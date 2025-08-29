Un tablou viziune vândut cu peste 20.000 € și o colecție inspirată din familie: povestea lui Vladinsky

Există artiști care pictează pentru a decora spații și există artiști care pictează pentru a spune povești. Vladinsky face parte din a doua categorie. Artistul român, recunoscut deja pe scena internațională, vorbește des despre ceea ce el numește boala pereților goi: tendința locuințelor de lux de a fi transformate în spații sterile, dominate de oglinzi și suprafețe reci, dar lipsite de emoție și identitate. „Un perete gol nu spune nimic despre tine. O lucrare autentică poate să schimbe nu doar un spațiu, ci și starea celui care trăiește în el', mărturisește el.

Povestea tabloului care a dat tonul unei colecții

La începutul acestui an, un tablou semnat de Vladinsky realizat ca studiu pentru noua colecție inspirată din viața de familie, a fost achiziționat la un preț modest de către un colecționar din Germania. Nimic spectaculos la prima vedere. Doar că, după câteva luni, aceeași lucrare a reapărut pe o platformă internațională de licitații și a fost adjudecată cu peste 20.000 €.

Un succes neașteptat, dar în același timp revelator: piața a validat încă dinainte de lansarea oficială direcția personală și intimă pe care artistul urmează să o dezvăluie la Londra.

De la New York la Istanbul și Londra

2025 este un an plin pentru Vladinsky. În septembrie, va expune la The Armory Show din New York, unul dintre cele mai prestigioase târguri de artă contemporană. Apoi urmează Contemporary Istanbul, un eveniment care aduce laolaltă Estul și Vestul pe aceeași scenă.

Dar momentul central va fi show-ul solo de la Londra, găzduit de HOFA Gallery. Acolo, Vladinsky va prezenta noua colecție născută din experiențele sale de familie, lucrări intime, construite pe baza unor amintiri și clipe de liniște și apropiere. Interesant este că această colecție a câștigat deja atenția colecționarilor: mai multe piese au fost cumpărate chiar înainte de lansarea oficială, semn că direcția artistică a prins viață încă din atelier.

Finalul de an: Miami, locul unde arta întâlnește piața globală

Anul se va încheia cu participarea la Art Miami, în cadrul Art Basel Week, cel mai dinamic eveniment de pe piața americană. Pentru Vladinsky, acesta este momentul în care lucrările sale intră în contact direct cu colecționarii și investitorii de artă din întreaga lume. „Miami e special pentru că acolo arta nu e doar expusă, ci trăiește energia pieței globale. E locul unde poveștile intime ajung să circule și să devină parte din viața oamenilor', spune artistul.

De la un simplu studiu care a devenit o revelație pe piața internațională, până la un calendar expozițional ce traversează New York, Istanbul, Londra și Miami, Vladinsky demonstrează că arta autentică nu doar umple pereții goi, ci schimbă felul în care ne raportăm la spațiu, la emoție și la viață.

Sursa foto: https://www.vladinsky.com

