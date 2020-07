Wishlist-ul nu-ți mai dă bătăi de cap. Wishlist-ul e o funcționalitate minunată, poți adăuga produse pe care le urmărești să fie la reducere ori apropiate de acel item la care visai. No more stress din punctul ăsta de vedere! Ai găsit poza cu vedeta ori fashion blogger-ul care poartă ceva ce-ți dorești și tu, ai încărcat-o pe

www.glami.ro

și gata! Add to cart, not to wishlist!