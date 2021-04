Tricouri personalizate pentru mama

Cel mai versatil obiect vestimentar, tricoul, este elementul de baza din fiecare dulap. Datorita trendului care a luat din ce in ce mai multa amploare – personalizarea – tricoul poate fi considerat, mai in gluma, mai in serios, un afis portabil si purtabil.

De la citate amuzante sau care reprezinta convingerile persoanei care poarta tricoul, pana la imprimeuri cu trupa rock preferata sau cu personaje din desenele animate – nu exista limite in ceea ce priveste personalizarea acestui obiect vestimentar. Tocmai de aceea, un tricou personalizat este o idee originala de cadou, care va incanta persoana ce il primeste in dar. In plus, desi este un cadou de efect, tricoul personalizat are un pret mai mult decat accesibil – motiv in plus pentru a fi oferit drept cadou.

Se pot cumpara tricouri personalizate pentru a fi oferite cadou tuturor persoanelor dragi din viata: parintii si alti membri ai familiei, partenerul de viata sau copiii. Personalizarea tricoului poate fi facuta cu orice text sau imagine, iar tot procesul se desfasoara extrem de usor, online, fara a fi nevoie de pierderi suplimentare de timp!

Cei care sunt in cautarea unui cadou original, se pot inspira din urmatoarele idei de tricouri personalizate, care vor fi, cu siguranta, purtate cu drag de catre cei carora li se vor oferi.

Mama este fiinta cea mai importanta din viata tuturor si merita sa i se ofere cele mai deosebite cadouri. Desi un tricou poate parea banal la prima vedere, odata ce este personalizat special pentru mama, acesta va fi un cadou extrem de apreciat si drag.

Pe tricoul mamei se pot inscriptiona mesaje speciale si emotionante, precum „Cea mai buna mama din lume', „Pentru lume, tu esti o simpla persoana, insa pentru mine, tu esti intreaga lume', „In bratele tale imi gasesc linistea', „Cea mai iubita mama din lume' si altele asemanatoare. De asemenea, tricoul pentru mama poate fi personalizat cu o imagine care inseamna mult pentru ea.

Tricouri personalizate pentru tata

Tatal este omul care inspira curaj si protectie, insa sub carapacea sa dura se ascunde o inima plina de iubire. De aceea, tatal va fi cel putin la fel de emotionat precum mama atunci cand va primi un cadou de suflet, asa cum este un tricou personalizat.

Cele mai sensibile mesaje cu care se poate personaliza un tricou pentru tata sunt „Asa arata cel mai mandru tata' sau „Asa arata un tata extraordinar'. Tatalui i se pot face cadou si tricouri personalizate cu mesaje sau ilustratii amuzante ori care au legatura cu hobby-urile sale, precum pescuitul sau masinile.

Tricouri personalizate pentru sora sau frate

Cele mai potrivite mesaje cu care se poate personaliza un tricou pentru sora sau frate sunt cele amuzante. „Zambesc pentru ca esti sora mea si rad pentru ca nu ai cum sa schimbi asta', „Im the crazy sister', „My sister has an awesome sister', „Im the older brother, dont mess with me' sunt doar cateva exemple in acest sens. De asemenea, pentru ca fratii pot fi pasionati de benzi desenate si universul super eroilor, li se poate oferi un tricou personalizat care sa reflecte acest lucur.

Tricouri personalizate pentru copil

Tricourile care urmeaza sa le fie daruite copilului sunt cel mai simplu de personalizat. Micutii vor fi mai mult decat incantati daca li se va face cadou un tricou personalizat cu eroii preferati din filmele si desenele animate sau cu cei din povestile pe care le citesc, asa cum sunt Superman, Spiderman si altele. De asemenea, pe tricouri se pot imprima personaje amuzante, precum Peppa Pig sau Paw Patrol.

Tricouri personalizate pentru cupluri

Tricourile personalizate sunt extrem de populare in randul cuplurilor. Acestea pot fi inscriptionate cu mesaje amuzante sau de dragoste si de multe ori sunt folosite chiar si pentru cererile in casatorie. Partenerului de cuplu i se poate face cadou un tricou personalizat cu un text care sa provoace fluturi in stomac sau cu un text haios. Acestea pot fi daruite cu diverse ocazii, de la ziua de nastere si pana la aniversarea relatiei.

Cateva dintre mesajele inspirate pentru cupluri sunt: „I-am furat inima/ Iar eu am decis sa ii fur numele de familie', „King/ Queen', „The Boss/ The Real Boss'. Tricourile pentru partenerul de viata se pot personaliza si cu o data importanta pentru cuplu, cum ar fi cea a cererii in casatorie. De asemenea, barbatul poate fi anuntat ca va deveni tatic prin intermediul unui tricou personalizat.

