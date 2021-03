În sezonul rece este important să ne protejăm de frig și să purtăm cele mai bune cizme. Însă, ce fel de model ar trebui să alegem? În magazinele de încălțăminte există o mulțime de variante, iar tendințele se schimbă de un an la altul. Așa că cel mai bine ar fi să investești într-un model potrivit stilului tău, astfel încât să nu fie nevoie să îți achiziționezi o pereche nouă de cizme, în fiecare sezon. Însă, pentru a înțelege mai bine ofertele de pe piață, este important să știi care sunt modelele de cizme disponibile, cât de confortabile sunt și cum pot fi purtate!

Cizmele cowboy

Cizmele western au revenit din nou în trend, mai ales de când marile case de modă le-au inclus în prezentările de pe catwalk. Cizmele cowboy sunt potrivite pentru festivalurile în aer liber sau pentru petrecerile pe plajă, unde poți adopta un stil boho chic, cu pantaloni scurți, cămăși din in largi, topuri din poplin sau tricouri cu trupe. Îți recomandăm să încerci nuanțele cărămizii sau crem pentru cizmele western.

Cizmele de echitație

Cizmele de echitație sunt perfecte pentru zilele ploioase, deoarece sunt înalte și îți asigură protecție, flexibilitate și impermeabilitate. În general, cizmele de echitație sunt disponibile într-o gamă variată de culori și pot fi purtate cu jeanși, leggins, sau cu rochii tip cămașă.

Cizmele peste genunchi

Cizmele lungi, strânse pe picior, sunt în continuare la modă, iar orice femeie ar trebui să aibă în garderobă o asemenea pereche. Însă, aceste cizme nu se potrivesc pentru orice ocazie. În general, cizmele lungi nu sunt recomandate ținutelor office, însă, sunt perfecte pentru petrecerile de seară. Cizmele înalte sunt asociate adesea cu imaginea „fetelor rele', deoarece înălțimea lor acoperă mai multă piele și oferă un aspect modest fiecărui outfit. De obicei, cizmele înalte cu toc subțire pot fi purtate cu fuste sau rochii scurte, sau cu paltoane care se termină deasupra genunchiului.

Cizmele rock

Cizmele rock sunt extrem de comode și sunt recomandate persoanelor cu piciorul lat, deoarece creează impresia unor glezne mai subțiri. Decorate cu multe catarame, fermoare laterale, ținte, capse sau lanțuri, cizmele rock sunt destul de încărcate vizual, așa că pot fi purtate cu ținute simple, monocrome. Aceste cizme sunt o alegere lejeră și stylish și pot fi purtate zi de zi, în diferite combinații casual.

Cizmele până la genunchi

Cizmele până la genunchi sunt mult mai practice și mai ușor de asortat cu diferite piese vestimentare, decât cizmele lungi, peste genunchi. În plus, modelele de cizme scurte îți pot oferi un look clasic și cuceritor și pot fi combinate cu o mulțime de ținute, fiind recomandate mai ales pentru zilele friguroase. Iar pentru un look reușit, îți recomandăm să optezi pentru cizme în culori clasice de maro, negru sau gri.

Cizmele ridate

Cizmele ridate s-au remarcat în ultimii ani în rândul colecțiilor de încălțăminte pentru sezonul toamnă-iarnă și au devenit chiar un must have pentru garderoba multor femei. Cu tocuri kitten, care oferă un plus de confort, cizmele ridate sunt extrem de stylish și pot fi purtate în combinație cu fuste creion sau cu pantaloni scurți.

Cizmele cu talpă wedge

La popul opus cizmelor stiletto se află cele cu talpă wedge, care sunt opțiunea ideală pentru femeile care își doresc un plus de confort, și care vor să se simtă protejate împotriva temperaturilor scăzute. Acest model de cizme este unul destul de versatil, așa că acestea pot fi purtate atât cu fuste sau rochii, cât și cu jeanși. Însă, nu sunt recomandate pentru ținutele elegante sau pentru petrecerile de seară, deoarece au un aspect destul de conservator.

Așadar, acestea sunt o parte din cele mai populare modele de cizme, pe care le poți întâlni pe rafturile magazinelor de încălțăminte. În funcție de lungime, de tipul de toc sau de design, fiecare pereche de cizme este inedită în felul ei și te poate ajuta să scoți din anonimat orice ținută.

