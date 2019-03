Cauti detaliul final pentru completarea outfitului tau? Intotdeauna vei merge la sigur cu o geanta statement in tendinte.

Desi sunt o gramada de iteratii irezistibile in materie de genti in univers, sunt cateva stiluri pe care le-am zarit peste tot pe Instagram, care fac alegerea oricarei fashioniste, indiferent cat este de indecisa (iar aceste doua trasaturi, de obicei, merg mana in mana) evidenta.

Aceste genti in tendinte nu numai ca au capacitatea sa capteze orice privire, dar au si potentialul de a deveni modele iconice pentru cele mai fashion-forward dintre noi. Asta daca nu au devenit deja pana in momentul in care citesti aceste randuri.

Geanta micro

Geanta de piele Greer Tory Burch

Pentru 2019 majoritatea designerilor au reinterpretat modele de genti clasice, dar in miniatura. La cat de dezirabil arata, acceptam fara sa stam pe ganduri sa reducem din obiectele pe care le avem zilnic in geanta. Mai ales ca de multe dintre ele nici nu avem nevoie. Nu putem spune acelasi lucru, insa, si despre acest model de geanta in tendinte. Avem nevoie de geanta micro in viata noastra!

Geanta tip borseta

Borseta de piele Elliot rag & bone

Borsetele continua sa fie populare pentru ca fascinatia modei anilor 90 este mai puternica ca oricand. Aceasta este o veste foarte buna pentru acelea dintre noi pentru care aspectul practic este la fel de important ca cel estetic. Unde mai pui ca si chiropractorul tau te va felicita pentru aceasta alegere!

Geanta tip cutie

Geanta de piele The Box 20 Marc Jacobs

Spune-mi un model de geanta pe care l-ai vazut din ce in ce mai mult in feed-ul tau de Instagram. Daca raspunsul tau este geanta tip cutie, ding, ding, ding, aceasta este! Fie ca alegi sa o porti tinand-o de maner sau in stilul cross-body, gentile cu o forma structurata iti vor eleva orice outfit in acest sezon.

Geanta „Carrie Bradshaw'

Geanta de piele Just Cavalli

Iti amintesti cat adoram acele posetele mini, in tonuri puternice sau acoperite cu glitter si cu manere subtiri, pe care Carrie le purta cu haine de blana si sandale pretioase? Populara protagonista a serialului „Totul despre sex', care facea furori in anii 90 si 2000 (si nu numai) a popularizat acest model de geanta, care a revenit acum in tendinte. Denumita si baguette', aceasta geanta in tendinte este mica, ingusta, dreptunghiulara, asemanatoare painii frantuzesti numita „bagheta”.

Geanta-rucsac

Rucsac Rhea Zip Michael Michael Kors

Geanta-rucsac nu este neaparat o noutate, dar este un item care nu putea sa lipseasca intr-un moment in care anii 90 sunt the thing in moda. Geanta-rucsac este perfecta pentru un lifestyle vesnic in miscare'. Fie ca vei alege sa o porti intr-un outfit office sau intr-unul relaxat, de weekend, geanta-rucsac emana ceva fresh, strengaresc si actual.

Stai cu ochii pe Sport/Couture, care se afla in Baneasa Shopping City, sau online, si vei fi intotdeauna prima care va afla care sunt gentile in tendinte ale sezonului, de la designeri ca Marc Jacobs, Michael Kors, Just Cavalli, Red Valentino, Tory Burch, Hogan, Zadig & Voltaire, Rag & Bone si multi altii!

