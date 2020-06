Atunci când am ales să locuim într-un apartament probabil că în luarea deciziei au contat avantajele indubitabile ale acestuia. Un apartament este ușor de întreținut, are un preț mai mic, ne permite să stăm mai central, așadar mai aproape de serviciu și de zonele interesante ale orașului – cele cu magazine, restaurante, instituții culturale etc. Până în martie 2020 era destul de simplu să fii mulțumit de decizia luată, chiar dacă te confruntai și cu numeroase probleme – gălăgie, lipsa locurilor de parcare, poluarea.

Dar… Într-o zi a venit criza coronavirusului peste noi și totul s-a schimbat. Suprafața de câteva zeci de metri pătrați împrejmuiți de pereți prin care se aude totul de la vecini a devenit ca o cușcă. Așa că nu e de mirare că tot mai multe familii au ales în ultimul timp să facă pasul decisiv și să se mute la casă, chiar dacă acest lucru implică anumite sacrificii.

Refacem casa străbunilor și ne luăm o mașină electrică

„Cu siguranță nu ne apucam de treabă dacă nu venea carantina peste noi', spune Alina V., 36 ani, mamă a două fetițe preadolescente. „Cred că totul a început datorită obiceiului meu de a răsfoi paginile cataloagelor online, în căutare de reduceri și inspirație. Într-o zi am răsfoit mai mult de curiozitate catalogul online Dedeman și atunci a încolțit pentru prima oară acest gând: cu un pic de planificare, chiar am putea să refacem casa de la țară unde a crescut tatăl meu. De fapt, nu ar costa o avere!'

Aflată în județul Călărași, la 50 de km de București, casa are o curte de 3.000 mp și a fost construită imediat după război de către bunicul Alinei. Nu este în cea mai bună stare, dar poate fi renovată. „Sincer, nu intenționez să stăm acolo permanent, dar nici nu vreau să mă prindă vreo pandemie și să fiu obligată să stau doar în București'. Alina și soțul ei, antreprenor, lucrează amândoi de acasă. „Am vorbit deja cu angajatorii și i-am anunțat că nu intenționez să mă întorc full-time la birou. Am fost un pic surprinsă cât de rapid au fost de acord. Adevărul e că sunt mai productivă de acasă,' spune Alina râzând.

Lucrările merg bine și până în august se vor termina. „Urmează să ne luăm în leasing o mașină electrică – pe termen lung, cei 100 de kilometri dus-întors vor face ca această investiție să fie profitabilă în doar câțiva ani.'

Închiriem apartamentul din București și ne închiriem casă la Brașov

Iulia R. (32 de ani) abia se reîntorsese la birou după concediul de creștere a copilului când a fost anunțată că toată compania va lucra de acasă pentru a preveni răspândirea Covid-19. Soțul ei lucrează la o corporație care de ani de zile încurajează telemunca, însă noul aranjament, în care ambii lucrau de acasă, nu s-a dovedit un succes, așa cum au crezut inițial că va fi.

„Sincer, după primele câteva săptămâni, eram cu toții la cuțite!' Motivul? Fetița și băiatul lor avea nevoie de atenție permanentă, așa că Iulia și soțul ei puteau munci doar pe rând. „Atunci mi-am dat seama: dacă aveam o curte, totul era mult, mult mai simplu. Și mi-am mai dat seama de ceva ciudat, când m-am gândit prima oară… Nu aveam niciun motiv să lucrăm din București.'

Lucrurile s-au precipitat imediat după încetarea stării de urgență. „Sunt genul care odată ce a hotărât ceva, nu stă prea mult pe gânduri. Ne-am mutat temporar la socri, într-un oraș de provincie. Aceștia ne ajută cu copiii, cât timp noi închiriem apartamentul din București. Avem deja 3 case cu curte pe lista scurtă a celor pe care ne-ar plăcea să le închiriem în Brașov.'

Până cel târziu la sfârșitul verii, Iulia este convinsă că se va muta împreună cu familia într-un oraș care, spune ea, îi va oferi un standard mai bun de viață.

Noul normal aduce casa în prim-plan

Am ales cele două cazuri de mai sus pentru a ilustra o tendință mai largă a societății, nu doar a celei românești. Căminul devine un spațiu tot mai important, iar dispariția obligativității de a merge la birou îi face inevitabil pe numeroși angajați și liber-profesioniști să ia în considerare ridicarea standardului de viață al familiei prin relocare.

În ziua de azi, este tot mai simplu să câștigi bani online, același mediu de comunicare unde poți să faci plăți, să cumperi, să cauți cele mai bune oferte din cataloagele online pe siteuri internaționale precum Kimbino sau să închiriezi un apartament din câteva clicuri. Acesta este noul normal către care oricum ne îndreptam, dar care a fost adus accelerat în viața noastră de către o pandemie globală ale cărei efecte asupra vieții zilnice vor continua să reverbereze mulți ani de acum încolo.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro