Nu am intrat de mult timp in noul an dar putem concluziona deja unul dintre trendurile principale ale anului 2019: tinutele bej din cap pana in picioare. Nuantele soft de biscuit, blush, crem au dominat podiumurile sezonului de primavara/vara 2019. Bejul arata elegant si sofisticat si este un trend care poate fi transpus foarte usor in tinutele tale de zi cu zi. Cheia unei tinute bej reusite este sa optezi pentru siluete oversized, sa mixezi diferite nuante de bej si sa experimentezi cu diferite texturi.

Joaca-te cu nuante si texturi

Combinand diferite nuante de bej si texturi pretioase iti garantam ca vei obtine un outfit cel putin sofisticat! De exemplu, poti mixa o camasa Burberry din matase subtire cu o pereche de pantaloni din satin, ca acesti pantaloni Tory Burch. Accesorizeaza tinuta cu o geanta intr-o nuanta superba de malt, ca geanta TB Burberry, si clasicii stiletto nude, precum cei de la Michael Michael Kors. Ce ne place cel mai mult la acest trend major al anului 2019 este ca fiecare piesa dintr-o tinuta completa bej este una atemporala si devine una dintre acele piese care compun garderoba de baza. Deci, acesta este un trend care isi merita investitia!

Mergi la sigur cu un costum si un trench clasic

Iata cum poti sa integrezi piese clasice intr-un outfit foarte actual! Daca stilul tau este definit de eleganta clasica, dar esti tot timpul cu ochii pe trendurile de pe Instagram, aceasta este formula perfecta pentru a te alinia trendului major al anului 2019: bej monocrom, si a ramane in acelasi timp fidela stilului tau. Pentru tinutele de zi cu zi mizeaza pentru un costum casual-elegant, ca acest costum Zadig & Voltaire, compus dintr-un sacou si pantaloni, un trench Burberry si o pereche de stiletto Michael Michael Kors.

Mixeaza piese cu leo-print cu piese alb-prafuit

Imprimeul de leopard se integreaza perfect in tinutele all-beige si va deveni elementul central al tinutei tale. Potenteaza acest imprimeu statement, combinandu-l cu piese de un alb prafuit, si accesorii pretioase, cu accente metalice aurii. Pentru un look relaxat, poarta pantalonii cu imprimeu de leopard Zadig & Voltaire cu un top alb-prafuit Tory Burch si accesorizeaza tinuta cu o pereche de sandale sau clasicii balerini Riva Tory Burch si geanta Lillie Saddle Michael Michael Kors.

Si nu in ultimul rand, asorteaza-te cu el!

El isi poate construi foarte usor o tinuta completa bej in jurul clasicului imprimeu vintage check Burberry! Mixeaza camasa cu imprimeul vintage check Burberry cu piese uni in diferite nuante de bej, ca acesti pantaloni Chino La Martina , clasicul trench Burberry si portofelul din piele Harrison Billfold Michael Michael Kors .

Stai cu ochii pe Sport/Couture, care se afla in Baneasa Shopping City, sau online, si vei fi intotdeauna prima care afla care sunt piesele in tendinte de la branduri ca Burberry, Paul Smith, Red Valentino, Tory Burch, Marc Jacobs, Just Cavalli, Yohji Yamamoto, Zadig &Voltaire, Hogan si multe altele.

