prin simplul fapt că el l-a ales. Este vital să înțelegi că partenerul tău este propria lui persoană mai mult decât orice altceva – dar, ca Leu, poate să fie dificil să-ți identifici iubitul mai mult ca un individ, decât ca un partener.

Acest lucru poate facilita deseori lipsa limitelor pentru a păstra aparența relației, care la rândul său pare să conteze mai mult decât relația propriu-zisă pentru persoanele care sunt născute sub zodia Leu.

3. Scorpion

Ca Scorpion, s-ar putea să fii surprins de faptul că ești inclusă în această listă – însă, poți avea probleme cu stabilirea granițelor, deoarece să ai controlul asupra relației este vital pentru tine. Dar pe cât de repede poți să construiești un perete, pe atât îl poți dărâma.

Scorpionul este zodia granițelor, creându-le și distrugându-le, antiteza care descrie cel mai bine dualitatea acestuia. Persoanele născute sub acest semn astrologic pot să devină complet docili într-o relație, sau pot domina și prelua controlul. Oricare este tendința ta comportamentală, gândirea în asemenea extreme poate face dificilă menținerea unei mentalități echilibrate.

4. Vărsător

Ți se spune deseori că ești o persoană încăpățânată? Întâmpini probleme ori de câte ori încerci să ajungi la un compromis cu partenerul tău? Probabil ești Vărsător – iar dacă ești născut sub acest semn zodiacal, impunerea limitelor într-o relație este un proces dificil, întrucât tu ești adeptul unor credințe rigide.

Granițele unei relații sunt construite prin compromis, echilibrând logica și emoția, așa că drumul spre un sistem sănătos de sprijin emoțional reciproc cu partenerul este esențial. Dacă realizezi faptul că acest aspect al relației îți dă bătăi de cap, comunică cu partenerul tău pentru a vă exprima nevoile și așteptările. Cu puțină practică, combinată cu înțelegere și suport reciproc, rețeta unei relații sănătoase este asigurată.

Text: Ioana Oblu

Foto: PR

