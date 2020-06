Qreator, locul care își propune să aducă oamenii împreună, care găzduia nu demult expoziții, concerte, conferințe și alte tipuri de evenimente din zona culturală, a reușit să se reinventeze în mediul digital prin evenimente transmise live pe pagina de Facebook în fiecare joi: concerte, spectacole de teatru sau discuții cu invitați speciali.

În mai și iunie, Qreator ne invită „Acasă la Qreatori”, un proiect ce include o serie de povești despre adaptarea la noile rigori de muncă și relaxare a șapte creativi români, maeștri în ilustrație.

Desenele pot fi descărcate de pe site-ul Qreator: https://qreator.ro/blog/acasa-la-qreatori

Despre experiența pe perioada izolării, dar și despre ce a învățat din această perioadă, Alina spunea într-un interviu acordat pe blogul Qreator:

„Înainte, acasă era locul în care stăteam mai mult dimineața și seara, dar aproape niciodată în timpul zilei. În mare parte a timpului, eram mereu pe fugă. Odată cu noul context în care ne aflăm, am avut surpriza plăcută de a realiza că e chiar bine să te oprești în loc, să te trezești dimineața și să începi lucrul direct în pijamale.[…] The highlight of my day poate fi orice lucru care îmi reamintește că trăiesc și mă face să fiu recunoscătoare pentru asta, mai ales în momente ca acestea. De la sport, la o sesiune scurtă de dans dimineața, până la aventurarea ocazională după o cafea în oraș.”

Fiecare incursiune, dezvăluită săptămânal pe site-ul Qreator, prezintă un artist și felul în care acesta s-a adaptat acestei perioade, recomandări și rețeta proprie pentru menținerea creativității și motivației, ritualuri, modalități de evadare, dar și care este primul lucru pe care-l va face atunci când se vor relaxa restricțiile actuale.

Cei șapte artiști care au acceptat să fie în același timp invitați și gazde „Acasă la Qreatori” sunt: Yanna Zosmer, Illustrescu – alter egoul artistului Vlad Dumitrescu, Sasha Lazăr, Raluca Băraru, Livia Fălcaru, Alina Bohoru și Evelin Bundur. Fiecare dintre ei a realizat o ilustrație cu spațiul său de lucru din această perioadă, iar publicul le poate descărca gratuit, pentru a-și colora propriile ecrane cu aceste imagini.

Suntem mai la distanță ca oricând, dar mai conectați ca niciodată. Tocmai de aceea, ecranele noastre ocupă acum un rol central: de la sală de ședințe și spațiu de lucru la sală de cinema și loc de întâlniri cu prietenii, iar Qreator, împreună cu cei șapte ilustratori invitați în acest proiect, aduce, în fiecare săptămână, o ilustrație nouă de așezat pe ecrane și o perspectivă inedită a creativității la ea acasă. De descărcat, gratuit, de pe site-ul Qreator.

