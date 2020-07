(P) Tenul cuperozic – o provocare?

Poate că de multe ori te-ai simți jenată de roșeață. În special, când ai trecut de perioada adolescenței, când timiditatea te făcea să te îmbujorezi. De exemplu, mergi la o petrecere și arăți brusc ca și cum ai fi băut prea mult vin, deși de abia te-ai atins de un pahar. Sau chipul tău este încă roșu aprins la o oră după un antrenament de sală. Simți îmbujorarea cum te cuprinde și nu poți face nimic în acest sens.

Să jonglezi cu rozaceea (tenul cuperozic) este ca atunci când ai învățat un dans exotic, foarte riguros, iar un pas greșit, făcut într-un anumit moment, a dat peste cap întregul ritm și te-a trimis imediat în punctul de început.

Rozaceea este mai mult decât o simplă înroșire a pielii. Ea afectează vasele de sânge și glandele sebacee, în special în zona centrală a feței (nas, obraji, frunte și bărbie). S-a estimat că femeile sunt mai afectate, în special în timpul menopauzei, însă în cazul barbaților simptomele sunt mai severe.

Din fericire, există secrete pe care dacă le știi din primele momente în care ești diagnosticată cu această afecțiune, învățarea „dansului” devine mult mai puțin costisitoare.

1. Găsirea factorilor ce o declanșează duce la mari îmbunătățiri.

Deși istoricul familial și tipul de piele determină reacțiile exacerbate ale acesteia, factorii de mediu și stilul de viață pot declanșa vasodilatație. Ca atare, rozaceea este declanșată de expunerea la factori repetați, în special la cei ce provoacă înroșirea: temperaturi reci sau foarte calde, soare, vânt, băuturi calde, exerciții fizice, alimente picante, alcool, substanțe iritante topice și menopauză. Mai mult, s-a observat ca parazitul microscopic, numit Demodex folliculorum, este mai abundent pe pielea cu rozacee, putând contribui la inflamație.

2. Less is more!

Tenului cuperozic nu-i place să fie încărcat cu multe ingrediente din produse. Găsește un demachiant bun, blând și un produs hidratant, calmant si protector. Apoi, fii consecventă. Unii oameni cu rozacee se simt bine curățându-și tenul de două ori pe zi, în timp ce altora le este de ajuns o curățare seara. Fă ceea ce funcționează cel mai bine pentru propria piele!

Loțiunea micelară de tip Rosederm curăță delicat machiajul, sebumul și bacteriile nocive ale pielii, fără a afecta flora normală care contribuie la integritatea pielii. Mai mult, calmează pielea iritată și reechilibrează pH-ul pielii. Aplic-o cu o discheta demachianta, cu miscari circulare foarte blande și nu o îndepărta, deoarece are pH compatibil cu cel al pielii.

Evită folosirea ingredientelor ce pot produce iritații – acid lactic, glicolic, acizi salicilici sau retinol. Cremele potrivite îngrijirii zilnice a pielii sensibile cuperozice pot conține complexe din alge brune si rosii care contribuie la reducerea degradării fibrelor de elastină și colagen, a inflamației, îmbunătățind microcirculația. Acestea reduc numarul si vizibilitatea capilarelor aparente la nivelul pielii, diminueaza formarea unor noi vase de sange aparente.

Există și variante cu FPS 30, ce limitează degradarea cutanată datorată radiațiilor solare UVA și UVB, prevenind supraîncălzirea pielii, factor agravant al rozaceei.

3. Excesul de căldură noaptea – cauza disconfortului dimineața.

De fapt, a te încălzi prea mult în orice moment nu este de dorit. Reglează temperatura din casă și încearcă întotdeauna să dormi cu capul mai sus decât inima. În timpul zilei, bea cât mai multă apă și ține la îndemână un spray calmant cu apă termală, cea mai rapidă soluție de calmare a roșeții. Datorită compoziției unice bogate în minerale, sprayurile cu apă termală reduc inflamația, mâncărimea și formează o peliculă protectoare pe piele.

4. Protecția solară este esențială.

Radiațiile ultraviolete (UV) pot declanșa rozaceea, prin urmare ai nevoie zilnic de un produs ce conține factori de protecție solară (FPS). Alege formule ce filtrează atât radiațiile UVA, cât și UVB. Daca expunerea la soare este prelungita, produsul de fotoprotectie folosit trebuie sa ofere o protectie foarte ridicata (FPS 50+). Filtrele organice ale cremelor hidratante pentru față cu FPS 50+ sunt foarte bine tolerate de piele. Aplic-o ușor, uniform, fără griji – nu lasă urme grase!

5. Exercițiile fizice moderate ca intensitate pot reduce inflamația.

Antrenamente sportive intense sunt cu adevărat minunate, dar nu și când ai rozacee! Totuși, exercițiile fizice e important să facă parte din stilul de viață zilnic, pentru a menține sub control inflamația și stresul. Drumețiile, mersul pe jos, ciclismul, yoga, Pilates – le poți practica oricând. Truc: la fel ca și atunci când dormi, nu uita să menții capul mai sus decât inima în timp ce exersezi. Acest lucru va însemna cu siguranță să fii selectiv în ceea ce privește yoga și pozițiile de Pilates, dar și în timpul stretchingului.

6. Machiajul corector – o completare a tratamentului

Orice machiaj corector folosește principiul opoziției culorilor, ​​în care pigmenții sunt proiectați pentru a se potrivi cu culoarea naturală a pielii, în timp ce acoperă leziunile subadiacente sau roşeaţa. În cazul tenului cuperozic, eritemul este compensat cu pigmenți verzi, care neutralizează culoarea roșie. Produsele sunt sub diverse formule: fluide, creme, creme compacte, batoane și pulberi. Asigură-te că nu sunt iritante sau alergene și nici comedogenice.

Rozaceea este un diagnostic ce poate duce la multe frustrări, dar, cu timpul și practica, acest „dans”, cum îl numeam la început, poate deveni fluid și chiar frumos, pentru că astfel acorzi atenția necesară pielii tale.