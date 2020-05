Dacă ești în căutarea inspirației și vrei să afli ce pantofi sport domnesc pe străzile din întreaga lume anul acesta, atunci merită să arunci un ochi peste articolul de mai jos. Puterea inspirației moderne direct de la Sizeer!

Sneakerși de damă direct de pe podium – culori deosebite și structură masivă

Încălțămintea cu formă butucănoasă, care atrage privirile celor din jur și-a dobândit popularitatea atunci când una dintre cele mai celebre case de modă, cunoscute pentru produsele sale de lux, a lansat în anul 2017 modelul Triple S. Din acel moment, pantofii sport colorați cu talpă asimetrică, al căror aspect amintește de modelele apărute în anii 90, au captat atenția lumii întregi. Cu toate că de atunci au trecut aproape 3 ani, încălțămintea masivă rămâne în continuare pe podiumurile de modă și în clasamentul pantofilor sport moderni ai acestui an. Merită să acorzi atenție propunerilor venite din partea brandurilor faimoase, precum Nike, Reebok, Puma sau adidas, disponibile pe https://sizeer.ro. Pentru toate femeile care țin pasul cu trendurile moderne, mărcile renumite au pregătit propuneri ideale pentru sezonul de primăvară.

Nike Vista Lite

Cu siguranță merită o atenție deosebită modelul Vista Lite, pe care designerii brandului Nike l-au îmbogățit cu un aspect futurist și l-au prevăzut cu talpă de mărime 3XL. Exteriorul confecționat din material sintetic și căptușeala din material textil îți asigură confort la purtare, iar culoarea universală a pantofilor sport Nike Vista Lite este ușor de asortat cu orice ținută vestimentară de fiecare zi.

Reebok DMX Series 2200

Fanele designului inspirat din anii 90 în mod sigur vor aprecia propunerea brandului Reebok – modelul DMX Series 2200, care a fost creat special pentru a-ți completa look-ul urban. În cazul acestui model, pielea sintetică se îmbină cu materialul textil, iar combinația îndrăzneață de culori de la exterior și talpa masivă scot în evidență caracterul deosebit al acestor pantofi sport. La rândul ei, spuma amortizantă DMX, folosită pentru realizarea tălpii intermediare, garantează stabilitate și lejeritate.

Animal print cruelty-free

O veste bună pentru toate fanele imprimeurilor animal print: în primăvara anului 2020 își fac apariția inclusiv pe încălțăminte! Panteră, zebră, dungi de tigru sau poate piele de șarpe? Dacă și tu te numeri printre femeile care au o slăbiciune pentru astfel de modele, atunci nu ar trebui să ascunzi acest lucru. În acest sezon, modelele inspirate din junglă sunt cele mai căutate și de aceea sunt prezente nu numai pe botinele și cizmele de iarnă, ci și pe sneakerșii moderni.

Vans UA ERA

Pantofii sport Vans UA ERA, apreciați de toate fanele tenișilor multicolori, sunt cea mai bună dovadă a faptului că imprimeurile animal print conferă un aspect aparte încălțămintei. De această dată, marca a mizat pe gama largă de culori și modele, cu care a fost decorat exteriorul confecționat din material textil. Dacă ești în căutarea unor pantofi sport confortabili pe care să-i poți purta zi de zi și care să te ajute să ieși în evidență, atunci pune înapoi în dulap încălțămintea clasică Old Skool de culoare neagră și alege acest model, care adaugă ținutelor tale un strop de nebunie!

Fila Disruptor Animal

În trendul animal print se încadrează, de asemenea, pantofii sport îndrăgiți de fanele încălțămintei brandului italian Fila. De această dată sunt reprezentați cu mândrie de modelul Disruptor Animal, a cărui structură masivă de culoare neagră este decorată cu imprimeu de panteră. Confortul la purtare și amortizarea la fiecare pas se datorează tălpii înalte cu bandă de rulare, care a devenit elementul distinctiv al brandului.

Doză energică de culori – sneakerși moderni de primăvară

Primăvara când natura se trezește la viață, sneakerșii multicolori iau locul încălțămintei de iarnă de culoare gri-cenușiu, care în sezonul rece a acaparat străzile orașului. În sezonul cald, însă, avem de unde alege! Printre cei mai moderni pantofi sport de primăvară se numără și sneakerșii Puma Cali Remix, care ne prezintă o combinație de culori calde la nivelul părții superioare, confecționate din piele naturală și material sintetic. La rândul ei, talpa din cauciuc prevăzută cu bandă de rulare garantează o aderență excelentă la sol.

Nike Air Max 270 React

Încălțăminte colorată? În cazul acesta nu uita de pantofii sport Nike Air Max 270 React, ale căror structură și culoare se inspiră din arta secolului XX. Combinația intrigantă de culori, aspectul super modern în straturi și perna iconică Air, responsabilă pentru amortizare, intră în alcătuirea unuia dintre cele mai moderne modele de încălțăminte ale sezonului.

Sneakerși pentru bărbați în sezonul de primăvară 2020 – retro din nou la putere!

Când vine vorba de sneakerșii moderni pentru bărbați, unul dintre trendurile obligatorii în sezonul de primăvară îl reprezintă revenirea la designul anilor 80 și 90. Dacă te-ai lăsat cucerit de pantofii sport, al căror aspect amintește de încălțămintea retro, nu mai sta pe gânduri și completează-ți colecția de sneakerși de primăvară cu acest model.

Adidas Superstar 2020

Dacă vine vorba de clasic… nu avem cum să uităm de pantofii sport adidas Superstar 2020, care se încadrează excelent în trendul retro. Dacă te-ai plictisit deja de versiunea clasică a acestui model, alege sneakerșii Superstar The Americana, al căror caracter aparte se datorează inserțiilor portocalii și albastre. Încălțămintea joasă cu exterior din piele naturală și căptușeală din material textil reprezintă garanția confortului maxim la purtare.

Jordan Why Not Zero.3

Designul anilor ‘90? Ar fi greu să găsim un reprezentant mai bun decât încălțămintea Jordan Why Not Zero.3, care îți transmite telepatic „Alege-mă pe mine!”. Acest model a fost creat pentru Russel Westbrook – jucătorul echipei Houston Rockets, considerat unul dintre cei mai rapizi jucători de baschet din lume.

Pantofii sport sunt prevăzuți cu o bandă la mijloc, iar perna de aer Air Zoom Turbo, situată în partea frontală, garantează o amortizare corespunzătoare. Zona întărită a degetelor, gulerul căptușit și detaliile colorate sunt elementele datorită cărora încălțămintea originală este potrivită nu numai pentru baschet, ci și pentru completarea ținutelor de primăvară.

Confort și design inspirate din tuning-ul auto

Sneakerșii de primăvară pentru bărbați sunt, de asemenea, prevăzuți cu o talpă care atrage privirile. Cu toate că în cazul acestor pantofi sport talpa nu are dimensiuni la fel de impresionante cum am văzut la modelele pentru femei, acest lucru nu înseamnă că trendul sezonului de primăvară, despre care vorbim, este rezervat exclusiv reprezentantelor sexului frumos. Brandurile Nike și Puma ți-au pregătit mai multe propuneri din care poți alege.

Nike Signal D/MS/X

Echipa de designeri a brandului Nike ne prezintă modelul Signal D/MS/X inspirat din lumea înconjurătoare. De această dată, sursa de inspirație au reprezentat-o modul de construire al unei biciclete și tuning-ul auto, iar acest lucru se poate observa în structura încălțămintei. Partea superioară a modelului Signal D/MS/X este confecționată din materiale Nexin și TPR aranjate în straturi. Confortul la purtare se datorează tălpii realizate din spumă cu densități diferite, care absoarbe cu succes șocurile.

Nike SHOX TL

Din moment ce vorbim despre tălpile care nu se încadrează într-un anumit standard, trebuie să amintim de sneakerșii Nike SHOX TL, o versiune modernizată a pantofilor sport clasici din anul 2003, care reprezintă cu mândrie acest trend. Lejeritatea la purtare este asigurată de talpa realizată din material respirabil tip plasă și de suprapunerile de la mijlocul încălțămintei, care se ajustează ideal pe picior și asigură sprijin la pășire.

Datorită perforațiilor și stratului de spumă flexibilă Phylon te poți bucura de confort chiar și atunci când ești într-o continuă alergare.

După cum indică și numele, acest model este prevăzut cu sistem de amortizare Nike SHOX, care are la bază aceleași materiale și tehnologii folosite în cazul suspensiilor din mașinile de Formula 1. Sistemul SHOX este format din coloane de spumă așezate între două plăci, care sunt amplasate în așa-numitele puncte strategice ale pantofilor sport. Datorită lui, încălțămintea se caracterizează printr-o elasticitate deosebită și o amortizare excelentă, iar în plus are rolul de a proteja sistemul osteoarticular al purtătorului și îi permite să iasă mai bine în evidență în timpul săriturilor.

