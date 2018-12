Azi discutam despre toate aceste intrebari si iti vom dezvalui care sunt regulile de care sa tii cont, in functie de efectul final pe care iti doresti sa il obtii. Iata criteriile ce te vor transforma in cea mai frumoasa prezenta!

Legile asortarii rujului cu hainele: cum sa arati bine din cap pana in picioare

Acum ceva vreme, nu erai considerata o doamna daca nu ieseai din casa perfect asortata, cu geanta reflectand culoarea pantofilor, cu oja oglindind perfect nuanta buzelor si pe cea a fardului de obraz. Dar aceasta perioada a trecut, iar acum moda nu mai e atat de aspra. Ceea ce nu inseamna, nici pe departe, ca nu mai exista legi, doar ca ele sunt mult mai permisive acum. Am adunat cele mai importante principii de care sa tii cont ca sa arati impecabil din cap pana in picioare si sa vrajesti cu prezenta ta!

Cand asortezi perfect rujul cu hainele

Vom incepe prin a-ti spune ca regula de a potrivi perfect nuanta rujului cu cea a hainelor e mai degraba una invechita. De aceea, e recomandat sa o abordezi cu diplomatie. Cum te asiguri ca nu dai gres? Asorteaza mai degraba tonalitatea culorilor din ruj si haine: cu alte cuvinte, alatura doua rosuri cu subton rece sau doua accente de portocalii calde, niciodata in mix.

Cea mai simpla ecuatie de acest tip rezida in combinarea de tonuri de roz. Uite cat de bine le-a functionat modelelor din prezentarea Valentino: roz rece cu finisari lucioase, de sus pana jos. Perfectiune!

Foloseste o singura culoare din outift pe buze!

Fireste, atunci cand ai o tinuta cu mai multe culori, e cazul sa te limitezi la una singura. Aici ai de ales: ori apelezi la cea dominanta, ori la cea care e prezenta sub forma de accente pe care vrei sa le pui in evidenta. Situatia se simplifica atunci cand in hainele tale regasesti o singura nuanta ce poate fi folosita pe buze. Din nou, nu imita culoarea complet, ci apeleaza mai degraba la variatii, asa cum este cazul acestui portocaliu superb!

Impleteste finisarile metalizate cu alb…

Rujurile si luciurile de buze cu finisare metalizata sunt la moda, dar pot parea oarecum dificil de abordat. Ai incredere in Rihanna, deoarece a descoperit cea mai buna modalitate de a le pune in evidenta. Cantareata asociaza o rochie alba, pura si nevinovata, cu un ruj maro metalizat si ne arata de ce trebuie sa fim recunoscatoare ca nu mai suntem obligate sa ne asortam perfect, din cap pana in picioare.

…sau dubleaza stralucirea!

De partea cealalta, Meghan Markle ne arata o alta modalitate de a ne juca cu scanteile din haine si machiaj, de data aceasta una numai buna pentru party. Frumoasa Ducesa poarta o rochie cu paiete, pe care o asociaza unui luciu de buze. Eleganta si rafinamentul sunt dublate acum de glamour, ceea ce le face perfecte pentru petrecerile de Craciun.

Poarta un ruj intens la haine in culori neutre!

Una dintre cele mai bune modalitati de a scoate in evidenta un outfit banal, la prima vedere, este sa ii juxtapui buze apetisante. Bella Hadid a scos la inaintare o tinuta scolareasca, in carouri, dar i-a alaturat un superb ruj rosu. Nu ai cum sa gresesti cu aceasta abordare.

Asociaza buzele nude cu printuri!

Nude-ul e una dintre gamele de culori vedeta ale ultimei perioade, dar se poate dovedi usor riscanta, mai ales pentru fetele care au un ten palid. De aceea, specialistii sunt de parere ca trebuie sa mixezi aceste rujuri delicate cu un strop de atitudine in tinuta. Varianta ideala? Un ruj nude purtat alaturi de printuri in nuante tari. Vei arata ca scoasa din cutie!

Poarta rosu aprins cu alb!

Mai sus ti-am demonstrat de ce albul e cel mai bun companion al finisarilor metalizate, acum iti aratam de ce functioneaza atat de bine cu rosu. Culoarea sangerie devine un apogeu al rafinamentului atunci cand straluceste alaturi de cele mai pure tonuri de alb. Daca esti blonda cu tenul de portelan, precum Kate Bosworth, aceasta alaturare e inca si mai irezistibila!

Daca vrei sa faci furori atunci cand porti ruj, tine cont de aceste reguli de asortare a culorii sale cu hainele. Renunta sa potrivesti perfect cele doua tonuri si mizeaza mai degraba pe jocuri inteligente cu cromatica. Abia asteptam sa aflam cum vei pune in aplicare raspunsurile noastre la intrebarea „cum asortezi rujul cu hainele?'!

