(P) Supremația Nike Air Zoom Alphafly Next% 2 – Pantof de alergat sau Fashion Icon

Sunt multe de spus despre Nike, iar povestea sa este una îndelungată și de succes care merită să fie amintită mereu.

Fondată de Bill Bowerman și Phil Knight în ianuarie 64 ca Blue Ribbon Sport, compania a pornit din dorința de a proiecta un pantof de alergare mai bun decât ceea ce se găsea în vremurile acelea pe piață. În mai 78 a devenit oficial Nike Inc, denumirea fiind preluată de la zeița greacă a victoriei, ajungând în timp sinonim cu performanța și calitatea. Astăzi comercializează produsele sale precum Nike Golf, Nike Pro, Nike +, Air Jordan, Nike Skateboard Bowerman și Philip H. Knight, sub marcă proprie, susținând astfel atât începuturile cât și moștenirea Nike. În ultimii ani Nike a impresionat cu o noul pantof de alergare Nike Air Zoom Alphafly, considerați deja ca îngloband cea mai nouă tehnologie în materie de echipament sportiv pentru atleți. Proprietățile sale unice de amortizare, durabilitatea și returul de energie, determină orice alergător, amator sau sportiv de performanță, să-și propună să doboare propriile recorduri.

Nike nu se oprește aici.

Pentru a îmbunătăți constant performanțele acestui pantof, deja declarat cel mai rapid, compania colaborează de șase ani cu kenyanul specializat pe alergare pe distanțe lungi, Eliud Kipchoge. El este sportivul care testează fiecare prototip, care oferă în permanență feedback despre confort, tracțiune, absorbția impactului și calitățile materialului, observațiile sale ducând la evoluția continua a conceptului.

Acesta este viitorul. Cred că acest pantof va fi parte a moștenirii mele. În ultimii 6 ani, am dat cel mai onest feedback!'

CONȚINUT VIDEO ELLE

Cu ocazia lansării în Romania a Nike Air Zoom Alphafly Next% 2, compania a realizat un film de prezentare pentru cel mai nou produs al seriei, avandu-i ca protagoniști pe Lavina Ioana Panaete și Florin Cujba, în calitate de ambasadori sportivi ai brandului. Carierele celor doi sunt total diferite, Lavinia este o fostă gimnastă de aerobic, componentă a lotului national, desemnată de două ori vicecampioană mondială și de 4 ori campioană europeană, iar Florin un pasionat de sport încă din copilărie și în prezent activ în domeniul fitness-ului și al nutriției sportive, avand ca numitor comun pasiunea lor pentru performanța la cel mai înalt nivel. ” Ca fostă sportivă de perfomanță, colaborarea cu Nike, brandul mondial no.1, care susține prin cele mai bune echipamente performanța sportivă, reprezintă un motiv de mandrie si in acelasi timp responsabilitatea de a mă ridica la nivelul brandului pe care îl reprezint în calitatea de ambasador sportiv. Mă bucur ca pot face parte dintr-o echipă care are la bază motivația unei vieți sportive exemplare, trăiesc o poveste captivantă, creionată în jurul brandului Nike, un mesaj valoros pe care doresc să-l transmit mai departe către oameni. ', ne-a spus Lavinia.

” Călătoria mea în Fitness a ajuns la un nivel avansat și astfel am devenit Ambasador Nike. În acest brand am regăsit toate valorile performanței sportive, experiența produsului si perseverenta cu care Nike rămâne lider în domeniu. ',ne-a mărturisit Florin.

Nike Air Zoom Alphafly Next% 2 este si un pantof smart casual

Pe langă onoarea de a fi brand ambasadori, Lavinia și Florin, se declară absolut impresionați după testarea pantofului. Pe lângă faptul că apreciază greutatea sa aproape imperceptibilă, îi recunosc meritele în ceea ce privește stabilitatea, confortul, propulsia si faptul că tehnologia folosita este personalizată în funcție de mărimea pantofului. Florin ne-a mărturist ca: ” De curând am încercat modelul Alphafly. Opinia mea este WOW! Simt ca aș putea alerga un maraton întreg în acești pantofi. Ușori (parca nu am nimic în picioare), stabili, confortabili și te propulsează sa alergi mai repede din cauza tehnologiei Flyplate. Ce am aflat ulterior este ca aceasta tehnologie diferă în funcție de măsura pe care o porți. În măsurile mai mici este mai flexibila însă în măsurile mari este mai rigida și asta spune tot despre experiența Nike! '

Lavinia a subliniat versatilitatea în ceea ce privește design-ul și modul în care se pot transforma usor într-un element vestimentar modern si fresh, cheia unei ținute casual reusite, lucru cu care și noi, cei de la Elle, suntem întru totul de acord. ” O pereche de pantofi Nike(ultimul model Alphafly, sunt HOT!), te scot întotdeauna din incurcatura, sunt versatili, comozi si in acelasi timp smart casual, pot reprezenta usor punctul de atractie al unei tinute moderne de zi. '

Dacă te-am făcut curioasă, și sunt sigură că te-am făcut, nu-mi mai rămâne decât să-ți spun că Nike este reprezentat de Sport Time Trade Romania, iar magazinele din rețeaua Nike se afla în Mega Mall București, AFI Cotroceni București, AFI Brașov, Iulius Town Timișoara și Iulius Mall Cluj.

Nu mai sta pe gânduri și dă fuga la shopping!

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro