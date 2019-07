Anul acesta avem parte de multe colaborari fresh ale sezonului , iar noi ti-am pregatit o lista cu lansarile din sezonul actual ca sa fii la curent cu toate Sneaker News din industrie! Mai mult, toate acestea vor fi disponibile intr-un singur magazin: Sport/Couture Baneasa Shopping City!

1. Puma x Sue Tsai – New York-ul a fost recent cucerit de o tanara artista, Sue Tsai, ale carei creatii cu acrilice vibrante pe panza au devenit virale si au distrus orice delimitare dintre arta, moda si cultura pop. Pentru colectia de debut a artistei in colaborare cu Puma, Sue spune in stilul ei caracteristic o poveste a florilor de primavara/vara care devin salbatice si acapareaza intreaga planeta. Petalele florilor de ciresi se impletesc cu flori de lotus colorate si se joaca pe un camp camuflat intr-o colectie de streetswear frumoasa, dar in acelasi timp neimblanzita, delicata, dar in acelasi timp puternica.

2. adidas x Missoni – desi vorbim de mai putin Sport, si mai mult Couture in cazul lui Missoni, este una din frumoasele colaborari fresh ale sezonului cu care ne mandrim in magazin sezonul asta. Cand maestra tricotajelor isi face magia pe silueta clasica a brandului Adidas Ultraboost, rezultatul este destul de previzibil: un pantof sport care se afla la limita dintre performance wear si trendurile sport cu influente tech din lumea modei a zilelor noastre. E vorba de o rebeliune a tonurilor de rosu, turcoaz, portocaliu, roz murdar si negru, care se imbina armonios si celebreaza artizanatul rar intalnit de incaltaminte si arta modei in acelasi pantof.

3. Puma x Selena Gomez – are ca si influente radacinile ei din Grand Prairie, Texas si evolutia pana la spiritul jucaus de role-model pe care il are astazi. Cuprinzand noul model de pantof sport SG, dar si Slip-on-ul clasic, imbracaminte relaxata si accesorii pentru calatorii, colectia surprinde energia unei artiste tipice care isi petrece viata dintr-un aeroport in altul, ce se exprima si prin street wear.

4. adidas by Raf Simons RS Ozweego SS19 – o noua colaborare inseamna o reinterpretare a siluetei iconice Ozweego, iar twist-ul e pe partea inferioara a pantofului de data asta: filmul TPU cu efect de oglinda ce acopera talpa siluetei este o reminiscenta a erei glam rock a anilor ’70, care este sursa principala de inspiratie a lui Raf Simons in acest sezon. In contrast, cealalta jumatate a siluetei de piele este monocroma in culori vibrante de primavara/vara, precum rosu, roz, albastru, dar si clasicele alb, negru, gri.

5. Puma x Sophia Webster – este una dintre multele colaborari fresh ale sezonului, intrucat a ajuns la al treilea sezon, iar de data asta stilul sofisticat intalneste sclipiciul! Abordand desing-uri vibrante, colectia este inspirata din imbracamintea sporti si echipamentele de dans a anilor ’80. Siluetele modelelor Puma se transforma cu ajutorul noilor logo-uri, imprimeurilor intense si blocurilor de culoare aprinse, intr-o colectie creata doar pentru cei mai curajosi. Elemente futuriste cu retro se lupta in noile design-uri pentru un rezultat spectaculos.

