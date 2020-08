Din epoca clasică și până astăzi, standardele de frumusețe s-au schimbat odată cu valorile culturale. Acest lucru se poate vedea clar în evoluția picturilor și stilurilor artistice. Cu toate acestea, tinerețea, pielea netedă, corpurile bine proporționate și trăsăturile regulate au fost considerate frumoase pe tot parcursul istoriei. Cele mai vechi teorii occidentale ale frumuseții pot fi găsite în lucrările filosofilor greci din perioada pre-socratică. Școala pitagoreică a văzut o legătură puternică între matematică și frumusețe. La puțin timp după, filosofii greci au remarcat un raport de aur' de proporții. Obiectele și trăsăturile care se încadrau în acest raport erau văzute ca mai atractive. Arhitectura greacă veche se bazează pe acest punct de vedere de simetrie și proporție. Platon a considerat că frumusețea este ideea mai presus de toate celelalte idei, iar Aristotel a văzut o relație între frumusețe (kalon) și virtute, argumentând că „Virtutea are ca scop frumosul'.

Frumusețea personală a devenit în timpurile noastre un atribut foarte important în viața socială. Femeia modernă caută o imagine imaculată și, în consecință, metodele de înfrumusețare câștigă tot mai mult teren în opțiunile fiecăreia. Interesul tot mai mare al femeilor pentru tehnicile de înfrumusețare, fie ele chirurgicale sau doar dermato-cosmetice, au făcut ca 'industria frumuseții' să cunoască un avânt puternic în ultimii ani. Procedurile estetice îmbunătățesc semnificativ calitatea vieții, încrederea, starea psiho-emoționala și viața socială. Pacienții nu numai că doresc să fie în stare bună de sănătate, ei doresc, de asemenea, să se bucure de viață la maximum, să fie în formă, să încetinească efectele îmbătrânirii și să aibă un aspect plăcut, ceea ce îi face mai optimiști, mai încrezători. Estetica medicală nu ține doar de vanitate, ci și de psihologie, căci îmbuntățirea aspectului fizic crește respectul față de sine și astfel îmbunătățește calitatea vieții pacientului.

Despre estetica medicală și beneficiile sale, cât și despre produse și proceduri inovatoare care să încetinească acele consecințe pe care anii le au asupra aspectului și sănătății noastre – ne-a povestit dna. Dr. Ioana Drăgoicea, Medic Primar Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă și Estetică, în cadrul clinicii Uptown Esthetics, pe care a fondat-o în București.

O ultimă inovație în domeniul medical-estetic este linia de produse Pbserum Medical, cu o compoziție unică de enzime, destinate rejuvenării pielii, reducerii țesutului adipos și remodelării corporale prin injectare, garantând rezultate excelente fără reacții adverse și timp de recuperare. Produsele aparțin laboratoarelor Proteos Biotech, din Spania, având certificare ISO 13485.

Eficiența enzimelor medicale Pbserum a fost testată in vitro și in vivo. Rezultatele in vivo indică o eficiență deosebită în tratarea fibrozei, rezultatele fiind vizibile după prima aplicare. Mai mult, datorită caracteristicilor enzimelor recombinate, dar și a păstrării în mediul steril prin liofilizare, produsele oferă un nivel înalt de siguranță a tratamentelor. O particularitate a acestui tratament este și asocierea cu Pbserum HA 1,5, un acid hialuronic ușor reticulat și cu o greutate moleculară de 8mg/mL. Produsul are proprietăți antiinflamatorii și de regenerare, stimulând refacerea fibrelor de colagen în țesutul afectat. Datorită acestor caracteristici, produsul este ideal pentru inhibarea, combaterea și prevenția apariției fibrozei, reprezentând baza tratamentului Pbserum.

A fost dovedit clinic că enzimele Pbserum Medical garantează rezultate extrem de bune, cu disconfort redus și reacții adverse minime împotriva:

Fibrozei

Gușei duble

Laxității abdomenului și genunchilor

Țesutului adipos localizat de pe brațe, abdomen, lombari și coapse

Celulitei de pe fese și coapse

Vergeturilor

Cicatricilor (hipertrofice, atrofice și cheloide)

Pungilor perioculare.

Așadar, cum acționează produsele Pbserum Medical?

Enzimele sunt proteine care există în corpul nostru, cu un rol esențial în buna funcționare a proceselor metabolice. Ele sunt responsabile cu formarea și descompunerea substanțelor. Enzimele recombinante sunt extrem de selective și fiecare reacționează cu o anumită substanță.

Enzimele Proteos Biotech sunt: Lipaza, Colagenaza și Liaza. Ele acționează sinergic împotriva procesului de fibrozare.

Avantajul în utilizarea enzimelor recombinante se bazează pe utilizarea biotehnologiei și a microorganismelor. Sistemul de producție unic al Proteos Biotech face posibilă obținerea unor enzime mai pure și cu o structură mai simplă. Astfel, produsele sunt mai eficiente și au risc alergen scăzut.

Odată injectate în țesutul țintă, acestea acționează focusat pe afecțiunea pielii și formează un contraatac împotriva adipocitelor (în cazul țesutului adipos localizat și celulitei) și remodelează zonele afectate de laxitate. Remodelarea zonelor afectate prin injectări enzimatice reprezintă o premieră în industria estetică, mai ales că până acum era posibilă doar prin acțiunea unor tehnologii precum radiofrecvență și infraroșu.

În tratarea zonelor corpului cu grăsime localizată, enzimele vor avea un rol destructurant al celulelor de grăsime, mai precis, a trigleceridelor care intră în compoziția acestora. Astfel, trigliceridele, care sunt de natură solidă, se transformă în monogliceride, de natură lichidă, care mai apoi vor fi preluate cu ușurință de sistemul limfatic și eliminate natural. Acest proces se traduce în reducerea țesutului adipos și, în consecință, reducerea circumferențială a zonei tratate. Utilizate împotriva celulitei, enzimele vor distruge septurile fibroase ale celulelor de grăsime și vor facilita eliminarea apei din țesuturi, reducând aspectul de coajă de portocală. În tratarea laxității pielii, problemă cu care pacienții se pot confrunta după pierderea kilogramelor, sarcină sau înaintarea în vârstă, enzimele Pbserum Medical conferă un efect de skin-tightening, prin acțiunea asupra rețelei de colagen și elastină.

În funcție de zona unde se injectează și de scopul urmărit există 3 tipuri de produse Pbserum Medical: Low, Medium și High, având o concentrație a enzimelor diferită.

Ce experimentează pacienții cu linia de produse Pbserum Medical?

Timp scăzut de recuperare

Tratament minim-invaziv

Reducerea reținerii de fluide în procesele de fibrozare

Eliminarea acumulării de țesut adipos asociat cu fibroza.

Pentru obținerea rezultatelor dorite sunt recomandate 3-4 ședințe de tratament, efectuate la un interval de două săptămâni.

Tehnologia secolului XXI în domeniul medical-estetic urmărește să asigure și să transforme metodele de întinerire clasice într-unele netraumatizante, pentru a oferi un confort sporit pacientului, timp de recuperare scăzut, dar cu satisfacția obținerii unor rezultate rapide și sigure. În acest sens, tratamentele efectuate cu linia de produse Pbserum Medical pot fi considerate revoluționare.

Acest interviu face parte din campania Pbserum Medical – De Vorbă cu Medicul Specialist', care promovează o comunicare transparentă către pacienți, argumentată de experiența medicilor din România și de rezultatele de la cabinet.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro