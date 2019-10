(P)Cum alegi rochii de ocazie elegante pentru evenimentele din viata ta? Propunerile JojoFashion

Poate fi o provocare sa alegi tinuta potrivita, dar nu atat de grea pe cat ti se pare in momentul in care accepti invitatia. Exista o varietate de evenimente la care poti participa, dar in Romania trei sunt de baza: nunta, botez sau evenimente corporate.

Inainte de a-ti spune care sunt recomandarile si propunerile JojoFashion pentru cele trei tipuri de rochii de ocazie, gandeste-te ca cel mai trendy look este acela care ti se potriveste, care te face sa te simti bine. O tinuta pentru tine este este dincolo de timp si de moda, este o optiune de stil feminin.

Modele de rochii de ocazie pe care sa le porti la nunta. Inspira-te din colectia JojoFashion!

O nunta este o bucurie si tot ce poti face pentru miri este sa impartasesti fericirea cu ei in acea frumoasa zi. Ce poti face pentru tine in schimb, este sa te simti cea mai frumoasa femeie alegand rochia de seara potrivita. Asadar, fa pe cat posibil sa alegi un model cu linii elegante si sa nu incarci tinuta cu accesorii, mai ales daca tinzi spre materiale stralucitoare. Iar daca porti rochii marimi mari, fara grija poti alege un model cu linii feminine chiar din colectia JojoFashion.

Rochii de ocazie pentru nunti tematice

In ultimii ani miri devin progresiv mai creativi si isi doresc ca nunta lor sa fie iesita din conventionalul traditional Astfel, exista nunti tematice, unde mireasa recomanda vestimentatia. Dresscode-ul asociat evenimentului de cele mai multe ori se refera la o perioada de design vestimentar (anii 20/ 30, 80) sau tema unui film (de exemplu, Mica Sirena sau Marele Gasby, care de asemenea pot fi incadrate in teme temporare).

De altfel, exista astfel de reuniuni unde se solicita o anumita culoare a rochiei pentru doamne. Sa nu va mire daca mireasa va cere sa va alegeti tinuta sau accesorii galbene, portocalii, aurii sau mov. Este ziua ei, iar voi o puteti ajuta sa fie fericita purtand acele nuante!

Rochii de ocazie la nunti unde nu este impus dress code sau stil

La nuntile unde nu se impune un dress code specific te poti bucura din plin de propria creativitate si feminitate. Orice femeie poate fi sexi, indiferent de forma trupului sau marime, cand alege hainele potrivite! O rochie neagra, eleganta – lungime midi sau lunga – poate fi salvatoare. Cand aceasta este accesorizata cu broderie sau margele, tot ce trebuie sa faci este sa completezi tinuta cu un pandantiv elegant, o pereche de pantofi cui negru, crem sau rosii si esti gata de petrecere!

Iar, daca te bucuri de picioare frumoase si talie fina, the little black dress este o optiune universala, atata timp cat este insotita de accesorii de bun gust.

Cand stilul tau este romantic, poti sa porti o rochie burgundy, lunga, de la Jojo Fashion, care iti va evidentia talia. Croiul de tip printesa este un etalon al elegantei si al eternului clasic feminin.

Rochii de ocazie din colectia JojoFashion pe care sa le porti la un botez

Botezul este un moment fericit, dar prin semnificatia sa, crestinarea, impune decenta inclusiv in vestimentatie. In magazinul online JojoFashion gasesti o gama variata de rochii de lungime medie, cu o croiala eleganta, cambrata si feminina.

Alege, pe cat poti, un decolteu discret si adu-ti nota de stil printr-un model in culori preferate si accesorizat cu volane, margele sau volane.

Rochii JojoFashion pentru evenimente corporate

Evenimentele corporate iti permit sa schimbi rochia office pe una cocktail sau de gala, in functie de tipul reuniunii la care participi. Rochiile de cocktail sunt elegante, de lungimi scurte sau midi, usor de purtat si accesorizat, gasindu-si utilitatea in garderoba ta pentru o paleta variata de ocazii.

Rochiile de gala sunt o incununare a feminitatii, iar modelele din magazinul JojoFashion sunt ofertante. Din materiale variate, tul, catifea sau licra, in culorii tari (rosu, burgundy), neutre (negru, gri etc) sau stralucitoare, garnisite cu accesorii variate, acestea te invita sa fii feminina!

