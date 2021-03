Încă din cele mai vechi timpuri, cel mai dorit atribut al femeii este frumusețea. Desigur, o noțiune subiectivă, care însă necesită atenție, implicare și de ce nu, chiar mulțumiri genei moștenite. Părul, unul dintre elementele diferențiatoare între reprezentantele sexului sensibil, beneficiază astăzi de o serie de produse, tratamente și tehnologii pentru a arăta frumos și strălucitor.

Spring essentials – mici secrete pentru un păr revitalizat

Dacă primăvara aceasta te-ai decis să acorzi mai multă atenție pieselor vestimentare statement și outfit-urilor îndrăznețe, nu uita că stilul personal este compus dintr-un mix de elemente – din care nelipsit trebuie să fie și kit-ul cu produse pentru îngrijirea părului. Iar când vine vorba despre atenția pe care o oferi acestuia, este bine să știi că nici scalpul nu trebuie neglijat.

Gama Seboradin FitoCell conține extract din celule stem vegetale PhytoCellTec Malus Domestica (provenite din măr elvețian), care stimulează creșterea firului și totodată, curăță cu blândețe și întârzie procesul de îmbătrânire.

Fancy outfits, good vibes & haircare products

La fel ca în modă, și în industria frumuseții trend-urile tind să fie setate de puterea exemplului pe care o dau liderii de opinie în Social Media. Thats right, la vremuri noi adaptăm și comportamente noi. Părul, alături de un machiaj executat corect, reprezintă liantul pentru un look perfect, o abordare care combină armonios toate piesele, exact ca într-un puzzle. Așadar, odată cu schimbarea sezonului, nu te raporta doar la propunerile în materie de haine, ci și la produsele de make-up, skincare și cele dedicate podoabei capilare – nu uita să faci matchy-match și cu acestea.

De câte ori nu ai simțit că starea de spirit este influențată de felul în care arată părul? No more bad hair days! Produsele din gama FitoCell au la bază extracte din celule stem vegetale din plante, ingrediente care au puterea să revitalizeze și să hrănească intens structura firului.

Fie că te grăbești să îl aranajezi dimineața înainte să ajungi la job sau ești pusă în situația de a fi gata în no time pentru un date în oraș, un păr plin de vitalitate, care respiră sănătate de la rădăcină până la vârfuri, te ajută să cucerești priviri. Sau altfel spus, este semnătura unei cărți de vizită fără cusur. Ah, și pentru un plus de șarm, folosește cât se poate de des cel mai important accesoriu: zâmbetul!

*** Despre Seboradin

Seboradin este un brand al Inter Fragrances și este și astăzi o afacere de familie, fiind condusă de Edyta și Filip Pawluśkiewicz, nepotul lui Ignacy Zenon Soszyński – fondatorul companiei poloneze. Misiunea Inter Fragrances rămâne și astăzi crearea de cosmetice inspirate de natură, care mențin sănătatea și frumusețea, cu sprijinul tehnologiei.

Produsele Seboradin se găsesc în rețelele farmaceutice selectate din România, online dar și la raft. În România, brandul de produse-tratament pentru păr și scalp este distribuit de Novoline Pharm, o companie de import și distribuție de produse farmaceutice cu sediul în Constanța, cu capital 100% românesc.

Mai multe detalii despre produsele Seboradin pe seboradin.ro sau pe Facebook/SeboradinRomania și Instagram @seboradinro.

