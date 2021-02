(P)Tech & Health: gadget-urile care-mi fac viața mai bună

Nu sunt o persoană foarte tehnică și, ca atare, nu aștept nerăbdătoare ultimele apariții tehnologice și nici nu citesc prea multe review-uri. Folosesc doar acea tehnologie care îmi aduce un plus evident. Fie că e vorba de eficientizarea timpului, de crearea unui confort mai mare sau o îmbunătățire a activităților mele de zi cu zi… Și chiar dacă nu sunt atât de activă în această zonă, iată că știrile și gadget-urile care mă interesează mă găsesc oriunde aș fi.

Fix cum s-a întâmplat cu ceasul smart de la HUAWEI pe care-l folosesc deja de la începutul verii trecute. Poate că m-ați văzut deja pe canalele mele de social media purtându-l, și nu doar pentru design, ci mai ales pentru că mi-a schimbat realmente viața: am început să fac sport. Nu prea reușesc să folosesc variantele de antrenament presetate (12 tipuri de exerciții fizice animate!), poate cineva mai disciplinat găsește această funcție fenomenală, pentru mine însă funcționează mult mai bine ideea de a-mi ține evidența pașilor pe care îi fac zilnic, kilometrilor parcurși (8-9 km reprezintă doza zilnică de 7 luni deja), îmi verific heart rate-ul, dar și procentul de oxigen pe care îl am în sânge.

Totodată, un alt lucru important este faptul că, prin aplicația Health, îmi supervizez calitatea somnului (se face un calcul în urma analizei factorilor ce țin de: cât ai dormit, calitatea somnului profund sau a celui superficial, somnul în REM… etc.). În toata această poveste l-am atras și pe fiul meu de 10 ani (el are un HUAWEI Watch Fit, în timp ce eu am un HUAWEI Watch GT 2) și facem adesea un debrief săptămânal ca să vedem cum stăm cu activitatea sportivă.

Campania HUAWEI de Valentines Day, „Sincronizeaza-ti ritmul inimii” (în continuare disponibilă până pe 21 februarie campania se desfășoară atât online, cât și în toate magazinele partenere HUAWEI cu reduceri de până la 50% pentru următoarele produse: HUAWEI Watch GT2 Pro, HUAWEI Watch GT2, HUAWEI WATCH FIT, HUAWEI Band 4 Pro, HUAWEI FreeBuds Pro) mi-a făcut cunoștință cu un alt accesoriu fără de care nu prea mai plec din casă azi: HUAWEI FreeBuds Pro (pe care le sincronizez cu telefonul, dar și cu ceasul). Aceste căști au un plus pe care ‘nu l-am mai auzit’ la altele, pentru că activează funcția de anulare activă hibridă a zgomotului, care reduce sunetele din interior și exterior, având totodată o structură duală anti-vânt, așadar poți vorbi sau asculta muzică pe orice vreme, la o calitate de ‘concert live’.

Nu vă mai țin prea mult de vorbă, doar un lucru mai spun: calitatea vieții noastre ține de lucruri simple (știu, nu am găsit o altă formulare, cu toate că asta e cea perfectă), de cum te simți (eu mă simt mult mai bine de când fac sport), cum dormi, ce muzică asculți, dar mai important, cu cine împarți toate aceste lucruri! Așadar, fă-i cadou persoanei dragi (poate fi și o/un prieten/ă) niște ‘instrumente’ pentru care-ți va mulțumi mai târziu! Am plecat la alergat!

Foto: HUAWEI