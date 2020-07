Ultimele luni au fost, pentru fiecare dintre noi, un prilej de transformare și, frecvent, de redefinire a spațiului personal. La fel s-a întâmplat și în cazul clădirii Qreator care, în această perioadă, nu doar că a propus evenimente online în locul celor petrecute în celebra locație din Aviatorilor 8A, dar a trecut și printr-un amplu proces de redesign interior. Încăperile celebrei vile Oromolu/Qreator au acum o înfățișare nouă, complet diferită, zona de bar și cafenea a fost, de asemenea transformată, iar magazinul este aproape de nerecunoscut.

Tot acest proiect poartă semnătura arhitectului Dorin Ștefan și a echipei sale din care au făcut parte Anda Ștefan și Andreea Ionescu. Vă prezentăm mai jos un scurt interviu cu cei trei arhitecți.



Fiecare spațiu are o poveste care continuă chiar și după încheierea construcției, prin menirea sa și prin cei care îi trec pragul. În cazul Qreator, o comunitate exuberantă, creativă. Cum a fost pentru dvs. revenirea în spațiul Qreator la trei ani de la finalizarea proiectului care a redat clădirea oamenilor și orașului?

Dorin Ștefan: Cea mai interesantă imagine pe care o am acum, la revenire, a fost cea cu recitalul lui Alexandru Tomescu. Era totul gol, spațiul suna extraordinar de bine și am plecat un pic cu gândul până în interbelic, atunci când probabil aici aveau loc astfel de concerte. Sigur, cu public. Aici de la început a fost un fel de casă de protocol, nu neapărat o locuință. De altfel, mult timp a funcționat în această clădire Asociația Culturală „Amicii Statelor Unite', cândva până după cel de-al Doilea Război Mondial, în 1947.

Anda Ștefan: Noi am lucrat restaurarea acestei case și interioarele, coaja interioară, dar altcineva s-a ocupat atunci cu decorația de interior, într-o manieră puțin diferită de cum ne-o imaginam noi. Acum, revenind, am dus mai departe gândul de acum trei ani și am continuat lucrarea. A fost o bucurie să putem finaliza proiectul în totalitate, iar casa să fie unitară.

Ce sentiment vă încearcă atunci când lucrați la o casă cu o istorie atât de bogată, construită după planurile celebrului arhitect Petre Antonescu?

Dorin Ștefan: În ultimele luni, revenind după ceva timp de la terminarea întregului ansamblu, sunt fascinat de fațada acestei case și mai puțin interesat de clădirea din spatele ei, cea nou construită. Am descoperit o rezonanță între mine și casa asta, ceva extraordinar. Mă uitam și nu-mi venea să cred ce proporții minunate, toate asizele atât de bine proporționate și executate! Și are și acest brâu, undeva la vreo doi metri, care-i dă un rafinament special. Chiar sunt fascinat de frumusețea acestei case, de anumite detalii și subansamble.

Anda Ștefan: Personal, când mă apropii de o casă de genul acesta, cu valoare și, mai ales, făcută de un arhitect cunoscut, am o grijă în plus, normal. Dacă te duci la Versailles sau la Cazinoul din Constanța nu poți să ai o atitudine relaxată, „Am venit eu să fac aici'. Nu! Trebuie să ai un respect, o considerație specială, mult mai mare atenție, un studiu istoric foarte bine făcut și să cauți să faci toate intervențile cu grijă și atenție la fiecare detaliu. Restaurarea trebuie făcută într-un mod reverențios.

Andreea Ionescu: Mie mi se pare că mai degrabă se impune casa în fața ta decât îi aduci tu soluțiile tale. Și, referitor la această casă, sunt foarte fericită că există, așa cum este, pentru că poate deveni un exemplu, o inspirație și pentru alte case de genul acesta. Abia așteptam să existe un asemenea loc în oraș.

Care credeți că este rolul arhitectului în societatea de astăzi?

Dorin Ștefan: Înainte să răspundem, aș vrea să spun că atât Anda, cât și Andreea mi-au fost studente, deci am aici și un rol de formator sau deformator. Sunt profesor de-o viață și, ca atare, îmi pot alege colaboratorii dintre studenții cu care rezonez și acest lucru e reciproc. Toate echipele de la mine din birou erau și sunt formate din tineri, media de vârstă e pe la 30 de ani și majoritatea mi-au fost studenți. Și toți sunt foarte bine pregătiți și talentați și sunt mereu la curent cu tot ce e nou în domeniu.



Andreea Ionescu: Eu cred că ar trebui, de fapt, să te scoată din zona de confort și să-ți arate o altă perspectivă, să te provoace să te uiți la lucruri dintr-un alt unghi.

Anda Ștefan: Eu fac arhitectură de interior și design, la fel ca Andreea, și vorbesc mult din punctul de vedere al vieții omului în interior. Cred că putem îmbunătăți enorm calitatea vieții dacă oamenii ar apela la noi, la niște profesioniști care să-i ajute să-și creeze mediul în care vor trăi și care are un impact foarte mare. Din păcate, sunt puțini cei deschiși și care-ți lasă mână liberă și poți avea un dialog prin care spațiul lor ajunge să le îmbunătățească mult viața.

Aproape mereu, când intru într-o casă, mă gândesc cum aș putea optimiza spațiul, mă uit la lumină, la culori.



Dorin Ștefan: Cel mai important element cu care lucrăm noi, arhitecții, și un fel în care-i putem ajuta pe ceilalți este manipularea luminii.

Uite, colțurile sunt cele mai întunecate și neatrăgătoare locuri, dar dacă te duci și pui fereastra pe colț, dintr-odată se luminează și ai altă experiență spațială, cu totul diferită de clasica fereastră pusă în mijlocul peretelui. Poți să pui toate tablourile și decorațiile din lume, că nu pot compensa și nu se pot compara cu efectul luminii (naturale, dar poate și artificiale), care trebuie să pătrundă și să-ți creeze bucurie, să te încarce, indiferent cât de mic sau mare e acel spațiu construit.

Vila Oromolu, cunoscută astăzi drept Qreator, a fost construită în 1927 de arhitectul Petre Antonescu, cel a cărui semnătură se află pe multe clădiri faimoase în București și în țară, printre care: Arcul de Triumf, Palatul Kretzulescu sau Cazinoul din Constanța.

Dorin Ștefan este unul dintre cei mai apreciați, premiați și solicitați arhitecți români. Proiectele sale pot fi văzute atât în țară, cât și în străinătate. El a primit numeroase premii și distincții, are câteva expoziții și lucrări de artă și a participat la unele dintre cele mai importante conferințe de profil.

În prezent, Qreator by IQOS este un hub cultural în care au loc expoziții, concerte, lansări, dar și evenimente, la care se adaugă și o componentă de magazin. Aceasta a primit, odată cu noul design al casei, o serie de noi funcționalități, respectiv curățarea profesională și personalizarea dispozitivelor IQOS sau consultanță individualizată. Accesul în clădire este gratuit, însă permis doar persoanelor care au împlinit 18 ani.

