Iar toate acestea sunt posibile fără să fie nevoie să sacrificați formulele inovative, culorile proaspete sau texturile incitante! Aceste două trenduri se alătură trusei demachiaj: SAFE BEAUTY înseamnă siguranță și transparență în ceea ce privește ingredientele, compatibilitatea cu pielea si mediul înconjurător. În același timp, produsele impresionează prin performanțele de top. 100 % Eu! Trendul AUTHENTIC ME îmbrățișează și încurajează naturalețea. Culorile ușoare, măgulitoare și texturile strălucitoare completează trăsăturile individuale

SAFE Beauty

Fiabilitate, transparență și claritate – în special în momente de incertitudine, astfel de nevoi au fost încă și mai importante pentru fiecare dintre noi. Acestea sunt reflectate și în produsele acestui trend întrucat sunt concepute pentru a transmite un sentiment individual de lipsă de grijă. Conțin ingrediente naturale de înaltă calitate cu formule sigure. Fidele devizei: Fii fără griji!

MASCARA LIFT UP VOLUME & LIFT MASCARA LIFT UP VOLUME & LIFT REZISTENTĂ LA APĂ

Volumul întâlnește efectul de ridicare: gene lungi și dese cu un efect de ridicare care îți taie respirația – iată din ce sunt făcute genele de vis. Cu noua mascara vegană LIFT UP Volume & Lift astfel de gene sunt gata să devină realitate. Tehnologia de ridicare a genelor conferă acestora ridicare ce durează și efect de curbare dintr-o singură aplicate. Proteina din orez și provitamina B5, complex de păstrare a energiei, dau un plus de îngrijire genelor. Mascara este disponibilă și în varianta rezistentă la apă. Cu un efect de ridicare ca la salon! Preț lei*: 24,49

TINT PENTRU BUZE ULTIMATE STAY WATERFRESH

Senzație proaspătă! Tintul pentru buze Ulitmate Stay Waterfresh conferă buzelor un impuls de prospețime printr-un conținut mare de apă. Textura hrănitoare și pigmentată oferă hidratare, se usucă rapid și nu se transferă. Aceste caracteristici fac din acest tint companionul perfect – chiar și sub mască. Ultimate Stay Waterfresh Lip Tint este disponibil în patru nuanțe de roșu, oranj și roz Preț lei*: 19.49

GEL PENTRU SPRÂNCENE 48H POWER STAY

#SprâncenePuseLaPunct – pentru două zile? Gelul pentru sprâncene de lungă durată și impermeabil 48h Power Stay face acest lucru posibil! Odată aplicat păstrează forma sprâncenelor si creează acele sprâncene de vis. Aplicatorul special face ca aplicarea să fie ușoară și distribuie produsul pe toata sprânceana. Sfat: Pentru un aspect frumos și o privire intensă, pieptănați sprâncenele imediat după aplicare. Preț lei* 24,49

MASCARA PENTRU SRÂNCENE VOLUME & LIFT REZISTENTĂ LA APĂ

Sunt aici ca să rămână: sprâncenele pline, curbate, ce completează aspectul, pentru că fac ochii mai expresivi și machiajul complet. Datorită cerii, texturii rezistente la apă al mascarei vegane pentru sprâncene Volume & Lift, sprâncenele capătă un aspect îngrijit și par mai ridicate, exact ca la salon. Micile spații din sprâncene pot fi acoperite cu precizie. Formula hrănitoare a celor trei nuanțe de maro conține ceruri de orez, glicerină si ulei de floarea soarelui iar varianta transparentă conține biotină, glicerină și uree. Preț lei* 16,99

PALETA PENTRU OCHI THE NUDE MAUVE COLLECTION EYESHADOW PALETTE

Cea mai nouă paletă din colecție va face inimile iubitorilor de nuanțe de mov si nude să bata puțin mai repede și le va permite să creeze o varietate de stiluri de machiaj de zi cu zi. Paleta coține nouă farduri intens pigmentate, foarte moi și rezistente. Înainte de aplicarea fardului folosiți baza (BASE) din aceeași paletă pentru a pregăti pleoapa pentru aplicarea culorii și pentru a obține o suprafață netedă. Apoi, aplicați accente strălucitoare in colțul intern al ochiului sau sub sprânceană folosing iluminatorul din aceeași paleta (HIGHLIGHT). Preț lei*: 24.49

PALETELE PENTRU OCHI PRO LAVENDER BREEZE & PRO PEACH ORIGIN SLIM

Suntem mândrii să vă prezentăm: familia de palete The Pro Eyeshadow Palettes crește și crește! Cu aceste două noi palete cu culori în tendințe și cu ambalaj de hărtie de calitate, pot fi create machiaje profesionale chiar in confortul propriei case. Paleta The Lavender Breeze este convingătoare datorită tonurilor ușor pudrate de mov și lila fiind astfel potrivită pentru un machiaj pastel unic. Paleta The Peach Origin combină nuanțele feminine de maro și delicate de piersică cu tonurile de albastru intens și gri. Ambele palete conțin câte 14 farduri foarte pigmentate cu asptect mat, strălucitor și metalic. Preț lei*: 48.49

LAC DE UNGHII ÎNTĂRITOR STRONGER NAILS

Soluția 2-în-1 pentru unghii fragile și moi! Lacurile de unghii vegane Stronger Nails întăresc unghiile cu ajutorul unui complex de minerale ce conține zinc, magneziu, silicon, fier și cupru. 82% dintre consumatori confirmă că unghiile le-au devenit mai tari și se rup mai puțin după numai o săptămână. Iată cum funcționează: aplică lacul de unghii iar după trei până la patru zile, îndepărtează-l cu grijă. Continuă tratamentul pentru cel puțin o săptămână. Gama este disponibilă în 7 nuanțe cu acoperire mare incluzând atât culori subtile cât și îndrăznețe, pentru toate gusturile. Preț lei*: 16.99

PICĂTURI PENTRU USCARE RAPIDĂ EXPRESS QUICK DRY DROPS

Să stai nemișcată pentru căteva minute căt timp ți se usucă lacul de unghii? Asta se sfărșește acum! Picăturile vegane pentru uscare rapidă sunt un must have pentru o manichiură rapidă. După ce lacul de unghii a fost aplicat, aplică o picătură din această formulă fără silicon pe fiecare unghie pentru a scurta timpul de uscare al lacului de unghii. Migdalele, nucile de macadamia si uleiurile de nuci kukui hrănesc cuticulele și transformă manichiura într-o experință ca la spa. Preț lei*: 16.99

BAZĂ PENTRU LAC DE UNGHII EXPRESS SPRAY ON

Ai nimerit-o! Acest produs inovativ cu pulverizator ambalat într-un flacon de sticlă duce manichiura la un nivel nou. Iată cum: odată pulverizat pe fiecare unghie de la o distanță de cel puțin zece centimetri, baza vegană si transparentă pentru lac de unghii Express Spray On se usucă în doar 40 de secunde (fără urme!). În același timp hrănește cuticulele și unghiile cu ulei de floarea soarelui, vitamina E și glicerină. Nu există mod mai ușor sau mai rapid de a-ți pregăti unghiile, de a le proteja împotriva decolorării astfel încât să fie gata pentru culoarea ta favorită. Preț lei*: 18.99

TOP COAT CU USCARE RAPIDĂ QUICK DRY TOP COAT

Top Coat-ul cu uscare rapidă The Quick Dry Top Coat confer unghiilor un aspect strălucitor, prelungește durata culorii lacului de unghii si, cel mai important: se usucă super rapid în doar 40 de secunde. Doar aplică un strat subțire din acest top coat vegan peste lacul de unghii colorat după ce acesta s-a uscat, așteaptă 40 de secunde și manichiura ta este gata. Preț lei*: 14.49

TRATAMENT DE ÎNTĂRIRE POWER NAIL HARDENER TREATMENT

Acest întăritor super-puternic și vegan pentru unghii este literalmente un produs de putere absolute. Formează un scut protector, sigilează suprafața unghiei, întărește unghiile și le face mai rezistente. 90% dintre persoanele care au testat produsul afirmă că unghiile au devenit mai tari și mai puternice după aplicarea produsului. De asemenea declară că unghiile li se rup mai greu și arată mai bine și mai sănătoase. Pentru a obține aceste rezultate, aplicți de două ori pe săptămână. Formula transparentă poate fi folosită și ca bază, sub lacul de unghii colorant. Preț lei*: 14.49

ULEI NATURAL PENTRU UNGHII 99% NATURAL NAIL OIL

Unghii îngrijite și sănătoase – datorită uleiului natural pentru unghii 99% Natural Nail Oil. Uleiul vegan delicat, cu o aromă plăcută, conține în proporție de 99% uleiuri naturale și care conferă îngrijire: migdale, nuci de macadamia, ulei de cocos și floarea soarelui. Se aplică ușor cu o pipetă și redă cât ai clipi aspectul îngrijit ughiilor casante și cuticulelor deteriorate. Preț lei*: 16.99

Authentic Me

Sunt autentic, natural, pur și simplu eu'. Cu mândrie! Pentru că suntem grozavi exact așa cum suntem – și avem curajul să ne impunem, pentru noi (și pentru ceilalți!). Machiajul poate inspira și ne poate ajuta să scoatem în evidență frumusețea unică și naturală. Produsele din acest trend pot fi folosite să creeze machiaje subtile „no make-up”, folosind culori șterse, nuanțe nude și texturi ușoare pentru a scoate în evidență cele mai frumoase trăsături fără a le ascunde sau corecta.

BALSAMUL DE BUZE WATERMELON SHINE GLOW LIP BALM

Noul balsam de buze Watermelon Shine Glow Lip Balm este foarte probabil să devină nelipsit din fiecare geantă de plajă și nu numai datorită ambalajului metalizat și gustului fructat. Pigmenții colorați care reacționează cu pH-ul pielii acoperă ușor buzele într-o nuanță de roz delicat și proaspăt iar textura cremoasă oferă un aspect natural strălucitor. Preț lei*: 24.49 *preț maxim recomandat recomandat

POWER FULL 5 LIP CARE

Cei Cinci Fantastici ai îngrijirii buzelor! Când castravetele, pepenele galben, fructele de goji, ghimbirul și acidul hyaluronic își combina puterile , tot ce poate să rezulte este noul produs de îngrijire a buzelor Power Full 5 Lip Care. Combinația de superalimente hidratante hrănește intens buzele fără a lăsa o senzație lipicioasă. În plus, Power Full 5 Lip Care oferă o experiență fructată și pune în evidență frumusețea naturală a buzelor cu ajutorul celor patru nuanțe subtile. Preț lei*: 16.99

BALSAM PENTRU BUZE VOLUMIZING TINT & GLOW LIP BALM

Balsamurile pentru buze Volumizing de la Catrice sunt reinventate în noua versiune Tint & Glow cu un surprinzător efect 2-în-1: Datorita ingredientelor mentolate balsamul dă o senzație de furnicătură și dă volum buzelor. Și asta nu este tot: balsamul reacționează cu pH-ul buzelor conferindu-le o tentă de roz natural. Preț lei*: 24.49

RUJUL POWER PLUMPING GEL LIPSTICK

Populara gamă de rujuri Power Plumping Gel Lipsticks are acum o ediție mini in cadrul gamei. Noile sosite conțin particule strălucitoare și lasă pe buze o culoare ușoară și subtilă. Exact ca și produsele existente, noile versiuni dau senzația de volum datorită acidului hialuronic. Sunt disponibile într-o nuanță nude, una roz pal și una roz delicat. Noile rujuri pot fi recunoscute după capacul semitransparent cu particule sclipitoare. Preț lei*: 19.49

BALSAMUL DE BUZE LICHID POWER FULL 5

Acest balsam de buze lichid, vegan, oferă buzelor un aspect minunat, strălucitor, îngrijire intensă și hidratare. Complexul integrat de Superalimente cu vitamina E, unt de shea, ceai verde și extract de fructe de goji, răsfață buzele în timp de acidul hialuronic confer volum natural. Ușor de aplicat, cele opt nuanțe cu texturi ușoare și acoperire medie asigură un aspect strălucitor care iți taie respirația și buze ultra moi. Preț lei* 19,49 * preț maxim recomandat

MASCARA GLAM & DOLL EASY WASH OFF POWER

Gama de mascara Glam & Doll se îmbogățește cu o nouă apariție specială. Noua mascara Easy Wash Off Power Hold Volume cu un ambalaj inovativ nu numai că poate crea un aspect unic ci oferă și o posibilitate a o îndepărta mai ușor ca niciodată. Textura care nu lasă urme îmbracă fiecare geană pentru a oferi un volum expresiv și curbare. Mascara rezistă până la 24 de ore însă poate fi ușor spălată fără a fi nevoie de demachiant. Preț lei* 21,99

PRIMER ONE STEP SKIN PERFECTOR

Căutați un produs pentru primul pas în rutina de îngrijire a pielii? Acest produs încorporează tot ceea ce avem nevoie și este în același timp o bază hrănitoare. Oferă îngrijire de înaltă calitate, protecție solară medie și colorare ușoară – toate acestea într-un singur produs! Mulțumită texturii sale ușoare, primerul One Step Skin Perfector răsfață și îngrijește tenul cu vitamina C. După aplicare, pigmenții practic se integrează în textura tenului și se adaptează la tonurile tenului conferind un aspect ușor colorant și o acoperire ușoară. Are factor de protecție solară 20. routine! Preț lei*: 29.99

TUȘ PENTRU PLEOAPE GLAM & DOLL EASY WASH OFF POWER HOLD EYELINER

Acest tuș crează aripa' perfectă pentru un machiaj expresiv al ochilor și poate fi îndepărtat ușor fără ajutorul demachiantului. Tușul rezistent la transfer și care nu pătează Easy Wash Off Power Hold se descurcă în orice situație, de la orele de yoga la întâlnirea cu fetele. Timp de 24 de ore! Dar, datorită texturii inovatoare, indepărtarea lui poate fi făcută in câteva secunde – doar spălați cu apă călduță. Preț lei*: 16.99

PUDRA LIBERĂ TRUE SKIN MINERAL LOOSE POWDER

Un nou venit în familia True Skin. După recentul fond de ten True Skin Hydrating Foundation și noul corrector True Skin High Cover Concealer, gama este extinsă acum cu pudra liberă True Skin Mineral Loose Powder. Pudra super fină și mătăsoasă cu ingrediente minerale în proporție de 52% practic se integrează în textura tenului și îi dau un aspect mat natural. Chiar dacă în ambalaj pudra arată ușor colorată, atunci când este aplicată pe ten este transparentă. Pudra conține acid hyaluronic și nu are silicon sau uleiuri. Datorită capacului cu rotativ, poate fi deschisă și închisă optim ceea ce o face perfectă pentru a o lua cu tine oriunde. Preț lei*: 24.49

FARD DE OBRAZ CHEEK LOVER OILINFUSED BLUSH

Îl vreau – și îl voi avea! Cu acest fard de obraz colorant, fiecare machiaj are asigurat factorul wow. Tonul coral-piersică se potrivește tuturor tipurilor de ten, dau acestuia un aspect proaspăt și îl face să strălucească prin particulele aurii ultra fine. În același timp, un complex de uleiuri cu hibiscus hrănește pielea. Preț lei*: 24.49

