(P) Win Herastrau – un proiect premium in cheia armoniei

Amplasat în zona rezidențială din topul celor mai bine cotate ale capitalei, cu acces la douăartere principale si la distantă de trei minute de Parcul Herastrau, ansamblul WIN Herastrau se numară printre cele mai ambitioase proiecte imobiliare bucurestene din ultimii ani.

Dezvoltatorul PSC Contractor & Developer reuneste perspectivele si experienta a douăgeneratii în sectorul constructiilor si al dezvol- tarilor real-estate. Ingeniozitatea în a „potri¬vi' si reflecta contributia fiecarui membru al echipei este, poate, primul si cel mai important pas catre armonie.

Această coeziune se manifestă tât în relatiile interumane, cât si în aspectul si functionalitatea proiectelor realizate de PSC Contractor & Developer. WIN Herastrau este un exponent excelent. 43.085 mp construiti, 252 apartamente de 2-5 camere, 410 locuri de parcare subterane, 5 clădiri (2S + DS + P + 5E) – sunt date ale ansamblului imobiliar exclusivist, situat în partea de nord a capitalei – cartierul soseaua Nordului, care oferă prin toate componentele sale confort, siguranta, functionalitate si frumusete.

Dincolo de a fi un cumul de locuinte rafinate, WIN Herastrau urmareste armonia vizuală- generată de forme, cromaticăsi spatii ce rezultăîntr-o bunăintegrare în comunitate, în natură si în contextul constructiilor din veci- natate, armonia volumelor – asigurată prin suprafete utile unitare ale apartamentelor, neîntrerupte de elemente de rezistentă sau de instalatii si existenta zonelor vitrate mari, si o armonie în exploatare – obtinută printr-o paletăamplăde facilitati.

Alaturi de facilitatile zonei – 3 minute de mers pe jos până la Parcul Herăstrău , 13 minute de mers pe jos până la metrou, 15 minute de mers pe jos până la cea mai mare zonă de birouri din Bucuresti, acces la institutii educaționale de top pe o raz ăde 5 km, ansamblul pune la dispozitie numeroase facilitati atractive, menite să imbunatațească experienfa de locuire. Printre acestea se numară-2 niveluri de parcare subterana, servicii de curatatorie haine, servicii de spalare auto subterane, piată proprie, mini-market, loc de joacă pentru copii, in interior si exterior, servicii de infrumusetare si estetica, 2 zone pentru sport-fitness, spafiu destinat intâlnirilor si divertismentului, zonăde agrement in aer liber. Designul structural a fost atent proiectat, incorporarea elementelor de rezistenta in arhitectură fiind gândită astfel incât să nu fie vizibile in spafiile utile ale apartamentelor, iar fundafia este de tip radier general, cu incintăetansădin perefi mulafi. Sistemul structural din beton armat este pro-iectat in formatul optim de diafragme, placi si grinzi perimetrale, prin care elementele de rezistențăsunt mascate în pereții de compar-timentare sau sub plafonul de rigips, evitând apariția colțurilor si facilitând mobilarea. Pentru o arhitectură modernăsi pentru a asigura confort în locuire, au fost proiectate logii – extensii mobilate, în aer liber, ale spațiului interior. Soluția logiilor, proiectate în poziții diferite, în funcție de etaj, în locul celei cu balcoane, generează un spațiu în aer liber ca o prelungire a casei în orice moment al anului si, totodata, creeazăun aspect uniform al fațadei. Proiectarea suprastructurii a avut în vedere generarea unei înalțimi utile în apartamente de 2,75 metri, iar toate bucatariile au fost proiectate în asa fel încât să beneficieze în interiorul apartamentelor este proiectatăprin sistemul de încalzire în pardoseaia, iar în bai vor fi prevazute, suplimentar față de acest sistem, radiatoare de tip portprosop. Apartamentele sunt prevazute cu sistem de aer condiționat tip VRV, cu unitațile exterioare asezate centralizat, fară să afecteze estetica fațadei. Ansamblul va beneficia de grupuri de pompare pentru asigurarea presiunii si rezervei de apa.

Finisajele exterioare sunt dintre cele mai actuale – termosistem cu vată minerală bazaltica, finisaj mixt cu tencuialăde exterior si placare cu material compozit/piatră naturala, tâmplarie exterioarăde aluminiu cu rupere de punte termica, coeficient transfer termic optim, cu deschideri oscilobatante si/sau glisante si/sau pereți cortina, finisaje logii si terase cu deck/gresie antiderapanta/granit, parasolar în zona logiei, pentru a crea intimitate sau protecție fațăde soarele excesiv care poate exista, parapeți din sticlă pentru protecția logiilor, sistem iluminat exterior al fațadelor de tip LED.

Finisajele interioare, la fel de desavârsite, sunt menite săasigure un plus de confort si siguranță- usă de acces în apartament – metalica, antiefracție, usi interioare – MDF vopsit, cu balamale ascunse si broască magnetica, parchet stratificat în living, dormitoare, holuri, bucatarie, placi ceramice/ piatrănaturalăpentru pardoseli si pereți în bai, obiecte sanitare gama premium (ex: Villeroy & Boch, Kludi), ascensor – câte două pentru fiecare corp de cladire, lobby intrare în cladiri cu înalțimea de 6 metri, amenajat în stilul de design Art Deco – luxos, geometric, mobilat elegant.

La dispoziția clienților sunt puse si dotari opționale (presupun costuri suplimentare) executate sub supravegherea riguroasă a dezvoltatorului, precum: sistem aport aer proaspăt, sistem de aspirare centralizat, sistem casă inteligentă, sistem plafoane răcite, usi acces camere mascate sub formăde bibliotecă. De asemenea, clienții pot alege si serviciile de design interior premium, pentru o completare perfectă, până la ultimul detaliu, si o atmosferă personalizată.

Intreg cadrul WIN Herăstrău – natural si construit – invită la bună înțelegere si colaborare. Aleile pietonale si parcul adiacent contribuie la o atmosferă relaxantă si caldă, pentru adulți si pentru copii. Spațiul prevăzut pentru eveni-mente private, cât si celelalte facilități cu acces rezervat, sunt menite să înlesnească activitățile zilnice si relațiile sociale. Ansamblul WIN Herăstrău este susținut de pilonii armoniei si cultivă spiritul ei. Grație acestor caracteristici, se distinge prin eleganță, farmec si sentimentul de apartenență.

