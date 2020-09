În ultima perioadă ești obligată să eviți aglomerația și să te protejezi. Situația se aplică și în cazul în care dorești să îți faci o programare la salonul tău preferat, unde obișnuiai să îți aloci timp pentru manichiură. Mai nou, femeile sunt interesate să facă totul de acasă: să muncească online sau să își formeze propriul ritual de frumusețe. Chiar dacă timpul ți-l petreci în jurul casei împreună cu familia este bine să ai un look impecabil.

În cele ce urmează o să descoperi cum să ai parte de unghii superbe cu produsele profesionale de la Cupio, expertul tău în frumusețe.

Ce înseamnă base și top coat

Cu siguranță ai tot auzit de ojele base și top coat de la Cupio și nu ai avut timpul necesar să afli. Ei bine, oja base coat este baza ce crește aderența lacului de unghii. Aceasta are rolul de a prelungi rezistența lacului de unghii, mai ales daca știi că te confrunți cu unghii exfoliate care sunt puternic protejate de ojă. Top coat este oja care îți oferă o strălucire aparte ce are un luciu plăcut vizual. Știai că acest tip durează până la 4 săptămâni? Însă pentru un efect maxim ești nevoită să iei în calcul achiziția unei lămpi UV.

Ai grijă de unghiile tale cu ojă base semipermanentă

Așa cum am menționat anterior, acest tip de lac împiedică distrugerea unghiei tale fiindcă unele lacuri dețin pigmenți puternici. Unghiile profesionale sunt îngrijite și atent ținute sub observație. În special, unghiile cu gel sau cu ojă semipermanentă sunt predispuse distrugerii și au nevoie de un ajutor în plus pentru a rezista. La Cupio te așteaptă base ojă semipermanentă care îți oferă siguranța că ai mereu la îndemână acasă o bază solidă cu un aspect natural.

Unde găsești base și top coat pentru oje semipermanente?

Magazinele consacrate care s-au făcut remarcate de-a lungul timpului datorită produselor de calitate dețin astfel de accesorii profesionale. În trusa ta este recomandat să ai o ojă Diamond top coat, remarcabilă prin formula completă ce îți oferă un luciu sticlos și de-a dreptul spectaculos. Mai mult, îți creează un finish adorabil fiindcă nu curge și este rezistent săptamâni întregi chiar și la zgârieturi sau la contactul cu apa.

De ce să alegi base și top coat

În primul rând, pentru o manichiură exact ca la salon deoarece fără ojă base semipermanentă și lacul top coat, efectul nu va fi maxim. Din start, saloanele folosesc un primer de unghii care menține stratul de gel intact de pe unghie și o hidratează. În al doilea rând, unghiile cu gel sunt tot timpul în trend și sunt atracția principală la evenimente, însă după ce te saturi de ele este posibil ca unghia naturală să fie îngălbenită. Aici intervine oja base semipermanentă care îl elimină datorită proprietaților sale.

Așadar, dragă iubitoare de frumos, unghiuțele tale vor fi super-fericite dacă le acorzi atenție și le răsfeți doar cu produse profesionale de la Cupio. Creează-ți acasă o manichiură elegantă cu lacuri de unghii de la Cupio, dar și cu oje cu rol protectiv. Descoperă toată gama în magazinul online Cupio!

