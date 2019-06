Am intrat in forta in plin sezon al vacantelor la mare si vestea buna este ca putem crea tinute fabuloase utilizand doar cateva piese esentiale si multifunctionale ce nu vor depasi capacitatea bagajului, permitandu-ne sa purtam si cateva rezerve' pentru timp rece si activitati neprevazute. Profita de reduceri si abandoneaza-te unei sesiuni de shopping online pe www.answear.ro. Iata cum arata lista de cumparaturi:

Shorts din denim -2 perechi. Pantalonii-cult ai sezonului estival te vor insoti de diminineata pana seara. Alege o pereche scurta pentru zi, combinata cu tricouri largi sau tricotaje lejere si un model mai lung pentru seara, cand ii poti stiliza cu sandale platforma, bustiere cu detalii pretioase si blazere din in. Extra tip: poarta-i cu un costum intreg de baie, un kimono din voal, si ochelari supradimensionati pentru un styling demn de Hollywood.

2 modele de costume de baie intregi. Nimic nu este mai sexy vara aceasta decat un costum de baie intreg bine croit. Opteaza pentru un model monocrom in alb sau negru si varianta inflorata, cat mai decupata in spate. A se purta seara sub o rochie lunga transparenta, sau asortat unei perechi de pantaloni lejeri din in.

2 modele de rochii maxi – Daca ar fi sa numim un singur stil ce a cucerit inimile fashionistelor, boho-chic este castigatorul. Nu poti da gres cu rochiile inflorate pana la glezna. Alege un model extra large si unul petrecut ce puncteaza talia cu un cordon subtire.

Cosul din rafie si palaria de pai – se potrivesc la absolut orice tinuta si reprezinta o declaratie de stil sustenabil. In cazul gentilor, alege modele XL ce pot fi folosite atat ca geanta de plaja /bagaj de mana, cat si pentru iesirile la promenada de seara.

4 Tricouri din bumbac – evita tot ce este mulat si mergi pe modele largi, pe care le poti innoda in talie. Adauga 1 fusta midi cu paiete – acel element pretios din garderoba de vacanta ce se asorteaza cu shorts, tricouri, costum de baie sau tricotaje.

1 pereche de jeans evazati pentru serile racoroase sau zborurile cand temperatura din cabina de zbor scade vertiginos. A se asorta unui maiou cu bretele si un kimono de plaja.

Pijamale din 2 piese din matase si bustiere din dantela ce pot fi purtate glorios si pe timpul zilei, in combinatie cu short-ul din denim.

Sandale comode si slapi – Poarta o pereche de platforme sau sneakers in drumul spre aeroport si pune in valiza o pereche de sandale din neopren sau alt material impermeabil ce te vor insoti atat la plaja cat si in combinatie cu tinutele de seara.

Descopera pe www.answear.ro varietatea de oferte, trenduri actuale, clasice, tesaturi naturale, haine si accesorii pentru diverse ocazii – de unde poți alege ceea ce te reprezintă cel mai bine.

