Atunci cand ne raportam la un ideal de frumusete, desigur ca suntem subiectivi. Gusturile difera si se formeaza in functie de mai multe criterii, drept urmare, intotdeauna, noi, femeile, vom manifesta interes crescut in ceea ce priveste trucurile de infrumusetare si secrete de beauty venite din diverse surse.

Indiferent ca vorbim despre parfumuri, machiaj, intretinerea corpului, ingrijirea tenului si alte elemente fashion, informatiile cu privire la aceste categorii nu sunt niciodata suficiente.

Romancele sunt femei extrem de grijulii si atente la propria persoana, iar cosmeticele si-au castigat de-a lungul timpului un loc important in inimile lor, dar mai ales in trusa de beauty. Ca si gentile si pantofii, ele nu pot si nu vor fi lasate la intamplare.

Iata un top 5 al celor mai importante produse cosmetice de ingrijire a tenului pe care ar trebui sa le contina si kitul tau, dupa cum urmeaza:

Crema hidratanta de zi

Chipul vorbeste foarte mult despre persoana noastra. Si chiar daca el dezvaluie o serie de stari ce provin din interior, tenul are nevoie de o atentie cu totul si cu totul speciala. Cu diverse formule imbogatite si extracte naturale, crema de fata ne este indispensabila, din doua motive evidente. In primul rand, tenul este primul care intra in contact cu factorii de mediu, atunci cand iesim din casa, si in al doilea rand pentru ca este parte componenta cartii noastre de vizita. Pentru un plus de ingrijire, linia de cosmetice Andalou intruchipeaza frumusetea in actiune, transformand ceea ce este mai bun din natura in produse eficiente, create din grija pentru oameni si mediul inconjurator.

Lotiune tonica

Este un produs cosmetic extrem de eficient, care vine in completarea actiunii demachiantului. Si acest lucru conteaza extrem de mult. Odata pentru ca elimina resturile de farduri, impuritatile si celulele moarte si ulterior, pentru ca purifica pielea. Dupa aplicarea tonicului, pielea este pregatita sa primeasca celelalte produse de care are nevoie.

Masca exfolianta

Aplicata de doua ori pe saptamana, aceasta uniformizeaza porii fara sa o usuce, redand totodata stralucire tenului. Rezultate sunt destul de rapide si vizibile cu ochiul liber. Pe langa faptul ca pielea este mai fina si netezita, imperfectiunile tenului sunt atenuate. Utilizata pe termen mai lung, porii sunt inchisi, iar textura pielii este cu adevarat schimbata. Zi dupa zi, pielea este vizibil transformata, cu aspect stralucitor si sanatos.

Ser pentru ochi

El este cu adevarat miraculos pentru pielea din jurul ochilor. Serul se foloseste dupa ce, in prealabil, s-a curatat conturul ochilor. Se aplica 2-5 picaturi pe varful degetelor si se maseaza delicat pe zona ochilor. Pentru rezultate optime, serul trebuie completat de o crema pentru ochi, care ar trebui aplicata imediat dupa ce serul s-a absorbit in piele.

Demachiant

Sub forma de crema, servetele sau diverse uleiuri ori spume, demachiantul este un produs esential rutinei tale de beauty. Tenul trebuie demachiat de doua ori pe zi, atat dimineata, cat si seara. El are nevoie de un produs complex care sa inlature suficient de bine impuritatile si resturile de de farduri utilizate. La fel ca si crema, demachiantul trebuie ales in functie de tipul de ten, prin urmare fii foarte atenta atunci cand vrei sa achizitionezi un nou produs.

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK